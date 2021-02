De la lutte contre la précarité aux liens étroits qui unissent l’État, les entreprises et les ménages, l’économie est au cœur de notre société et de ses problématiques. Un constat s’impose pourtant : en dépit de son importance, la matière reste aujourd’hui encore mal connue et comprise de nombreux jeunes. Forts de leur volonté de changer cette situation, la Cité de l’économie Citéco, le Réseau Étincelle et la Fondation d’entreprise FDJ s’associent dès 2021 pour donner naissance à un projet commun : « Aidons les jeunes à devenir entrepreneurs de leur vie ».

Désireux d’aider les jeunes « dits décrocheurs » à acquérir les clés nécessaires à comprendre l’économie et à en faire un atout, le projet invitera chaque année et dès 2021 mille participants âgés de 16 à 25 ans à prendre part à un parcours inédit, basé sur l’expérience, le jeu et l’interactivité.

L’objectif : donner à ces jeunes sortis du système scolaire traditionnel avec peu ou pas de diplômes l’envie d’apprendre, et la confiance nécessaire à devenir des acteurs économiques à part entière, en mesure de s’engager dans les causes leur tenant à cœur.

La Fondation d’entreprise FDJ, mécène du Réseau Étincelle depuis trois ans, a choisi de soutenir ce projet qui s’intègre dans la pédagogie innovante et récréative de l’association au service de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en situation de décrochage ou de précarité. Dans ce contexte si particulier, où la crise sanitaire a eu impact sur l’insertion des jeunes et risque d’en causer davantage à l’avenir, la Fondation d’entreprise FDJ veut réaffirmer son engagement en faveur de l’insertion socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi grâce à des ateliers ludiques permettant d’appréhender des notions comme l’économie et le budget.

Selon Sylvain Breuzard – Président du Réseau Etincelle – « Ce projet, fruit d’une coopération inédite entre la Fondation FDJ, Citéco et le Réseau Etincelle, offrira, partout en France, l’opportunité aux jeunes « dits décrocheurs » de vivre un parcours d’alphabétisation économique. A travers l’animation de ces parcours, nous traduirons ainsi notre ambition commune : aider chaque jeune à devenir entrepreneur de sa vie en lui permettant d’être un acteur économique citoyen responsable & durable. »

Les temps forts du projet

Deux temps forts rythmeront chacune des promotions du projet :

Une journée de formation prise en charge par le Réseau Étincelle, au cours de laquelle les participants découvriront quatre ateliers aux thématiques complémentaires : « découverte du circuit économique », « le marché en action », « l’État : acteur de la redistribution » et « les finalités de l’entreprise ».

Un campus annuel organisé à Citéco, autour du thème « Être entrepreneur de sa vie ». Le temps d’une journée, une centaine de participants aura l’opportunité d’approfondir ses connaissances économiques grâce au parcours ludique et pédagogique du musée, mais également de découvrir un lieu patrimonial unique et magique.

