OisApp, l’appli à plumes !

Étourneau ? Bouvreuil ? Grive ? Linotte ? Mais quel est l’oiseau que j’entends chanter ? Désormais, il est très simple de mettre un nom sur ces chants familiers grâce à OisApp, la nouvelle application dédiée à l’ornithologie. Elle permet d’identifier plus de 400 espèces d’oiseaux en France grâce à des fiches détaillées, des illustrations de qualité et un outil d’identification physique. Accessible hors ligne et enrichie par les experts de la LPO, elle conjugue technologie, pédagogie et engagement pour la biodiversité.

Développée en partenariat avec la société Sunbird Images et le soutien financier de l’Office français pour la biodiversité (OFB), l’application OisApp répertorie les 400 espèces d’oiseaux les plus fréquemment répertoriées en France métropolitaine, avec un accès gratuit à des descriptions détaillées, plus de 1200 illustrations de très haute qualité et un outil d’identification sur critères physiques. Une fonctionnalité permet à l’utilisateur d’enregistrer et de géolocaliser ses observations. L’application fonctionne hors connexion, ce qui permet son utilisation sur le terrain en toute circonstance.

Disponible sur Apple Store et Google Play, OisApp est la version tricolore d’une application déjà existante en Allemagne, Suisse, Autriche, Australie, Belgique et Pays-Bas. Les ornithologues de la LPO ont contribué à la rédaction des fiches descriptives et à la réalisation des cartes de répartition en France et en Europe.

Oiseau ? OisApp !

Sunbird Images propose en option un abonnement payant (19,99 €/an), qui donne notamment accès aux fonctions de reconnaissance automatique des sons et des images. Une partie des bénéfices est inversée à la LPO pour financer ses actions en faveur de la biodiversité. Amenés à se perfectionner avec le recours à l’intelligence artificielle, ces outils peuvent reconnaître une espèce à partir d’une photo ou d’un enregistrement sonore. S’ils constituent une aide à l’identification, les résultats dépendent fortement des conditions d’observation et ne doivent pas être confirmés comme 100 % fiables.

Pour Allain BOUGRAIN DUBOURG, président de la LPO : « La technologie, lorsqu’elle est bien utilisée, peut devenir une formidable alliée de la nature. En rendant accessibles les connaissances sur les oiseaux, OisApp participe à encourager la curiosité, éveiller les consciences et faire progresser les sciences participatives. C’est un bel exemple d’innovation au service du vivant, pour que l’oiseau qu’on apprend à reconnaître devienne celui qu’on s’engage à défendre. »

Photo d’en-tête : Roitelet-huppé-©-Frank-Vassen