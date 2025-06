En cette année de la mer et à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, HAROPA PORT lance une grande campagne de sensibilisation à la pollution des mers et des océans tout au long de l’axe Seine. « Ici commence la mer », une façon de rappeler aux populations de la vallée de la Seine que chaque déchet jeté peut se retrouver dans le fleuve puis dans la mer. Le premier port de France réitère par cette action son engagement actif pour la préservation de l’environnement et des milieux aquatiques.

Un port engagé pour la préservation des mers et océans

Le lien entre terre et mer est au cœur de l’identité de HAROPA PORT, premier port fluvio-maritime français, dont le réseau s’étend de l’amont de Paris jusqu’à l’estuaire de la Seine au Havre. Cette position singulière confère à l’établissement une responsabilité particulière dans la préservation des milieux aquatiques, qu’il incarne à travers des actions concrètes et durables.

Selon Romain Tramoy, Enseignant-chercheur, Leesu, UPEC, « La Seine serait une machine à fabriquer des microplastiques ». Les déchets finissent souvent par s’accumuler dans certaines zones de l’estuaire, créant de vraies déchetteries. Les estimations de flux sont de 100 à 200 tonnes de plastique par an qui arrivent à la mer.

Lancée le 5 juin, la campagne de sensibilisation « Ici commence la mer », sera déployée lors de la Semaine européenne du développement durable, du 18 septembre au 8 octobre 2025, sur l’ensemble de l’axe Seine.

Des plaques et pochoirs seront installés à proximité des bouches d’égout, bassins, quais et zones sensibles, à la fois sur le domaine portuaire et dans les territoires partenaires, pour rappeler que chaque geste compte dans la lutte contre la pollution marine.

Cette opération s’inscrit dans une démarche globale et continue déployée par HAROPA PORT pour réduire les pressions exercées sur les milieux littoraux :

• Amélioration de la qualité des eaux en Seine (eaux de ruissellement et réseaux d’assainissement),

• Préservation de la biodiversité grâce notamment au zéro pesticide et à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes,

• Electrification des quais pour le fret et la croisière pour des escales zéro émission,

• Opérations de nettoyage et de sensibilisation régulières sur les berges de Seine et dans les zones portuaires.

Une démarche collaborative et territoriale

Cette campagne repose sur une dynamique collaborative avec :

• L’association La Seine en Partage, qui fédère collectivités territoriales, entreprises et associations le long de la vallée de la Seine et de ses affluents autour des enjeux

territoriaux et environnementaux ;

• L’ONG Surfrider Foundation Europe, experte reconnue dans la lutte contre les pollutions plastiques marines, qui apporte son soutien à la démarche.

Chaque acteur concerné (collectivités, entreprises, associations, présentes sur les ports de HAROPA PORT) se verra remettre un kit de sensibilisation (plaque, pochoir, drapeau, bannière web, etc.) pour relayer la campagne sur son territoire et renforcer l’impact du message durant la Semaine européenne du développement durable (18 septembre au 8 octobre 2025).