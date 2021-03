Générations : solidarités et conflits

La revue Futuribles n°441 (mars-avril) vient de paraître. Au sommaire figure un dossier spécial sur les inégalités entre générations, l’avenir de leurs relations de solidarité et les risques de conflit, particulièrement entre les seniors et les jeunes.

D’un côté, les personnes âgées, les plus exposées au risque de décéder du coronavirus, mais dont le niveau de vie, certes inégal, a été malgré la crise préservé et qui détiennent l’essentiel du patrimoine. De l’autre, les jeunes qui, en comparaison avec leurs ainés pâtissent lors de leurs études de symptômes de mal-être désormais bien connus et rencontrent de grandes difficultés lors de leur tentative d’insertion sociale et professionnelle. Des jeunes qui hériteront de surcroît des dettes accumulées et qui ne cessent d’augmenter du fait de la crise sanitaire et des perspectives socioéconomiques, y compris de celles résultant de la destruction de l’écosystème.

Le conflit entre les générations n’est pas déclaré mais n’est-il pas à l’avenir inéluctable d’autant que les transferts publics sont plus ascendants que descendants et qu’ils risquent de s’accroître encore sous l’effet de l’accroissement du nombre des personnes âgées et très âgées, du risque dépendance et de leur poids parmi les votants ?

Économistes et sociologues présentent dans ce numéro leurs analyses du sujet. Le contraste entre leurs perceptions est saisissant…

Futuribles publie également un article sur l’avenir du Nigeria « la fin de l’eldorado ». Il montre en effet que la rente pétrolière du pays s’épuise tandis que la corruption et la fraude prospèrent sans que l’État soit en mesure de l’endiguer. La revue y expose aussi les progrès réalisés par l’Union européenne au travers de l’adoption de son plan de relance, « une percée historique » qui reste à confirmer dans d’autres domaines.

Comme d’habitude, cette revue publie sur les enjeux contemporains majeurs des analyses qui, allant au-delà d’une approche purement conjoncturelle, explorent ce qui peut advenir et ce qui peut être fait, les futurs possibles et les politiques et stratégies pouvant être adoptées.

