Face aux défis économiques, climatiques et sociétaux, l’agriculture française est en pleine mutation. Entre la transition écologique, les attentes croissantes des consommateurs et la nécessité de renforcer la souveraineté alimentaire, les exploitants doivent innover et repenser leurs modèles. Le renouvellement des générations est également un enjeu majeur, alors que les transmissions d’exploitations restent complexes et que l’installation de nouveaux agriculteurs joue un rôle clé dans l’avenir du secteur. Pour y répondre, de nombreux exploitants diversifient leurs activités, expérimentent des pratiques plus durables et développent des projets ancrés dans leurs territoires. Circuits courts, valorisation des ressources locales : ces initiatives façonnent une agriculture plus résiliente et innovante.

Dans ce contexte, Graines d’Agriculteurs, qui célèbre cette année sa 15ᵉ édition, met en lumière ces trajectoires inspirantes. L’édition 2025 évolue pour mieux refléter la diversité des initiatives avec cinq grandes catégories : agriculture durable, aménagement, biodiversité, territoires et diversification. L’appel à candidatures a été lancé le 27 février à l’occasion du Salon International de l’Agriculture en présence d’Annie Genevard, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ainsi que de Christophe Hansen, Commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural.

La ministre a rappelé l’enjeu essentiel de l’installation des jeunes en agriculture, soulignant sa fierté de voir son ministère soutenir un concours qui valorise les acteurs de l’agriculture de demain. Elle a également donné rendez-vous pour une remise des prix exceptionnels le 24 septembre 2025. Le commissaire européen à son côté, a salué l’initiative du concours et présenté sa vision d’une Politique Agricole Commune plus à l’écoute des agriculteurs et de l’enjeu de renouvellement des générations.

Un format renouvelé pour une mise en valeur renforcée des candidats

Cinq grandes thématiques pour illustrer les enjeux agricoles d’aujourd’hui et de demain :

• Agriculture durable : valoriser les pratiques agricoles respectueuses des ressources naturelles et des sols (soutenue par McDonald’s France et RAGT).

• Territoires : souligner le rôle clé des agriculteurs dans le dynamisme local et le maintien des savoir-faire (soutenue [MM1] par la Fondation Avril, TotalEnergies et Lidl).

• Biodiversité : récompenser les initiatives qui conservent la préservation des écosystèmes (soutenue par Nestlé).

• Diversification : mettre en lumière ceux qui innovent en développant de nouvelles productions ou services agricoles (soutenue par le Crédit Agricole et l’Académie d’Agriculture de France).

• Installation : accompagner les nouvelles générations dans la reprise ou la création d’exploitations (soutenue par Groupama et la CNE).

Une mise en avant renforcée : 15 finalistes (3 par catégorie) seront sélectionnés par un jury de professionnels et de mécènes.

Une visibilité amplifiée : chaque finaliste bénéficiera d’un portrait vidéo valorisant son projet et son exploitation, avant d’être soumis au vote du grand public pour désigner les lauréats de cette édition anniversaire.

Un prix par catégorie : à l’issue des votes, un lauréat sera désigné dans chaque thématique, récompensé pour son engagement et son projet innovant. Ces 5 lauréats remporteront un prix de 3 000 €, une reconnaissance nationale et une mise en avant privilégiée pour soutenir le développement de son exploitation.

Alexis Roptin, président du Concours Graines d’Agriculteurs, a déclaré : « Cette 15 ᵉ édition est une édition anniversaire. Avec ces cinq catégories, nous avons à cœur de valoriser l’agriculture française dans sa diversité ainsi que les engagements de la jeune génération d’agriculteurs pour la pérennité de leur activité. »

Le calendrier du concours

Jusqu’au 9 mai 2025 : Candidatures sur https://graines-agriculteurs.fr/inscription

Pour candidater, il suffit d’être récemment installé (entre le 1er janvier 2020 et 1er janvier 2024)

Mi-mai 2025 : Sélection des 15 finalistes par le jury

Mi-juillet 2025 : Lancement du vote du public

Septembre 2025 : Annonce des lauréats

Photo d’en-tête : De gauche à droite : Christophe Hansen (Commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural), Annie Genevard (Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire), Pierrick Horel (Président de Jeunes Agriculteurs) et Alexis Roptin (Président du Concours Graines d’Agriculteurs).