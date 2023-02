La Cour des comptes signe un partenariat pédagogique avec l’École polytechnique, l’ENSAE Paris et Télécom Paris

Ce nouveau partenariat pédagogique s’applique au Master of science and technology (MScT) Data and economics for public policy de l’École polytechnique, dont la première rentrée est prévue en 2023. En participant à ce Master, la Cour des comptes souhaite contribuer à la formation de futurs experts capables d’évaluer et d’éclairer l’action des politiques publiques et des administrations.

Le MScT Data and economics for public policy est une nouvelle formation à l’interface de la science des données et de l’analyse économique, dédiée à la conception et à l’évaluation des politiques publiques. Ce Master associe l’École polytechnique, le Genes (au périmètre de l’ENSAE Paris) et Télécom Paris – entités de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris). Ces institutions réunissent leurs talents en économie, économétrie et science des données, ainsi que leur expérience dans la formation d’ingénieurs et de hauts fonctionnaires.

Le Master a pour objectif de donner aux étudiants les outils indispensables au développement de solutions fondées sur l’évaluation, ainsi que les connaissances et la compréhension nécessaires pour réformer et améliorer les politiques publiques, en mettant l’accent sur les méthodes quantitatives de cadrage, d’analyse et de résolution de problèmes.

Grâce à ce partenariat, la Cour des comptes interviendra dans le cadre des enseignements et des conférences du Master, et pourra proposer des stages et des études de cas inédites aux étudiants de la formation.

Pour Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des Comptes : « Ce partenariat s’inscrit dans l’exigence démocratique d’un renforcement de l’évaluation des politiques publiques, qui constitue l’une des orientations fortes de notre projet stratégique JF2025. À travers l’exploitation des données publiques, ces futurs experts contribueront pleinement à éclairer l’action et la pertinence des politiques évaluées, et je me réjouis que la Cour prenne part à leur formation au sein de ce Master. »

« À l’heure où la prise de décision dans les affaires publiques est plus que jamais éclairée par les données, nous sommes très heureux de ce partenariat avec la Cour des comptes qui constitue une chance pour les étudiants et une reconnaissance de la qualité de cette formation », soulignent Pierre Boyer et Franck Malherbet, codirecteurs du programme et respectivement professeur à l’École polytechnique et professeur à l’ENSAE Paris.

En savoir plus sur le MScT Data and economics for public policy

Source : Ecole Polytechnique