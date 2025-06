30 territoires mobilisés pour la reconquête de la biodiversité

Ce jeudi 5 juin marque le lancement officiel du projet européen LIFE BIODIV’FRANCE, un programme ambitieux coordonné par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et piloté sur le terrain par la Fédération nationale des SCoT. Objectif : accompagner 30 SCoT volontaires à travers la France métropolitaine dans la définition et la mise en œuvre de politiques locales de reconquête de la biodiversité.

Inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030, le projet entend outiller les territoires pendant deux ans pour réduire les pressions sur la biodiversité, restaurer les écosystèmes et inverser la trajectoire actuelle de leur déclin. Grâce à un financement européen et à un accompagnement technique renforcé, ces territoires bénéficieront pendant deux ans d’un appui spécifique pour monter en compétence sur les enjeux écologiques, structurer leur stratégie territoriale et enclencher des actions concrètes.

Trois parcours thématiques ont été proposés aux collectivités :

Définir et mettre en œuvre sa stratégie écologique territoriale,

Adopter une approche par les sols dans l’aménagement,

Identifier les zones préférentielles de renaturation.

Chacun des SCoT participants prendra part à des ateliers de travail animés par la Fédération, avec l’appui d’experts comme EoTerra, bureau d’études spécialisé en écologie, ou encore des partenaires tels que la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, l’Association Nationale des Établissements de Bassins (ANEB), SNCF Immobilier et l’OFB.

Au-delà de l’accompagnement individuel, le projet mise sur une dynamique collective : mutualisation des savoirs, capitalisation des bonnes pratiques, rédaction de synthèses… tout est pensé pour nourrir une intelligence territoriale partagée, en lien avec les réalités écologiques et sociales locales.

Pour Michel Heinrich, président de la Fédération nationale des SCoT, « l’enjeu est double : renforcer le pilier de la transition écologique dans les SCoT modernisés, et permettre à chaque territoire de construire une politique de biodiversité adaptée à ses spécificités ». D’ici fin 2026, une seconde vague de 30 SCoT sera sélectionnée à travers un nouvel appel à manifestation d’intérêt.

Créée en 2010, la Fédération nationale des SCoT réunit les structures en charge des Schémas de Cohérence Territoriale. À la croisée des approches politiques et techniques, elle agit comme un espace d’échange, de coordination et de prospective pour penser l’aménagement de demain. Avec LIFE BIODIV’FRANCE, elle affirme une volonté forte : ancrer la biodiversité au cœur des politiques territoriales, pour que chaque SCoT devienne un acteur de la transition écologique.