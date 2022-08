Laurent Grasso au Collège des Bernardins pour une nouvelle exploration de la Terre

C’est LE rendez-vous artistique de la rentrée. Le 14 octobre 2022, le Collège des Bernardins accueille Laurent Grasso, artiste contemporain international, pour une exposition centrée sur la Terre, mystérieuse, qu’il nous faut redécouvrir.

Pour une nouvelle exploration de la Terre s’attache à réfléchir à l’enjeu crucial des mutations écologiques et sociales, en mobilisant de manière originale les approches scientifiques, spirituelles et artistiques. Cette exposition est le fruit d’une collaboration intense de deux ans avec le Collège des Bernardins, dans le cadre de la chaire Laudato Si’. Pour une nouvelle exploration de la Terre. Elle met en perspective les propres expériences de l’artiste et les conversations qu’il a menées avec les scientifiques et historiens.

L’enjeu crucial des mutations écologiques et sociales est interrogé en profondeur pour nous permettre de transformer nos représentations de la terre et notre manière de nous y inscrire. Il s’agit là d’un enjeu civilisationnel.

Il convient pour cela de comprendre pour mieux les transformer l’ensemble des pensées, des savoirs, des représentations et des croyances qui ont conduit l’homme à concevoir la terre comme un habitacle immuable doté d’une réserve de ressources naturelles indéfiniment exploitables, et à rester insensible au « cri de la terre et des pauvres ».

Les trois années de travail menées aux côtés de Bruno Latour pour comprendre les leviers de notre « insensibilité écologique » – cette indifférence collective au sort de la terre – a constitué une première étape partagée lors du colloque international « Gaïa face à la théologie » (Collège des Bernardins, février 2020).

Aujourd’hui, le Collège des Bernardins mobilise un collectif de chercheurs – explorateurs de cette nouvelle terre – autour d’une nouvelle chaire de recherche – action – pédagogique. Leur mission sera de contribuer à renouveler nos paradigmes, nos imaginaires, nos affects afin d’apprendre à « aimer la terre et mieux l’habiter ».

Le Collège des Bernardins a laissé carte blanche à l’artiste pour offrir une lecture de notre rapport à la Terre. En invitant Laurent Grasso, c’est un monde de doutes et de mystère, propre à toute spiritualité, qui va s’installer au Collège des Bernardins. Mais un monde qui révèle aussi la puissance de la Terre, les cris de la pierre et l’étrangeté du feu.

Le thème du feu

Le feu, force centrale de la Terre, s’invite aussi dans l’exposition de Laurent Grasso, un parti-pris fort dans le traitement artistique de l’écologie.

Avec Laurent Grasso, le feu contribue à une nature à la fois fascinante et inquiétante. Le feu vient faire écho au Collège des Bernardins à plusieurs titres. Il est le feu révélateur dans l’Ancien Testament et purificateur de l’Esprit saint ; il est l’énergie divine pour les Orthodoxes et sauveur dans les ténèbres. Il rassemble les hommes, il les nourrit, il donne forme et beauté.

Que voir à l’exposition ?

Le dernier film de Laurent Grasso, tourné aux abords du mur païen de 11km du Mont-Saint-Odile, dans les Vosges, dans lequel surviendront d’étranges événements ;

Une nouvelle série de peintures dans la nef du Collège des Bernardins ;

Des sculptures en bronze dans l’ancienne sacristie et la nef.

Cette exposition sera présentée dans le cadre de l’OPUS 4 du Festival des Bernardins intitulé « Terra Mysteriosa » et qui proposera une programmation pluridisciplinaire – cinéma, musique et littérature – autour du thème du lieu.