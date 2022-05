Urbanité verte à Montreuil

Urbanité verte réunit des projets artistiques et citoyens autour des questions de nature en ville. L’exposition propose une immersion sensible et réflexive depuis une ville fictionnelle sans nature vers une cité que les êtres vivants, végétal, animal et humain, habitent ensemble et réinventent. Une exposition du 10 juin au 23 juillet 2022.

Par des visions oniriques et néanmoins critiques, la production plastique contemporaine dessine des images de cités béton dévégétalisées et déshumanisées, des images dans lesquelles la nature sert de prétexte à un embellissement hors-sol de l’urbain, des touches de décor végétal, par-ci, par-là, coupé de la terre. Des zones dans lesquelles l’humain consommateur n’est plus que producteur de déchets.

Cette approche fictionnelle de la ville artificielle transpire des œuvres présentées de Clément Richem et Aurélie Slonina. Pourtant, un trouble sourd de ces créations : la nature est là, sous-jacente, prête à jaillir des entrailles du sol.

Dans un retour à la réalité, l’Homme, après avoir mis sous cloche la nature, revient à elle et comprend qu’ensemble ils forment un tout. La nature entremêle ses racines à celles de la ville dans les créations d’Yves Bélorgey, de Karine Bonneval et de Noémie Sauve, et les citadins ont la capacité de créer une nouvelle histoire réfléchie à l’aune de la pensée écologique, pensée des connexions, comme Vaughn Bell nous propose de le ressentir et Antoine Perez nous engage à réagir.

Ainsi, certains artistes travaillent sur le vivant et les liens entre nature, culture et alimentation. Sylvain Gouraud les met en lumière tandis que le Collectif Safi développe des initiatives qui retricotent ces liens, de même que Nicolas Boulard dans une veine plus cocasse. Quelle est la part de l’artiste et la part du citoyen en eux ? C’est une seule et même personne.

Proche de nous, sur le territoire montreuillois, d’autres citoyens mettent en place des projets de revégétalisation et de production de comestibles notamment, comme nous le montre le projet « Faire circuler la nature en ville ». Le passé maraîcher de Montreuil inspire, le futur de nos villes est à rêver et à construire.

Au fil de l’exposition et de la programmation, chacun pourra découvrir des projets situés et ancrés dans nos réalités, avec la nouvelle carte de Montreuil dessinée par le Collectif Enoki, le Miel béton du Parti poétique et son initiateur Olivier Darné ou encore l’édition Récits-recettes conçue dans le cadre du projet « La Table & le Territoire » porté par Zone sensible, COAL et le LADYSS-CNRS.

Commissaire de l’exposition : Julie Sicault-Maillé

Artistes : Vaughn Bell – Yves Bélorgey – Karine Bonneval – Nicolas Boulard – Collectif Enoki – Sylvain Gouraud – Clément Richem – Collectif SAFI – Noémie Sauve – Aurélie Slonina – Parti poétique / Olivier Darné – Antoine Perez

Les projets : Faire circuler la nature / Adel Ourabah, Fred Soupa, Matthieu Marchal,Yaacov Cohen – La Table & le Territoire / Zone sensible, COAL, LADYSS-CNRS

Exposition collective Urbanité verte au CENTRE TIGNOUS D’ART CONTEMPORAIN – 116 rue de Paris – 93100 Montreuil (Métro ligne 9, station Robespierre)

Ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 14h à 19h. Nocturne le jeudi jusque 21h.

Centretignousdartcontemporain.fr