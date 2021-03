Nahibu lance le mouvement «Microbiote-Friendly» auprès des restaurateurs

L’entreprise Nahibu lance un appel à candidatures auprès des restaurateurs rennais, qui en dépit de la crise sanitaire et de ses nombreuses contraintes, œuvrent chaque jour à faire de nos repas à emporter de véritables festins, sains et équilibrés.

La prise de conscience est là : notre alimentation joue un rôle primordial sur l’équilibre de notre flore intestinale qui contribue largement au développement de notre immunité, à la qualité de notre sommeil, à nos capacités physiques et psychiques.

Un mouvement qui vise à valoriser les petits plats écoresponsables de nos restaurateurs, qui contribuent à une bonne santé et un meilleur bien- être.

Les restaurateurs font partie des professionnels durement éprouvés par la COVID-19 et pourtant leur cuisine continue tant bien que mal à nous réconforter, à régaler nos papilles et aussi nos bactéries intestinales.

« À Rennes on a cette véritable envie de consommer local, frais et responsable. De plus en plus de restaurateurs prennent l’initiative de proposer des plats équilibrés, complets et bons pour le microbiote ! C’est par le mouvement « Microbiote-Friendly » que nous souhaitons valoriser leurs actions » explique Pierre Cressard, Fondateur et Président de la société Nahibu.

Cette initiative proposée par la société rennaise, experte en analyse du microbiote intestinal, consiste à mettre un point d’honneur sur le gage de qualité, que l’on peut retrouver sur les cartes de nos restaurateurs. Cette mise en valeur se traduira par la mention « microbiote-friendly », décernée par Nahibu à la suite d’une simple étude de la composition des plats proposés à la carte.

Restaurateurs, vous souhaitez mettre en valeur l’investissement que vous fournissez à élaborer des plats équilibrés, riches en fibres, sans sucres simples et pauvres en graisses saturées et graisses animales ? Contactez Nahibu à l’adresse suivante : maryline[at]nahibu.com et rejoignez le mouvement.