« Les Magnifiques » ou l’hommage aux explorateurs de l’inconnu de la Recherche

Dans le sillage de l’exposition Cancers et à l’occasion de la fête de la science, la Fondation ARC organise une expo éphémère, « Les Magnifiques », conçue comme un livre ouvert sur la vie passionnante des chercheurs lauréats du prix Léopold Griffuel Fondation ARC.

Entrant en dialogue avec l’exposition princeps, « Les Magnifiques » invitent à découvrir les héros du nouveau roman de la recherche en cancérologie à travers une série de rencontres inspirantes. Ces héros contemporains à l’origine de progrès thérapeutiques majeurs ont rencontré des artistes qui se sont inspirés d’eux. En résulte une déambulation foisonnante qui plonge dans un imaginaire mêlant réalisme et onirisme, bien loin des idées reçues dans lesquelles la pensée commune peut les enfermer. « Les Magnifiques » sont à découvrir à la Cité des sciences et de l’industrie du 7 au 9 octobre prochain.

« Nous sommes très reconnaissants d’être accueillis au sein de la Cité des sciences et de l’industrie en prolongeant le dialogue noué avec les visiteurs de la grande exposition « Cancers ». Cette dernière, conçue avec beaucoup de subtilité et de créativité, a la vertu de créer une dynamique contribuant à lever les tabous et bénéficiant à tous les acteurs de notre écosystème. Dans ce même esprit, nous proposons de changer de regard sur les chercheurs en cancérologie avec notre exposition “Les Magnifiques” », déclare Claude Tendil, président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Bâtir des ponts entre les chercheurs et le grand public à travers un parcours expérientiel inédit

Après avoir revêtu l’indispensable blouse, le visiteur cheminera à travers 6 îlots expérientiels :

L’îlot 1 invite chaque spectateur à déposer ses idées reçues puis à découvrir la face cachée de cinq chercheurs pleins d’enthousiasme.

L’îlot 2 propose cinq rencontres intimistes entre des chercheurs lauréats du prestigieux prix Griffuel, tous plus surprenants les uns que les autres, et des écrivains. On y découvrira l’iconoclaste, le poète, la passionaria, la négociatrice et le grand optimiste dans un dialogue fécond avec cinq écrivains : Arthur Dreyfus, Clément Benech, Nathalie Kuperman, Véronique de Bure et Denis Brogniart, parrain de la Fondation ARC.

L’îlot 3 présentera la météo des émotions des chercheurs avec un film d’animation humoristique et inspirant sur leurs états d’âme au fil de leur semaine de travail.

L’îlot 4 invitera à découvrir dans un Wall of Fame magnifiant 59 chercheurs lauréats Griffuel, chaque chercheur étant lui-même l’auteur d’une petite histoire dans la grande histoire de la recherche en cancérologie. On y comprendra avec des mots simples les progrès thérapeutiques majeurs dont ils sont à l’origine.

L’îlot 5 balaiera les cinq voies prometteuses de la recherche de façon très pédagogique, et les visiteurs seront sollicités pour voter pour la voie qui leur semble la plus porteuse d’espoir.

Enfin, l’îlot 6 sera le lieu de l’expression de la solidarité à l’égard de la communauté des chercheurs. Les visiteurs seront invités à écrire un mot d’encouragement à l’un des chercheurs Griffuel, symbolisant la communauté scientifique internationale.

Une alliance des forces qui contribue à lever les tabous

L’appel d’air créé par l’exposition « Cancers » de la Cité des sciences et de l’industrie contribue à lever les tabous environnant cette maladie qui concerne 4 000 000 de Français aujourd’hui.

Cela passe par une prise de conscience profonde, celle que les cancers sont un fait de société dont la compréhension globale peut changer structurellement le monde dans lequel nous vivons, et celle qui consiste à comprendre que les chercheurs démêleront la complexité de leur prise en charge s’ils sont soutenus par la solidarité du grand public.

« L’approche de la Fondation ARC s’inscrit dans la continuité de notre exposition Cancers. La diffusion des résultats de la recherche la plus récente ainsi que la mise en relation entre chercheurs et grand public sont au cœur de la mission d’Universcience. Il nous a semblé naturel de soutenir cette expérience mettant en lumière de grands chercheurs scientifiques comme autant de figures inspirantes pour les jeunes générations », conclut Bruno Maquart, président d’Universcience.

Exposition de la Fondation ARC, « Les Magnifiques », à la Cité des sciences et de l’industrie, 30 avenue Corentin Cariou à Paris (XIXe), du 7 au 9 octobre 2022, de 10 h à 18 h.

Entrée libre et gratuite. Le vendredi est réservé aux scolaires.