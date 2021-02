Françoise Combes, lauréate Europe du Prix international pour les Femmes et la Science

Ancienne élève de l’ENS – PSL, professeure du Collège de France et astrophysicienne à l’Observatoire de Paris – PSL, Françoise Combes est lauréate Europe du prix international Pour les Femmes et la Science L’Oréal-UNESCO 2021. Elle est distinguée pour son parcours scientifique exceptionnel aux côtés de quatre grandes chercheuses originaires de différentes régions du monde.

Le prix Europe Pour les Femmes et la Science L’Oréal-UNESCO récompense Françoise Combes pour l’ensemble de sa carrière. De la découverte de molécules dans l’espace intersidéral aux simulations de la formation des galaxies par superordinateur, ses travaux ont permis de mieux comprendre la naissance et l’évolution des étoiles et des galaxies, ainsi que le rôle joué par les trous noirs supermassifs dans les centres galactiques.

Ancienne élève de l’ENS – PSL, professeure du Collège de France et astrophysicienne à l’Observatoire de Paris – PSL, Françoise Combes a déjà reçu la médaille d’or 2020 du CNRS.

Chercheuse, enseignante, conférencière, Françoise Combes a inspiré de nombreuses vocations parmi les jeunes scientifiques, femmes et hommes.

Selon une étude de l’UNESCO parue ce jour, les femmes représentent 33 % de la communauté académique. Ce pourcentage marque une progression lente et demeure faible dans certaines disciplines telles que les mathématiques, l’informatique et ingénierie.

L’Université PSL a engagé plusieurs initiatives pour y remédier. Par exemple, la Chaire Femmes et Science de Dauphine – PSL mobilise et développe des approches pluridisciplinaires afin d’analyser les déterminants et l’impact de la faible présence des femmes dans les études et carrières scientifiques. La promotion de la filière Sciences du Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures de l’Université PSL compte 60% de jeunes femmes.

« Il existe à PSL une longue histoire de femmes scientifiques illustres. On songe à Marie Curie, bien sûr, mais aussi, et pour n’en citer que quelques-unes, à sa fille, Irène, à Germaine Tillion, Jacqueline de Romilly, Simone Weil, etc. Ces pionnières ont été des modèles pour des générations entières de jeunes femmes. La remise du Prix international Pour les Femmes et la Science L’Oréal-UNESCO à Françoise Combes est une source de fierté pour toute notre communauté. Sa carrière est, pour nos jeunes scientifiques, un magnifique exemple à suivre » se réjouit Alain Fuchs, Président de l’Université PSL.

Françoise Combes rejoint les trois titulaires PSL et Collège de France du prestigieux Prix L’Oréal-UNESCO :

Lauréate Europe en 2004 : Christine Petit, professeure du Collège de France et titulaire de la chaire Génétique et physiologie cellulaire de 2002 à 2020

Lauréate Europe 2019 : Claire Voisinprofesseure du Collège de France et titulaire de la chaire Géométrique algébrique.

Lauréate Europe 2020 : Edith Heard, professeure du Collège de France et titulaire de la chaire Epigénétique et mémoire cellulaire