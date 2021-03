RespectOcean et Sustainable Ocean Alliance (SOA) annoncent leur alliance en France. A cette occasion, ils lancent la première édition du concours « Ocean pitch challenge », concours de pitchs à destination des porteurs de solutions pour la protection de l’océan et de ses écosystèmes marins et côtiers. Ce concours a le soutien du Ministère de la Mer.

5 à 10 % de l’économie mondiale sont liés à l’économie de la mer. Ce pourcentage ne cesse de croître. Aujourd’hui et encore plus demain, l’océan est et sera le théâtre de nouvelles activités. L’économie « bleue » est en marche partout dans le monde.

Mais l’océan est aujourd’hui fragilisé par les activités humaines, qui génèrent notamment pollutions chimiques, plastiques, sonores et contribuent aux changements climatiques et à l’acidification de l’océan. La surexploitation des ressources marines, la perte de la biodiversité et la destruction des habitats marins et côtiers sont autant de problématiques qui se cumulent et qui incitent à revoir les modèles de développement économique. Il devient impératif de protéger, préserver et de restaurer la santé de l’océan.

De nombreux porteurs de projets et de solutions démontrent qu’il est possible de concilier développement économique et protection de l’océan, en développant de nouveaux concepts, modèles économiques et de nouvelles solutions. Ces solutions et innovations qui s’inscrivent dans le cadre de l’Objectif du développement durable 14 des Nations Unies (ODD 14) sur la vie aquatique, la vie marine doivent être soutenues.

Face à cet enjeu majeur, RespectOcean et Sustainable Ocean Alliance (SOA), deux initiatives associatives créées en France et aux USA, se sont données pour mission de promouvoir ces solutions et de les connecter entre elles au sein de leurs communautés et de les accompagner dans leur développement, afin de garantir la protection de l’un des actifs les plus précieux de notre planète : notre Océan.

Ensemble, mobilisés pour une même cause, RespectOcean et Sustainable Ocean Alliance annoncent leur alliance en France. A cette occasion, ils lancent un concours de pitchs en amont de ChangeNow Summit, à destination des porteurs de solutions à impact positif en faveur de la préservation de l’océan et de ses écosystèmes.

Objectifs du concours

Ce concours vise à :

Faire émerger et à mettre en avant des solutions économiquement viables en faveur de la protection de l’océan et de ses écosystèmes marins et côtiers ;

Présélectionner et former 10 finalistes à la technique du pitch afin de les faire monter en compétence et d’accroitre leur capacité à faire financer leur solution auprès d’investisseurs ;

Récompenser les trois meilleurs candidats lors d’une finale.

Sur l’ensemble des dossiers qui seront soumis, 10 solutions seront retenues par un comité de pré-sélection indépendant, composé d’experts de différents secteurs d’activités. Un accompagnement par des coachs et investisseurs sera proposé à ces 10 projets, afin de les aider à préparer leur pitch pour la finale. Cet accompagnement permettra de contribuer à accélérer le développement de leur solution.

Les candidats retenus seront ensuite invités à pitcher lors d’une grande finale accessible sur invitation (en présentiel ou en ligne), qui aura lieu le 26 mai 2021 (lieu et horaire précisés ultérieurement). A cette occasion, le jury final déterminera les trois vainqueurs de cette première édition.

Les candidats sont invités à déposer leur dossier via un formulaire accessible en ligne.

Une page dédiée au concours est disponible sur le site de RespectOcean. Le lien vers le règlement du concours y est disponible.

La date limite pour déposer le dossier de candidature est le 5 avril 2021 à minuit.

RespectOcean

Fondée par la navigatrice et scientifique Raphaëla Le Gouvello, RespectOcean est une association qui regroupe des acteurs et entreprises engagés pour un développement économique durable en faveur de la protection et de la préservation de l’océan, des littoraux et de leurs écosystèmes.

Les membres du réseau portent des innovations et solutions qui contribuent à la préservation de l’océan ou incarnent les efforts à mettre en place pour réduire les impacts des activités économiques.

Début 2021, après un peu plus de deux années d’existence officielle, RespectOcean a fédéré plus de 60 membres. Présente sur le territoire national, l’association regroupe une grande diversité d’acteurs, ayant comme dénominateur commun leur volonté de réduire l’impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers et/ou de contribuer à les maintenir en bonne santé. Les missions principales de l’association sont de contribuer à la promotion de ces solutions et innovations, de favoriser les synergies entre les projets et de contribuer à la montée en puissance de l’économie durable pour l’océan.

Pour Raphaëla Le Gouvello, « Le développement économique est conciliable avec la protection de l’océan. Nous souhaitons promouvoir et soutenir les solutions et initiatives existantes. Notre alliance avec SOA permettra aux membres de notre réseau d’accéder à une communauté internationale d’acteurs économiques engagés en faveur de l’océan ».

Sustainable Ocean Alliance (SOA)

Fondée en 2014 par Daniela Fernandez, Sustainable Ocean Alliance (SOA) rassemble aujourd’hui le plus grand réseau mondial de “Ocean Young Leaders” avec une présence dans plus de 165 pays.

En 2018, SOA a inauguré le “Océan Solutions Accelerator” pour accompagner le développement de startups Oceantech, tout en tissant des liens et des partenariats avec les grandes entreprises et les gouvernements pour favoriser le développement de solutions technologiques et durables permettant de répondre aux menaces auxquelles notre planète fait face.

À ce jour, SOA a accéléré 29 startups “Ocean Solutions Accelerator” et a financé plus de 90 projets par le biais du “Ocean Leadership Program”.

Afin de tenir son engagement d’accélérer 100 solutions pour l’océan en 2021, SOA ouvrira un appel à candidatures pour son programme destiné aux « Ocean Young Leaders » en avril 2021. Les candidatures pour les deux cohortes de juin et septembre 2021 du “Ocean Solutions Accelerator” seront quant à elles ouvertes en février 2021.

« Nous sommes très heureux de pouvoir nous allier à RespectOcean et à son réseau. SOA est désormais en mesure d’établir une présence en France et de pouvoir ainsi soutenir celles et ceux qui développent des solutions innovantes et durables pour la protection de l’océan. » déclare Benjamin Lesage, responsable SOA Europe.