Le gouvernement norvégien renforce la préparation du pays au COVID-19

La criticité de l’alerte de la population n’a jamais été aussi pertinente que lors de l’épidémie actuelle de COVID-19. La mise en œuvre des avantages d’une plateforme unique et complète proposée par la société Everbridge a contribué à la protection des plus vulnérables en Norvège. La plateforme peut ainsi fournir des registres des besoins spéciaux couplés au ciblage géographique, mobiliser les premiers intervenants, les prestataires de soins de santé et les bénévoles, et agir rétroactivement afin de communiquer avec les personnes qui ont pu traverser une zone infectée par le coronavirus dans le passé, que ce soit au niveau national ou international, tout en protégeant strictement la vie privée des personnes.

C’est pour cela que la société a annoncé aujourd’hui que sa solution leader sur le marché Public Warning couvre désormais les abonnés des trois réseaux de téléphonie mobile en Norvège grâce à la messagerie mobile géolocalisée. Leur mise en œuvre de la solution d’alerte publique sur le troisième et dernier réseau mobile norvégien a été réalisée en neuf jours seulement et a permis d’établir des communications à l’échelle du pays dans le cadre de l’épidémie COVID-19.

La semaine dernière, la Direction norvégienne de la santé a envoyé un nombre record de 5,4 millions de messages à chaque téléphone portable en Norvège en rapport avec la COVID-19. La Direction de la santé a également envoyé récemment un message à tous les téléphones non norvégiens en itinérance dans le pays, en anglais, français, allemand, espagnol, polonais et russe, fournissant des instructions essentielles aux ressortissants étrangers. Le système Public Warning d’Everbridge peut détecter automatiquement la nationalité de l’appareil mobile d’une personne, sans qu’il soit nécessaire de fournir des données personnelles identifiables (DPI), et envoyer ensuite des messages dans la langue correspondante afin d’améliorer l’efficacité de la communication avec les visiteurs et les voyageurs internationaux.

Everbridge est une société internationale de solutions informatiques pour entreprises qui fournit des applications logicielles permettant d’automatiser et d’accélérer la réponse opérationnelle des organisations aux événements critiques afin de maintenir la sécurité des personnes et la continuité des activités de l’entreprise. Lors de menaces affectant la sécurité publique, telles qu’un tireur actif, une attaque terroriste ou des conditions climatiques extrêmes, et pendant des événements critiques pour les entreprises tels qu’une panne informatique, une cyberattaque ou autres incidents comme un rappel de produit ou une interruption de la chaîne d’approvisionnement, cette plateforme de gestion des événements critiques de la Société peut agréger et évaluer rapidement et de manière fiable les données sur la menace, localiser les personnes en danger et les intervenants en mesure d’apporter une aide, automatiser l’exécution de processus de communications prédéfinis par le biais de plus de 100 dispositifs de communication différents, et suivre l’avancement de l’exécution des plans d’urgence.

La Norvège s’appuie sur sa Direction de la santé pour envoyer des messages critiques aux téléphones portables avant, pendant et après une urgence. Grâce à Everbridge, la Direction de la santé est en mesure d’atteindre les plus de cinq millions d’habitants de la Norvège et le nombre encore plus important d’environ huit millions de visiteurs annuels du pays.

« Le téléphone portable est le meilleur outil pour atteindre la population et fournir des informations importantes sur la manière d’agir lors d’incidents majeurs. Le fait que tous les réseaux de téléphonie mobile en Norvège soient désormais connectés à la plateforme d’Everbridge Public Warning constitue une avancée significative, car cela permet de renforcer la préparation du pays à la crise du coronavirus et à d’autres menaces pour la sécurité publique, » a déclaré Javier Colado, responsable des activités internationales de la structure.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Les villes d’Oslo et de Bergen s’appuient également sur cette plateforme pour envoyer des mises à jour essentielles sur la COVID-19 à tous les téléphones en itinérance dans les limites de la ville avec des messages relatifs à la notification des restrictions de la ville, des ports et des aéroports. Les municipalités de tout le pays utilisent le système pour fournir des mises à jour critiques, des informations générales et pour lancer un appel aux volontaires.

Ce système propose le plus grand et le seul système d’alerte publique hybride combinant la diffusion cellulaire et les technologies à canaux multiples basées sur les adresses, les groupes et la localisation. La plateforme Public Warning d’Everbridge permet aux pays de se protéger contre le coronavirus, de partager les mises à jour sur les foyers viraux ainsi que les meilleures pratiques en matière de pandémie, de coordonner les premiers intervenants et les ressources de santé, d’établir des communications bidirectionnelles avec les populations à risque et de gérer les interruptions des transports, de l’éducation et d’autres services essentiels.

Elle s’appuie déjà sur sa plateforme CEM pour fournir la solution d’alerte de la population la plus utilisée au monde, touchant plus de 550 millions de personnes, avec plus de 3 700 déploiements actifs au niveau municipal, des villes, des états et des provinces dans treize pays dont les États-Unis, le Canada et l’Inde. La pandémie COVID-19, associée au récent règlement imposant aux pays membres de l’UE de mettre en place un système d’alerte à l’échelle de la population d’ici juin 2022, constitue un levier majeur pour l’adoption de systèmes d’alerte de la population.

La solution d’Everbridge a également été retenue pour être intégrée à la plateforme péruvienne d’alerte en situation de catastrophe et avertir 37 millions de résidents et de visiteurs annuels. Pour la plateforme, c’est une nouvelle victoire qui vient renforcer sa position en tant que chef de file mondial des systèmes d’alerte des populations, avec des contrats aux Amériques et dans les régions EMOA et APAC.

Source : Business Wire, 15 avril 2020