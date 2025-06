Grand Jardin relance ses livraisons de paniers de légumes bio

Après plusieurs mois consacrés à l’installation de sa nouvelle ferme dans le Perche (Eure-et-Loir), Grand Jardin reprend ses livraisons hebdomadaires de paniers de légumes biologiques à domicile depuis le mercredi 14 mai 2025, à Neuilly-sur-Seine, Paris 16 e, Paris 17 e et Rambouillet.

Des paniers de légumes bio, fraîchement produits et livrés chaque semaine

Chaque mercredi soir, Grand Jardin proposera ses paniers dans plusieurs zones géographiques :

À proximité de Rambouillet (notamment Sonchamp et Clairefontaine),

À Neuilly-sur-Seine,

À Paris 16e et Paris 17e.

Composés de 5 à 8 variétés de légumes biologiques cultivés à la ferme et cueillis le matin même, ces paniers d’environ 4 kg sont parfaitement adaptés aux besoins d’une petite famille ou d’un couple amateur de produits frais et sains. La composition varie chaque semaine selon les récoltes, et une fiche de conseils culinaires accompagne chaque panier.

« À terme, nous souhaitons nourrir quelques centaines de familles avec nos paniers de fruits et légumes biologiques, accueillir les curieux et les passionnés de nature dans un lieu bas-carbone, et ainsi contribuer à la prise de conscience de l’urgence climatique et à la nécessaire modification des pratiques alimentaires.«

Dans une démarche écoresponsable, les livraisons sont assurées en véhicule électrique, puis à vélo cargo pour les derniers kilomètres. Les cagettes en bois utilisées sont récupérées à chaque livraison pour limiter l’usage d’emballages jetables.

Pour répondre aux différents besoins, Grand Jardin propose deux formules d’abonnement :

Formule 10 semaines : 10 paniers à choisir librement entre mai et décembre 2025, avec possibilité de modifier les dates de livraison.

Formule Saison complète : 28 paniers livrés chaque semaine, permettant de suivre toute la diversité des productions de la ferme, du printemps à Noël.

Tarifs avec livraison incluse :

Rambouillet : 24 €/semaine,

Neuilly et Paris Ouest : 26 €/semaine,

Après leur déménagement de Clairefontaine (78) vers le Perche, Grand Jardin a choisi de maintenir ses livraisons dans la région de Rambouillet, Paris 16e, Paris 17e et Neuilly-sur-Seine, en remerciement sa clientèle historique de sa fidélité.

La diversité des cultures est au cœur du projet Grand Jardin

Carottes, fenouils, laitues, poireaux, tomates, concombres, haricots, épinards, aubergines, pommes de terre, courgettes, mais aussi fraises, aromatiques et fleurs comestibles… sont présentés à pleine maturité, puis proposés en vente directe à la ferme ou dans les paniers hebdomadaires.

« Nous avons choisi de poursuivre les livraisons dans l’Ouest parisien et autour de Rambouillet pour rester proches des personnes qui nous ont fait confiance dès le départ. C’est aussi une façon de montrer que produire localement, à taille humaine, peut répondre concrètement aux attentes des urbains », souligne Romain Viennois , fondateur de Grand Jardin.

Parmi les grandes familles cultivées en 2025 :

Apiacées : carotte, fenouil, persil, branche de céleri

Alliacées : ail, oignon, poireau, ciboulette, échalote

Astéracées : laitue, mesclun, topinambour, roquette, mizuna

Brassicacées : brocoli, chou, chou frisé , pak choi , navet, radis, radis noir

Chénopodiacées : betterave, blétte, épinard

Cucurbitacées : concombre, courgette, courgette, melon, pastéque

Fabacées : fève, petit pois, haricot

Solanacées : tomate, poivron, aubergine, pomme de terre

Autres : fraises, maïs doux, aromatiques, fleurs comestibles

Informations pratiques

Début des livraisons : mercredi 14 mai 2025.

Commande et abonnement en ligne.

Points desservis : Rambouillet et environs, Paris 16e, Paris 17e, Neuilly-sur-Seine.

À propos de Grand Jardin

Fondé en 2021 par l’entrepreneur Romain Viennois, Grand Jardin est un lieu unique dédié à la pratique et à la découverte de l’agriculture régénérative. Niché au cœur du Perche, dans d’anciens corps de ferme réaménagés, Grand Jardin promet une agriculture locale et un tourisme responsable. Ce site conjugue une agriculture biologique avec un accueil chaleureux et confortable, le tout dans un cadre à la fois idyllique et respectueux de l’environnement.

Plus d’informations : https://www.grandjardin.fr/