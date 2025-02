Le think tank The Shift Project lance Comprendre2050.fr, en collaboration avec l’association négaWatt et l’ADEME. Ce site, fruit d’une collaboration inédite entre prospectivistes français en matière d’environnement, décrypte les scénarios prospectifs publiés en 2021/2022 et éclaire les enjeux énergétiques et climatiques pour la France. Fin 2021 et courant 2022, d’importants scénarios de transition bas carbone pour la France ont été publiés. Par leurs narratifs crédibles et cohérents, respectant les lois de la physique et les connaissances techniques actuelles, ils apportent un éclairage pluriel et indispensable au débat public. L’objectif est aujourd’hui de mettre en valeur la richesse collective de ces productions, qui éclairent le débat français de manière puissante et nuancée.

Une approche pluraliste inédite

Le Shift Project, l’ADEME et l’association négaWatt ont souhaité collaborer pour répondre à cette ambition de manière pluraliste. Comprendre2050.fr est le résultat de cette mise en commun.

Ce travail de décryptage se base sur la mise en commun, par les partenaires du projet, de leurs travaux respectifs constituant ainsi un riche panel de scénarios et stratégies de transition à horizon 2050 : Transition(s) 2050 de l’ADEME, Futurs énergétiques 2050 de RTE, le scénario négaWatt 2022, le Plan de transformation de l’économie française du Shift Project, et la Stratégie nationale bas carbone 2. Au total, plus de 5 000 pages de publications ont été synthétisées.

Ces décryptages reflètent une diversité de points de vue sur la transition bas carbone et mettent en lumière leurs convergences et leurs divergences, éclairant ainsi le débat démocratique sur les grands choix de société à opérer et qui nous font face.

Des ressources riches et solides sur la transition bas carbone

Les scénarios de transition proposent des chemins cohérents et crédibles – du point de vue technique et physique – vers la neutralité carbone en 2050. Ils explicitent le rôle et la place des acteurs pour suivre ces chemins. En ce sens, ils offrent des clés de lecture sur l’économie et la société française face à la transition bas carbone, essentielles pour placer l’actualité dans le temps long et pour guider l’action vers la neutralité carbone. Rendre ces nouvelles connaissances accessibles au plus grand nombre est, plus que jamais, d’intérêt public.

Un outil ouvert à toutes et à tous

Comprendre2050.fr a été construit avec des professionnels de l’information pour offrir une navigation intuitive et des contenus accessibles et didactiques : dossiers thématiques, glossaire, visuels et infographies en open source. Les décryptages proposés par Comprendre2050.fr sont transparents : les données sont ouvertes et chaque information peut être retracée à sa source. Ouvert à tous, ce site intéressera particulièrement les professionnels concernés par la transition : journalistes de tous médias et toutes rubriques, influenceurs, acteurs de l’investissement responsable, acteurs de la société civile, décideurs publics, institutionnels ou économiques.

Comprendre2050.fr est désormais en ligne et sera dévoilé ce mardi 4 février, lors d’une grande soirée de lancement. Rejoindre la retransmission en direct sur Zoom.

Parmi les intervenants : France 2, Le Monde, Brut, BFM TV… Découvrir le programme