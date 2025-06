Dans un contexte de changement climatique et de recherche de sécurité alimentaire, où plus de 60 % des sols européens sont dégradés, la qualité des sols est devenue un enjeu prioritaire. En témoigne le cadre réglementaire qui se met en place, notamment en France avec la loi « Zéro Artificialisation Nette » et en Europe avec la future directive européenne « Surveillance et Résilience des sols européens ». Pour accompagner cette évolution environnementale et sociétale, IFP Energies nouvelles (IFPEN), dans le cadre du Carnot IFPEN Ressources énergétiques, et Valorhiz annoncent la concrétisation de leur partenariat par la création d’un « LabCom », Laboratoire de carbone durable des sols.

Financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre de son programme visant à soutenir la création d’un laboratoire commun entre une PME/ETI et un organisme de recherche, ce laboratoire a pour objectif d’améliorer les techniques d’analyse des sols, et en particulier des sols à faible teneur en carbone, afin de répondre aux enjeux de renaturation et de gestion durable des sols dégradés et recyclés.

Une méthodologie d’analyse innovante adaptée aux sols à faibles teneurs en carbone

En 2023, IFPEN et Valorhiz se sont associés pour étudier les sols à faible teneur en carbone. Objectif : étudier leur potentiel de stockage du carbone atmosphérique et d’utilisation comme puits de carbone. L’approche de caractérisation du carbone organique dans les sols et de la qualité de la matière organique qui a été développée s’est appuyée à la fois sur le savoir-faire historique d’IFPEN en matière d’analyse de la matière organique du sol et du sous-sol, et sur l’expertise de Valorhiz dans le diagnostic fonctionnel et la réhabilitation écologique des sols en valorisant les solutions fondées sur la nature.

Cette collaboration a été réalisée dans le cadre du dispositif gouvernemental « France Relance » de soutien à l’emploi de jeunes chercheurs diplômés et a permis de développer une technologie adaptée à la caractérisation du carbone organique dans les sols à très faibles teneurs.

« Notre méthode d’analyse sur la qualité et la quantité de la matière organique des sols pauvres en carbone a montré de très bons résultats en termes de précision et de fiabilité. Ceci notamment grâce à la technologie de caractérisation Rock-Eval® développée par IFPEN, qui permet d’obtenir des données plus rapidement et efficacement que les méthodes classiques. L’objectif est de proposer des solutions écoresponsables de gestion optimisée des sols à partir d’indicateurs sur la qualité et la pérennité du carbone dans les sols. C’est un enjeu majeur pour évaluer la capacité des sols à séquestrer le CO 2 atmosphérique », expliquent Jean-François Argillier, Responsable de programmes et Maira Alves-Fortunato, Cheffe de projet IFPEN.

Un laboratoire commun pour valoriser la méthode d’analyse des sols

Afin de structurer et de pérenniser leur offre d’analyse, IFPEN et Valorhiz ont lancé un laboratoire commun, Laboratoire de carbone des sols durables, en mars 2025. L’objectif est de mutualiser les instruments de mesure des deux organismes pour proposer une offre unique et innovante pour la caractérisation du fonctionnement des sols. Ainsi, ce laboratoire associera deux technologies complémentaires (Rock-Eval® et Proche-infrarouge) pour l’analyse du carbone des sols à grande échelle, couplées à des technologies de caractérisation du fonctionnement hydrostructural et microbiologique des sols, qui s’appuieront sur des OAD (outils d’aide à la décision) dédiés développés par Valorhiz.

Des besoins croissants et des projets concrets

Avec 60% de sols européens dégradés, la demande pour des analyses de qualité des sols et des solutions de renaturation est en forte croissance.

Ce laboratoire commun permettra de répondre aux besoins de différents acteurs (académiques, institutionnels, industriels, aménageurs publics et privés, bureaux d’études et d’ingénierie, chambres d’agriculture, acteurs de la compensation carbone, etc.) impliqués dans des projets variés tels que la gestion des linéaires d’infrastructures de transport, la restauration écologique des anciens sites industriels et de terres agricoles ou encore la renaturation des sols et la valorisation des friches urbaines et péri-urbaines.

« Ce laboratoire unique représente une brique essentielle dans l’offre de Valorhiz en matière de diagnostic fonctionnel des sols et des écosystèmes en général. Il concrétise une collaboration engagée avec IFPEN depuis plusieurs années et va nous permettre de renforcer notre activité en France et à l’international. Valorhiz entend poursuivre et renforcer sa collaboration avec IFPEN afin de maintenir son avance technologique dans le domaine de l’analyse et de la gestion du carbone dans les sols et continuer à travailler avec IFPEN dans la conception et la mise en œuvre de solutions innovantes et durables pour la préservation et la gestion des sols, et pour l’absorption des impacts du changement climatique sur nos écosystèmes », souligne Hassan Bouckim, PDG de Valorhiz.

Cette offre de diagnostic et d’optimisation du carbone dans les sols sera présentée à l’occasion de la conférence « LAC Soil Carbon » au Brésil fin juin 2025.