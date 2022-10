Plusieurs courants féministes l’ont identifié et documenté : la ville et l’architecture, jusqu’ici majoritairement façonnées par des hommes pour des hommes, produisent des espaces plus difficilement appropriables et habitables par l’ensemble des personnes. Cette inéquité face à l’espace participe à renforcer les discriminations de genre existantes. Le droit à la ville se trouve différencié et restreint pour une partie de la population. Découverte au cours de l’exposition de la Maison de l’Architecture de l’Ile de France, du 14 octobre au 25 novembre 2022.

L’exposition Des corps dans la ville : architectures, féminismes et espaces construits tente de montrer qu’une approche féministe de l’espace, dans sa méthodologie de travail comme dans sa conception et sa réalisation, peut participer à engager une bifurcation vers des lieux plus ouverts à l’appropriation des corps dans leur diversité.

Bien que les discriminations soient en grande partie sociétale, la manière dont on conçoit et construit les espaces influe sur la façon dont on les occupe. Les champs d’interventions qui participent au rééquilibrage sont multiples allant de la programmation urbaine, à l’espace public jusqu’aux espaces domestiques et réinterroge en profondeur les méthodes de projet.

La première partie de l’exposition fait un retour historique et juridique des mécanismes à l’œuvre qui ont participé à produire diverses formes d’inégalités spatiales. Elle permet de comprendre, dans sa complexité, la situation dans laquelle nous sommes ancrés et d’identifier les freins à contourner mais aussi les leviers à activer.

La seconde partie de l’exposition présente un ensemble de projets qui offrent des pistes stimulantes. Elle est structurée autour de quatre thèmes qui illustrent quatre actions majeures : se déplacer, subsister, travailler, prendre place.

Initié en 2020, le groupe de travail du comité de rayonnement et de prospective « Genre et espace », a été mis en place à l’initiative de Géraldine Ajax, vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France, directrice de la Marque, Groupe Quartus.

Autour de l’exposition :

Une conférence le 8 novembre à 19h « Des voix d’élèvent – Architectures et féminismes »

Deux tables rondes : le 9 novembre à 19h « Vu et être vu : une architecture de la visibilité » et à 20h « Comment l’architecture renforce t’elle les dynamiques de genre ? »,

Une visite d’opération : La cité audacieuse – date à venir.

Commissariat :

Mahé Cordier-Jouanne, titulaire du diplôme d’Etat d’architecture et HMONP, co-fondateur de l’association IHCRA ;

Louise Duplan, chargée de communication, Groupe Quartus ;

Anna Kern, cheffe de projet, direction de l’Habitat Privé, Grand Paris Aménagement ;

Anne Labroille, architecte-urbaniste et vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France et de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, co-fondatrice de l’association MéMO ;

Julien Lafontaine Carboni, architecte et docteurx ès Sciences, postdoctorantx au laboratoire ALICE, EPFL ;

Benjamin Moron-Puech, Professeur de droit à l’Université Lumière Lyon 2 et chercheur associé au Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Paris-Panthéon-Assas ;

Léa Mosconi, architecte, docteure, maîtresse de conférences ENSA Nantes, chercheuse au laboratoire AAU, présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France

Paule Perron, co-fondatrice minor, titulaire du diplôme d’architecte DE, titulaire de l’HMONP, assistante HES HEAD – Genève.

Scénographie : minor – Lina Jaïdi & Paule Perron –

Graphisme : Mahé Cordier-Jouanne

Partenaires de l’exposition : Le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, EQUITONE France, le CNDB et le Club Ambition bois.

