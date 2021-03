Refondre les cadres comptables pour répondre à l’impératif écologique ou comment mettre l’économie en phase avec le vivant

Le réseau constitué par l’Alliance ComptaRegeneration, coordonné par TEK4life, vient de publier la Cartographie des enjeux, des acteurs et des controverses d’une comptabilité multicapitaux pour l’Anthropocène, pour changer le modèle comptable des entreprises. Il est temps de se mettre en adéquation avec la trajectoire écologique !

Fruit d’une année de travail de l’Alliance ComptaRegeneration, la Cartographie des enjeux, des acteurs et des controverses d’une comptabilité multicapitaux pour l’Anthropocène – établie par TEK4life – vient de paraître.

Alors que les risques bioclimatiques mettent en tension les organisations, la capacité à rendre compte des performances environnementales et sociales devient stratégique. Au-delà de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), il s’agit de faire de la protection des équilibres écosystémiques une condition de toute activité, de toute entreprise.

Et le « momentum politique » est là : l’Europe est en train de fonder une nouvelle conformité avec des exigences convergentes : Taxonomie verte, transparence des affaires, finance durable, et standards de « reporting de soutenabilité » – voir la publication ce 8 mars par l’EFRAG (Le groupe de travail du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe) des propositions de révision de la Directive sur la publication d’informations extra-financières (NFRD).

Une pression que l’on peut résumer par l’injonction : Mettez-vous en adéquation avec la trajectoire écologique, sinon justifiez l’écocide !

Le réseau constitué par l’Alliance ComptaRegeneration fait de la comptabilité un levier central pour informer, piloter, et mettre en cohérence les entreprises (comme toute autre organisation) avec l’impératif écologique. Sa Cartographie des enjeux, des acteurs et des controverses d’une comptabilité multicapitaux pour l’Anthropocène est une mine.

Elle explore les systèmes d’informations aptes à décrire les impacts des organisations, les nouveaux modèles d’affaires contributifs, les alliances public-privé pour entretenir les biens communs.

Elle décrit comment rendre nos activités viables et solidaires, limiter les risques et orienter les investissements vers de nouvelles chaînes de valeur, compatibles avec l’entretien des biens communs.

Au terme d’une année de partage avec des experts et d’échanges avec des praticiens, l’Alliance ComptaRegeneration retient cinq défis-clés pour développer une comptabilité écologique et mettre l’économie en phase avec le vivant :

Renseigner sur les limites = structurer l’information selon les limites biophysiques pour piloter la transition des organisations et réduire leur exposition aux risques.

Prouver la viabilité = utiliser la comptabilité multicapitaux des organisations pour attester de la viabilité de leurs modèles d’affaires.

Partager la responsabilité = engager des coopérations public-privé et citoyennes afin de garantir le renouvellement des richesses communes.

Co-construire la légitimité = s’appuyer sur le jeu démocratique pour réaliser des choix légitimes de référentiels, de standards et de normes.

Assurer la confiance = établir les boussoles pour drainer l’investissement vers des choix favorables aux socio-écosystèmes sur le long terme.

Six membres de l’Alliance ComptaRegeneration, Bruno Adhémar, Emmanuel Flattet, Rachel Kolbe, Alexandre Rambaud, Julie Chabaud, et Jean Laudouar témoignent en vidéo de la nécessité de refondre les cadres comptables pour répondre à l’impératif écologique.

Pour aller plus loin : deux webinaires des 10 et 11 mars 2021 pour saisir la portée de cette révolution comptable (voir ci-dessous).