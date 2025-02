Faire progresser la recherche et le traitement du cancer grâce à l’IA

À l’occasion du Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle, la Professeure Anne-Vincent Salomon, pathologiste et directrice de l’IHU Institut des Cancers des Femmes, a accueilli Sundar Pichai, PDG de Google, à l’Institut Curie, pour officialiser un nouveau partenariat visant à utiliser l’IA pour faire avancer la recherche au bénéfice des femmes atteintes de cancers du sein et gynécologiques.

Objectifs de ce partenariat avec Google ? Conjuguer l’expertise mondialement reconnue de l‘Institut Curie avec les capacités avancées de Google en matière d’IA pour faire avancer la recherche afin de mieux comprendre et traiter les cancers féminins. Mais aussi contribuer à la prévention en diffusant des informations de santé fondées sur la science, accessibles, compréhensibles et culturellement pertinentes. Et, enfin, favoriser la collaboration avec la communauté académique en soutenant les travaux de chercheurs postdoctoraux.

Un peu plus de 61 000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année en France. À travers le monde, certains cancers gynécologiques, comme le cancer du col de l’utérus, figurent parmi les cancers féminins les plus courants. Afin de répondre à l’urgence du défi et réduire les taux de mortalité, il est crucial de mieux comprendre ces maladies complexes.

L’Institut des Cancers des Femmes, cofondé par l’Institut Curie, l’Université PSL et l’Inserm, réunit les expertises de pointe de chercheurs, cliniciens, mathématiciens, bio-informaticiens, sociologues et économistes. À ce titre, il est particulièrement bien positionné pour mener des recherches à grande échelle afin d’explorer les origines des tumeurs, leur évolution au fil du temps, les caractéristiques spécifiques des cancers les plus rares et plus complexes et les enjeux sociétaux associés.

« Combiner notre expertise en matière de recherche avec les capacités technologiques avancées de Google offre un espoir de progrès significatifs dans notre mission d’améliorer la compréhension et la prédiction de l’évolution du cancer, et de développer des traitements plus efficaces », déclare la Pre Anne-Vincent Salomon.

Les équipes de l’Institut des Cancers des Femmes vont ainsi développer en partenariat avec Google des outils d’IA pour aider à mieux diagnostiquer les cancers et à prédire la réponse de chaque patiente au traitement.

Ces technologies vont aussi être utilisées afin d’identifier de nouveaux biomarqueurs capables de prédire quelles patientes pourront bénéficier de certaines thérapies spécifiques, en particulier pour les patientes dont les tumeurs résistent aux traitements.

Accéder à la bonne information au bon moment est un facteur clé en matière de santé. C’est pourquoi YouTube Health et l’Institut Curie collaborent pour faciliter la mise à disposition d’informations fiables sur la chaîne de l’Institut Curie. Cette démarche de prévention s’inscrit dans un objectif commun de lutter contre la désinformation, sensibiliser aux facteurs de risque et augmenter les taux de dépistage et de suivi.

Par l’intermédiaire de Google.org, la branche philanthropique de Google, un financement de plus de 2 millions de dollars sera octroyé à l’Université PSL pour accélérer dans la recherche scientifique appliquée à l’IA. Outre le partenariat de recherche avec l’Institut des Cancers des Femmes, le programme financera la recherche de chercheurs postdoctoraux de l’Université PSL utilisant l’IA pour améliorer la compréhension et la prévention des cancers féminins. L’initiative permettra aussi aux équipes de l’Institut des Cancers des Femmes, de l’Université PSL et de Google Research de travailler sur des projets communs afin de faire avancer l’état de l’art dans ces domaines.

Les chercheurs postdoctoraux bénéficieront aussi des partages d’expériences et d’études de cas de la part de chercheurs de Google sous la supervision de Joëlle Barral, Senior Research Director chez Google DeepMind, et de Cédric Denis-Rémis, Vice-président du développement de l’innovation et de l’entrepreneuriat à l’Université PSL.

« Nous sommes heureux de nous associer à l’Institut Curie, pour combiner leurs recherches de classe mondiale avec notre IA de pointe. Notre objectif est d’améliorer les résultats pour les femmes atteintes d’un certain nombre de cancers rares et mortels, notamment en identifiant des biomarqueurs prédictifs de certains cancers de l’utérus, ou en prédisant mieux comment les patientes atteintes d’un cancer du sein réagiront à des thérapies spécifiques. Nous sommes honorés de travailler avec l’Institut Curie sur ce sujet » déclare Sundar Pichai, PDG de Google.