Montrouge en pince pour la guitare

Dans le cadre de Paris Guitar Festival, la Ville de Montrouge réédite, pour la troisième année consécutive, Guitares en Ville, une programmation inédite de concerts, qui se tiendront, du 14 au 19 mars dans les commerces, restaurants, médiathèque, conservatoire, EHPAD… de Montrouge. Consacré à la passion de la guitare et de la lutherie, le festival investit la ville, du lundi au vendredi, à travers Guitares en ville, et se concentre sur le Beffroi, le week-end, avec son Salon de la belle guitare et ses nombreuses activités. Une programmation exceptionnelle pour rendre hommage aux mille et une émotions de cet instrument.

Du 14 au 19 mars, le son des guitares va résonner dans la ville de Montrouge. De nombreux concerts et rencontres autour de cet instrument mythique seront organisés dans les restaurants, librairies, Ehpad, commerces…

La ville va vibrer sur des rythmes et des sonorités colorés. Les artistes proposeront une pluralité de styles allant de la guitare latine ou manouche à la musique classique et au rock en passant par le jazz, le flamenco, le country blue grass…, et de manière plus élargie, aux cordes pincées en tous genres (oud, banjo, ukulélé, mandoline, luth…).

Professionnels ou amateurs, ils feront découvrir aux Montrougiens, aux enfants comme aux adultes, les multiples facettes de la guitare :

RYAN & MARLON ADJAS, deux jeunes frères montrougiens vont enflammer le public à travers une « jam-session ».

BRUNO BELLEMIN & CHRISTOPHE DUNGLAS, un duo étonnant. Bruno Bellemin, guitariste horspair déploie contrepoints, accords subtils, riffs délicats pour accompagner avec délicatesse le chanteur Christophe Dunglas. Ce digne héritier de Nat King Cole ou Harry Connick Jr allie tradition et modernité.

NICOLAS PESLIER TRIO, Nicolas Peslier (guitare), Oscar Marchioni (orgue), Francis Arnaud (batterie) mettent le feu avec élégance et joie au son des plus grands guitaristes : Wes Montgomery, Kenny Burrell, Grant Green, George Benson, Larry Carlton et un zest de Boogaloo !

HUGO CORBIN & MONIKA KABASELE, Monika Kabasele, jeune chanteuse d’origine grécocongolaise, collabore en duo avec le guitariste et compositeur montrougiens Hugo Corbin. Les deux artistes composent un jazz moderne, influencé par des mélodies traditionnelles grecques, martiniquaises, congolaises, ou par la pop.

VICTOR PITOISET & MELISSA LESNIE rendent hommage à l’emblématique duo des années 50 : Les Paul et Mary Ford qui a concouru à populariser la guitare électrique. S’amusant à recréer sur scène les techniques d’enregistrement inventées par Les Paul, ces deux musiciens font de ce répertoire connu un véritable terrain de jeu.

ASCAL OLIVESE, auteur – compositeur – interprète, ce guitariste, fou de chanson française, transmet l’art de la chanson ; c’est 80 ans de chansons qui défilent dans ses tours de chant.

Un festival entièrement dédié à la guitare

Depuis 11 ans, ce festival consacré à la passion de la guitare et de la lutherie rayonne à travers le Salon de la belle guitare. Ce plus grand rassemblement international de luthiers guitare, se tiendra du 14 au 19 mars 2023 au Beffroi de Montrouge. Il comprend plus de 4 salles d’expositions, plus de 100 exposants venus du monde entier, 40 concerts de démonstration, des ateliers-rencontres, des conférences, des zones de test, des salles d’essai isolées…

Il se compose de nouveaux temps :

#Osez la guitare : un espace entièrement réservé à la guitare d’étude qui intègre des ateliers d’initiation, de création, de fabrication, des rencontres avec des luthiers et des professionnels de la guitare afin de faire découvrir ce monde aux enfants et aux amateurs débutants.

Espace guitares de légende : plus de 100 modèles de guitares sont exposés sur le salon pour le plus grand bonheur des passionnés, des connaisseurs et des aficionados.

Guitar Awards : dans le cadre du salon de la belle guitare, deux prix sont remis : le prix de l’innovation et le prix de la plus belle guitare.

Enfin, des concerts exceptionnels rythmeront ce festival avec Django, Trio Joubran et Cali.

La Ville de Montrouge devient ainsi, le temps d’une semaine hors normes, la plus belle ville du monde « pour tous ceux qui en pincent pour les cordes ».

Paris Guitar Festival, au Beffroi, 2 place Emile Cresp – 92120 Montrouge – Du 14 au 19 mars 2023