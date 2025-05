Pendant 48 heures intenses, 15 équipes ont conçu des prototypes et des démonstrateurs alliant numérique, biologie et mathématiques, pour mieux comprendre les écosystèmes complexes du vivant et concevoir des solutions innovantes en santé. Organisé par Genopole du 16 au 18 mai, le Hackathon D4Gen a réuni près de 85 participants, étudiants, chercheurs et startuppeurs. Cette 4ᵉ édition a confirmé le dynamisme de la scène healthtech et biotech autour des sciences du vivant et de la e-santé.

Après 48 heures de travail et une après-midi complète dédiée aux pitchs des 15 équipes, le jury, composé d’experts du monde académique, entrepreneurial et de l’innovation, a récompensé les projets les plus prometteurs qui ont été remis par Amazon Web Services, partenaire de l’événement depuis l’édition 2024 :

1er prix – Hippocrate Care

Hippocrate Care veut améliorer la qualité de vie des 3,5 millions de personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques – rhumatismes, endométriose, maladie de Crohn – en développant une application de nutrition personnalisée, intégrée dans le parcours de soins.

2e prix – GenoXplain

L’équipe GenoXplain s’attaque au cancer du sein avec une approche fondée sur l’intelligence artificielle. Leur projet : créer un modèle d’IA interprétable, capable non seulement de repérer les mutations génétiques responsables de la progression tumorale, mais aussi de les expliquer. Une avancée prometteuse pour affiner les traitements et accélérer la compréhension des mécanismes moléculaires du cancer.

3e prix – KADSI (Knowledge and AI for Dermatology and Skin Inclusion)

Alors que les outils de diagnostic dermatologique sont souvent conçus à partir de peaux claires, KADSI propose une application inclusive de conseil dermatologique, spécifiquement entraînée sur une base de données labellisée de peaux noires, mates et foncées. L’objectif : surmonter les biais algorithmiques actuels, améliorer la précision des diagnostics et rétablir l’équité dans l’accès aux soins dermatologiques pour tous les types de peau. Un projet à fort impact sociétal, porté par une équipe tech engagée.

« Remporter le premier prix du Hackathon D4GEN est une fierté, mais surtout un encouragement à aller plus loin. Avec Hippocrate Care, je veux redonner aux patients atteints de maladies chroniques inflammatoires une meilleure maîtrise de leur santé, grâce à des recommandations personnalisées fondées sur l’alimentation, l’activité physique et la santé mentale, » témoigne Andréa Ballarin Sébire, fondateur de Hippocrate Care.

Hippocrate Care est une jeune startup fondée tout récemment par Andréa Ballarin Sébire, accompagnée depuis avril dans le cadre du programme Shaker de Genopole.

Son ambition est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques inflammatoires (rhumatismes, endométriose, maladie de Crohn), en plaçant l’alimentation au cœur du parcours de soins. Pendant les six mois du programme, Andrea et son équipe développent un démonstrateur sous forme d’application mobile. Cette application a vocation à devenir un véritable « kit de survie anti-inflammatoire », en proposant : une nutrition fondée sur l’état de l’art scientifique, le microbiote et des scores anti-inflammatoires ;

des recommandations d’exercice physique adaptées, conçues avec des professionnels de santé ;

« On a oublié dans la médecine la composante de base : faire de notre alimentation la ressource première de notre santé », rappelle Andrea. Hippocrate Care veut changer cela, en donnant aux patients les moyens d’agir concrètement sur leur bien-être.

3 prix « Coup de cœur » ont également été décernés aux projets par Siemens, partenaire de cette édition 2025 :

LeukemIA – Un assistant thérapeutique pour mieux accompagner les patients dans leurs parcours de soins. Chaque année, plus de 3 000 nouveaux cas de leucémie myéloïde aiguë (LMA) sont diagnostiqués en France. Les hospitalisations longues, les traitements lourds et le coût humain et économique sont majeurs. C’est là qu’intervient LeukemIA, un assistant thérapeutique basé sur le machine learning pour mieux accompagner les patients dans leur parcours de soins.

SkinScan-AI – Détecter le cancer de la peau n’a jamais été aussi accessible

Avec 18 000 nouveaux cas de mélanome en 2023 et une répartition inégale des 3 000 dermatologues sur le territoire, le diagnostic précoce reste un défi. SkinScan-AI propose une solution open source fondée sur l’IA pour analyser les grains de beauté via photo, identifier les anomalies et guider les utilisateurs. La solution inclut un chatbot, une carte géographique des dermatologues disponibles et des outils de classification cutanée, en lien avec des professionnels de santé. Parce que la santé ne devrait jamais être un luxe.

Check & Care – Fluidifier les urgences grâce à l’IA. Né d’un constat simple venu du terrain – notamment d’un pompier de Paris, Check & Care propose une application d’aide au triage des patients dès leur arrivée aux urgences. Grâce à l’intelligence artificielle, l’outil détermine automatiquement le niveau de priorité de chaque patient (urgence vitale, urgente, non urgente). Une réponse concrète à la saturation des urgences et à la rareté des médecins généralistes, tout en renforçant la sécurité et l’efficacité de la prise en charge.

En s’attaquant à des thématiques de santé (neurologie, dermatologie, oncologie, nutrition), d’inclusion et de transition sociétale, les équipes de cette promotion 2025 ont levé des verrous technologiques et exploré des solutions à fort potentiel d’impact.

« Le jury a été confronté à un exercice difficile : choisir entre des projets tous porteurs de sens, d’innovation et d’impact. Chaque équipe a su mobiliser son intelligence collective pour faire émerger des solutions inédites aux enjeux de santé. Ce hackathon confirme combien le croisement des compétences, des disciplines et des parcours est une force pour innover. C’est exactement ce que Genopole cherche à encourager, » conclut Gilles Trystram, Directeur général de Genopole.

Le Hackathon D4Gen se positionne comme un véritable tremplin : les participants ont, par ailleurs cette année, bénéficié de l’accompagnement d’experts comme Yasmine Amrani de la Communauté iGEM et de Sophie Roux de l’agence BrandSilver au travers d’un coaching intensif pour structurer leur projet et apprendre à le pitcher.

Les prix attribués :

1er prix :

10 000 € en bons cadeaux,

un audit 360°,

une mise en visibilité,

un atelier de branding offert par BrandSilver

2e prix : 5 000 € en bons cadeaux

3e prix : 2 500 € en bons cadeaux

Les étudiants participants : SupBiotech, ECE, Télécom SudParis, Institut Mines-Télécom Business School, Université Sorbonne, ICAM, Ecole 42, ALGOSUP, Université d’Évry Paris-Saclay, UPSaclay, Polytech Angers, Grenoble École de Management, ISEP, …

Les membres du jury 2025 :

Nesma Houmami (Télécom SudParis)

Christophe Lanneau (Genopole)

Fariza Tahi (Université d’Évry-Paris Saclay)

Vanessa Proux (SupBiotech)

Laetitia Pfeiffer (Onepoint)

Daniel Stockholm (Généthon / EPHU)

