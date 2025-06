Le Mans Métropole crée un nouveau campus sur un terrain de plus de 2,5 hectares en centre-ville, à proximité de la gare et de son exceptionnelle interconnexion ferroviaire. Ce nouveau quartier d’enseignement supérieur accueillera des établissements d’enseignement supérieur publics, associatifs ou privés déjà présents au Mans et en fort développement – c’est le cas de CESI et ISMANS CESI – et des établissements nouveaux proposant des formations complémentaires à l’offre actuelle. Il sera dimensionné pour recevoir environ 4 000 étudiants.

CESI et ISMANS CESI , écoles d’ingénieurs déjà fortement ancrées dans le territoire manceau, seront les premières à s’y implanter. Ensemble, elles investiront un bâtiment de 4 500 à 5 000 m². Ce nouveau site leur permettra d’accueillir jusqu’à 1 200 étudiants à l’horizon 2030 (contre 600 aujourd’hui pour les deux écoles).

Créée en 1958 et transférée au Mans depuis 1972, CESI est spécialisé dans les domaines de l’industrie du futur, du numérique, des systèmes embarqués et de la performance énergétique.

Fondée au Mans en 1987, ISMANS CESI s’est imposée comme une référence dans l’ingénierie mécanique et les mobilités intelligentes et durables, avec une forte expertise dans l’automobile, l’aéronautique et le sport mécanique.

En s’installant dans ce nouveau campus en cœur de ville, le CESI et l’ISMANS CESI concrétisent une vision commune de croissance et d’ancrage territorial. Leur implantation marque le coup d’envoi d’un quartier pensé pour favoriser la coopération entre établissements, la recherche et l’innovation.

La programmation prévoit la construction de 40 000 à 50 000 m² de surfaces de plancher répartis en cinq lots principaux. Pour optimiser l’occupation des surfaces et favoriser les coopérations, un pôle de services communs sera accessible aux usagers et aux établissements. Il s’agit notamment d’un amphithéâtre partagé modulable pour dispenser des cours, organiser des conférences et animations scientifiques, d’un espace pour accueillir les soutenances de thèses des jeunes chercheurs (une salle très attendue de l’université), de services d’informations et d’orientations et d’une maison de services aux étudiants.

Le quartier comprendra également des lieux de restauration, des commerces et des hébergements, notamment une résidence destinée aux chercheurs invités, un atout non négligeable pour l’université.

Les bâtiments seront construits avec le souci d’une grande sobriété énergétique et d’une haute qualité architecturale. Les aménagements urbains répondront aussi aux enjeux de développement durable avec une place prépondérante accordée aux circulations piétonnes et cyclistes et au végétal. Une grande promenade paysagée et arborée traversera le campus depuis la place de la gare jusqu’aux bords de l’Huisne dont les rives seront renaturées.

Le campus sera ouvert sur la ville par une connexion directe avec la gare, une relation rapide et aisée vers l’hypercentre et par des liaisons fortes avec le voisinage. L’environnement urbain facilitera l’accès aux équipements sportifs et culturels du cœur de ville et aux résidences étudiantes proches.

La diversité des services et des espaces, les liaisons facilitées avec la ville, l’ouverture sur les rives de l’Huisne et le vaste parc du Gué de Maulny, la qualité visuelle et environnementale du site seront autant d’atouts permettant une expérience de vie étudiante mancelle très positive.

CESI et ISMANS CESI s’implanteront sur le lot d’entrée de campus (lot B) visible depuis la place Alexandre Oyon. Un bâtiment de 4 500 à 50 00 m² de surface de

plancher sera construit pour ces écoles.

CESI & ISMANS CESI : DEUX ÉCOLES D’INGÉNIEURS ENGAGÉES POUR L’AVENIR DU MANS ET DE SES TALENTS Créée en 1958 par des entreprises industrielles, CESI est une école d’ingénieurs qui a toujours placé l’innovation, la proximité avec les entreprises et la promotion sociale au cœur de sa mission. Présente dans 25 villes en France, elle diplôme chaque année plus de 8 200 étudiants, du niveau Bac+3 à Bac+6, à travers des parcours ingénieurs, bachelors, mastères professionnels, mastères spécialisés®, sous statut étudiants ou en alternance.

Implantée au Mans depuis 1972, CESI répondait initialement aux besoins en compétences d’un secteur économique local en forte structuration, particulièrement celui des mutuelles d’assurance. Depuis, l’école a accompagné toutes les grandes mutations du tissu industriel et technologique manceau, en s’appuyant sur une offre pédagogique construite avec les acteurs locaux : entreprises, branches professionnelles, collectivités.

Aujourd’hui, CESI forme plus de 300 élèves au Mans dans les domaines du numérique, de l’industrie du futur, de la performance énergétique ou encore des systèmes embarqués. Ses formations sont portées par des équipes pédagogiques locales et soutenues par son unité de recherche CESI LINEACT, qui développe des projets d’innovation appliquée en lien avec les besoins des territoires et des entreprises. ISMANS CESI est née en 1987 au Mans. Spécialisée historiquement dans l’ingénierie mécanique, l’école a formé plusieurs générations d’ingénieurs reconnus dans les secteurs de l’automobile, des sports mécaniques, de l’aéronautique ou du ferroviaire.

Reprise par CESI en 2016, ISMANS CESI a su redéfinir son positionnement autour de trois piliers : • L’excellence pédagogique et scientifique, avec l’intégration au modèle d’école d’ingénieurs CESI ;

• La spécialisation sur les mobilités du futur, à travers des parcours en Modélisation, Calcul et optimisation, Matière et énergie et Excellence opérationnelle.

• Une forte culture d’école à taille humaine, orientée vers l’expérimentation, le projet et l’engagement.

Avec aujourd’hui plus de 300 étudiants, ISMANS CESI contribue activement à faire du Mans un pôle d’expertise reconnu dans le domaine des mobilités intelligentes et durables, en lien avec la marque territoriale et l’ADN même de la ville.

Le lancement d’un nouveau parcours sport mécanique dès 2025 viendra renforcer cette identité, en s’appuyant sur l’écosystème unique du Mans dans ce secteur.