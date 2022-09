Face au contexte écologique, quoi de plus fort que l’art pour inspirer le changement ? Face aux déséquilibres sanitaire et écologique sans précédent, chacun doit être acteur et passeur d’une façon de faire plus durable et respectueuse de l’environnement. L’académie du Climat organise une exposition jusqu’au 30 octobre 2022 pour présenter les trois lauréats du concours « Une autre empreinte » pour la photographie environnementale.

C’est à travers la création d’Une autre empreinte – prix photo Dahinden – que le laboratoire photo Dahinden a souhaité jouer son rôle en lançant ce concours en 2021. Ce 2e volet du cycle autour des éléments, la terre est mise en avant.

La Terre nous renvoie immédiatement à notre planète et le terrain sur lequel nous vivons. La Terre fait aussi référence aux empreintes qui tracent notre planète – soit directement par une intervention humaine soit indirectement, à travers les traces laissées par les incendies ou les inondations, l’impact des catastrophes naturelles ou la migration des personnes déplacées.

La Terre fait aussi référence à la “Terre nourricière” qui illustre l’interdépendance qui a lieu entre l’être humain, les autres espèces et la planète que nous partageons. Cependant, aujourd’hui, cette interdépendance n’a jamais été aussi fragilisée.

Les 3 lauréats 2022 exposent à l’Académie du Climat…

La première édition d’Une autre empreinte – prix photo Dahinden, pour la photographie environnementale a récompensé 3 lauréats – Daesung Lee, Elsa Leydier et Chow + Lin. Ces 3 finalistes ont été exposés lors de la biennale Photoclimat en sept-octobre 2021 durant laquelle un vote du public a déterminé le prix du public : Daesung Lee avec sa série Sur le rivage d’une île qui disparaît, a été exposée au Château du Rivau (Loire) tout l’été 2022.

Les lauréats 2022 :

Julien Coquentin avec sa série : Oreille coupée

« J’ai croisé la foulée rompue « d’Oreille coupée », alors que j’étais assis dans la grande salle de lecture des Archives départementales. Une louve, abattue en 1897. L’une des dernières de son espèce, avant la longue absence.

Je manquais probablement d’imagination, car je ne soupçonnais pas que l’animal puisse s’extirper de sa légende pour revenir habiter nos terres. Pourtant, chaque jour le loup disperse. Hier là-bas, aujourd’hui ici. »

Xavier Dumoulin avec sa série : Incandescences

« Le magma progresse, brûle tout sur son passage : les paysages, les corps, les âmes… Le feu cherche à extraire l’Homme de sa condition naturelle, pétri de peurs ataviques et l’aveugle d’éblouissantes promesses flattant son individualisme souverain. Un feu que nous avons maitrisé pour nous protéger, pour évoluer mais qui se retourne contre nous pour nous détruire. »

Sandrine Elberg avec sa série : Jökull, la mémoire des glaciers

« Le 18 août 2019 en Islande, une plaque commémorative a été inaugurée en l’honneur d’Okjökull (officiellement déclassé en 2014), premier glacier disparu sur l’île subarctique.

Le monument « A letter to the future » a été érigé sur le site de l’ancien glacier marquant le premier constat funeste dû aux changements climatiques dans le monde. Sur cette plaque en lettre dorée, on peut voir la mention 415 ppm CO2, en référence au niveau record de concentration de dioxyde de carbone enregistré dans l’atmosphère en mai 2019. »

Vous pouvez voter pour le prix du public qui sera exposé à PHOTOCLIMAT du 11 au 14 novembre 2022.

Exposition « Une autre empreinte » jusqu’au 30 octobre 2022 – Académie du Climat, 2 Place Baudoyer – 75004 – Paris (Salle Friche RDC Etage) Entrée libre tout public

Photo d’en-tête : Extrait de la série « On the shore of a vanishing island » ©Daesung Lee, lauréat Une autre empreinte – Prix photo Dahinden 2021