À la veille de la Journée mondiale de l’environnement 2025, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a dévoilé les noms des trois scientifiques appelés à coprésider sa nouvelle évaluation méthodologique sur l’aménagement du territoire et la connectivité écologique. Cette initiative pluriannuelle, stratégique pour la conservation de la biodiversité, vise à fournir aux décideurs des outils concrets pour une planification spatiale plus intégrée, inclusive et durable.

Cette évaluation novatrice de l’aménagement du territoire et de la connectivité fournira aux décideurs du monde entier des informations et des solutions pour éviter les changements d’utilisation des terres et des mers qui nuisent à la biodiversité, et explorera des pistes pour améliorer l’utilisation de l’aménagement du territoire afin de garantir la conservation, la restauration et l’utilisation durable de la nature et de ses contributions aux populations. Les travaux porteront une attention particulière aux différentes situations régionales et nationales, ainsi qu’à la manière dont l’aménagement du territoire et la connectivité contribuent à des résultats durables pour les populations et la nature.

La professeure María José Martínez-Harms (Chili), le Docteur Luis Inostroza (Chili et Tchéquie) et le professeur Peter Verburg (Pays-Bas) ont été nommés pour diriger une équipe équilibrée et interdisciplinaire d’experts en aménagement du territoire et en connectivité écologique, en lien avec la biodiversité et les contributions de la nature à la vie des populations. Les noms des dizaines d’autres auteurs du monde entier qui collaboreront avec eux à cette évaluation historique seront annoncés par l’IPBES dans les prochaines semaines.

L’évaluation examinera les approches participatives de l’aménagement du territoire, notamment celles impliquant les peuples autochtones et les communautés locales, en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement. Les auteurs aborderont les approches d’identification des zones de conservation, d’utilisation durable et de restauration, y compris les aires protégées et autres mesures efficaces de conservation par zone.

Lors de cette annonce, Neville Ash, responsable de l’IPBES, a déclaré : « Alors que les pays du monde entier s’efforcent de mettre en œuvre le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et les Objectifs de développement durable d’ici à 2030, cette évaluation est d’une pertinence et d’une actualité immédiates. Elle illustrera le potentiel et l’importance de l’aménagement du territoire pour la réalisation de diverses ambitions nationales et internationales, notamment en contribuant directement à la réalisation des Objectifs 1 à 3 du Cadre mondial pour la biodiversité par les décideurs à tous les niveaux. »

L’IPBES a également annoncé aujourd’hui la sélection de l’institution qui hébergera l’unité de soutien technique pour l’évaluation : la Vrije Universiteit Amsterdam.

La première réunion des auteurs de l’évaluation est déjà prévue pour septembre 2025 à Laxenburg, en Autriche, et une première ébauche du rapport devrait être prête pour un examen ouvert par des experts au deuxième trimestre 2026.

Pour plus d’informations sur l’évaluation de la planification spatiale et de la connectivité de l’IPBES : https://www.ipbes.net/spatial-planning-assessment

La professeure María José Martínez-Harms est scientifique en conservation au Centre d’innovation et de recherche sur le changement climatique de l’Université Santo Tomás et chercheuse principale à l’Institut d’écologie et de biodiversité du Chili. Elle est spécialisée dans les systèmes socio-écologiques, les services écosystémiques et l’aménagement du territoire pour la conservation de la biodiversité. Ses recherches relient science et politique grâce à des approches fondées sur des données probantes pour protéger les paysages terrestres et marins. Titulaire d’un doctorat en biodiversité et sciences de la conservation de l’Université du Queensland, elle se concentre sur les outils d’aide à la décision et l’évaluation des contributions de la nature à l’humanité.

Le Dr Luis Inostroza est chercheur principal à l’Université Mendel de Brno, en Tchéquie. Ses recherches s’appuient sur l’analyse spatiale avancée, la télédétection et les SIG pour évaluer et modéliser les services écosystémiques et l’évolution de l’utilisation des terres au sein des systèmes socio-écologiques. Il a proposé la technomasse, un indicateur qui fournit une mesure continue de l’urbanisation, reliant l’écologie urbaine au métabolisme urbain, facilitant les analyses comparatives mondiales et facilitant l’intégration des connaissances écologiques dans l’aménagement du territoire. Il est rédacteur en chef de la revue Ecosystem Services. Luis est titulaire d’une habilitation cumulative en écologie urbaine de l’Université de la Ruhr à Bochum, et a publié de nombreux ouvrages dans ces domaines.

Le professeur Peter H. Verburg est un expert reconnu en géographie environnementale, spécialisé dans la dynamique socio-écologique des systèmes fonciers. Professeur à la Vrije Universiteit d’Amsterdam et directeur du département de géographie environnementale, il développe des méthodes interdisciplinaires pour analyser l’utilisation des terres, le changement climatique et les interactions homme-environnement à différentes échelles. Peter est connu pour avoir créé le modèle CLUE, un outil largement utilisé pour simuler les changements d’utilisation des terres. Ses travaux récents explorent la justice environnementale, les dynamiques de pouvoir et les transitions vers la durabilité. Il siège à plusieurs comités internationaux, dont la Commission de la Terre et l’Interface science-politique de la CNULCD.