Mines Paris – PSL, école d’ingénieurs de référence pour les transitions écologiques et numériques, et le pôle formation UIMM s’unissent pour la création du Collège des Sciences Navales (CSN) à Toulon, un nouveau centre de recherche commun dédié à la robotique marine et sous-marine adossé à l’École des Industries Avancées, et chargé de coordonner les activités de R&D et de garantir la formation par la recherche.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une terre d’ingénierie. Deuxième territoire dans la part du PIB national, première région militaire française, elle dispose d’un important écosystème industriel tourné vers la recherche et le développement avec plusieurs projets d’implantations. Dans un contexte de pénurie nationale des compétences, elle a décidé un « plan sud ingénieurs » avec l’ambition de diplômer 1000 ingénieurs de plus par an en 2030.

Fort de ses partenariats historiques avec les écoles d’ingénieurs, l’UIMM Alpes-Méditerranée a décidé la création d’une nouvelle grande école de l’industrie : l’École des Industries Avancées – EDEIA. Soutenue par Industrie Méditerranée et France industrie – Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’École a demandé à la Commission des Titres d’ingénieurs une autorisation d’ouverture de ses premières formations à la rentrée 2027 à Toulon.

Le partenariat signé avec Mines Paris – PSL le 25 juin à l’occasion du Mines Paris Research Day, prévoit la cocréation d’un Collège des sciences navales axée sur les drones et systèmes autonomes marins et sous-marins. Première nationale dans ce domaine stratégique, la création de ce centre de recherche est rendue possible grâce à l’appui de l’écosystème industriel et militaire de Toulon.

Mines Paris – PSL pilotera les travaux de recherche dans le domaine de la robotique marine et sous-marine. Elle apportera ainsi son expertise dans l’adossement des activités pédagogiques à la recherche partenariale. Elle fera enfin partie des instances de gouvernance de l’EDEIA. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la mission de Mines Paris – PSL de soutien à l’industrie par la recherche partenariale, dans la stratégie de développement de ses activités liées à la défense et à la sécurité, ainsi que dans le rayonnement croissant des actions exercées au service de la région Sud depuis son campus Pierre-Laffitte à Sophia-Antipolis.

Pour Hervé Guillou, président de l’École des Industries Avancées, « La création de notre premier Collège sur les sciences navales est l’union de la première branche de l’industrie française et de la première école industrielle de France au sein d’un des premiers ports scientifiques, industriels et militaires d’Europe. »

« Le Collège des Sciences navales illustre notre conviction profonde : c’est dans l’alliance entre l’excellence académique et la pertinence industrielle qui naissent les grandes innovations. Avec ce partenariat, Mines Paris – PSL s’engage pour coconstruire, aux côtés des acteurs économiques et stratégiques, les technologies marines de demain, au service de la souveraineté et de la compétitivité de la France et de l’Europe. » explique Godefroy Beauvallet, directeur général des Mines Paris – PSL.

Photo d’en-tête : Signature du partenariat, le 24 juin 2025, dans les locaux de Mines Paris – PSL.

De gauche à droite : Paolo Stringari, Directeur de la recherche, Mines Paris-PSL ; Franck Guarnieri, Directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC), Mines Paris-PSL ; Yannick Chenevard, Député du Var – Toulon, Rapporteur du programme « Préparation et emploi des forces : Marine » ; Godefroy Beauvallet, Directeur général des Mines Paris-PSL ; Michel Sesques, membre du bureau UIMM Alpes Méditerranée ; Jean-Pierre Dos Santos, Directeur du Pôle Formation des Industries Technologiques PACA ; Fabien Schaeffer, Directeur EDEIA ; Sébastien Travadel, Professeur, Mines Paris-PSL ; Cédric Prunier, Directeur délégué à la stratégie, Mines Paris-PSL ©Mines Paris -PSL / Artavecamour