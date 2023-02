Festival du livre de Bron : « Un endroit à vivre »

Le festival des littératures contemporaines revient du 3 au 5 mars pour sa 37e édition et vous invite à trouver « un endroit où vivre ». Un thème inspiré de l’ouvrage de Georges Perec, Espèces d’espaces dans lequel on trouve notamment cette phrase magnifique : « Vivre, c’est passer d’un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner » et qui résonne bien sûr avec les grands enjeux du temps présent – l’écologie, l’identité, les déplacements, la place dans le monde – que les invités du festival éclaireront de façon plus intime, interrogeant tour à tour le lien à la famille, à la société, à l’histoire, à l’époque, à la liberté ou aux utopies, avec l’idée que la littérature et la création artistique en général constituent par leur nature même un ultime refuge, un endroit où vivre.

Tous les espaces – réels et symboliques – explorés par les écrivains, les artistes et les intellectuels invités au festival cette année posent irrémédiablement la question de notre place dans le monde : celle où l’on naît, celle à laquelle nous sommes assignés, celle que l’on tente de conquérir, celle que l’on gagne – et celle que l’on perd. La quête d’un endroit où vivre passe bien sûr par la dimension géographique et écologique, le lien à la planète, à l’habitabilité du monde de demain.

Mais elle relève aussi d’une interrogation plus intime, dans le rapport des individus à la famille, à la société, à l’histoire, à la langue, à l’époque. Elle interroge les exils, les déplacements, les émancipations, les appartenances, les identités multiples et les nouveaux espaces virtuels, autant qu’une dimension plus philosophique – le bonheur, les utopies, les croyances, la mémoire, la liberté…

Avec une cinquantaine d’invités – romanciers, poètes, illustrateurs, musiciens, philosophes, historiens, comédiens… – la FDLB vous propose d’explorer ce thème aux mille facettes.

L’équipe vous propose de découvrir le visuel de cette édition 2023. La photo est tirée de l’œuvre photographique du complice depuis cinq ans, Jean-Luc Bertini, et qui signe par ailleurs les photos des grands portraits exclusifs d’écrivains internationaux (Richard Powers, Lionel Shriver, Paul Auster…) publiés sur le média de la FDLB. Grand voyageur, Jean-Luc Bertini est notamment l’auteur d’une série intitulée Kilomètre Est, dans lequel il nous immergeait, au mitan des années 2000, au cœur de l’Europe de l’Est, et notamment en Ukraine, avec des clichés pris dans des villes devenues depuis tristement célèbres : Kharkov, Lviv, Odessa, Kiev ou Marioupol.

C’est à Sébastopol, en Crimée, que la photographie choisie pour l’édition 2023 de la FDLB a été prise : celle-ci illustre bien sûr les soubresauts cruels de la grande histoire, mais aussi le rapport aux lieux, le lien aux éléments, l’intensité de la jeunesse et la force de vie, autant d’espaces immatériels qui constituent des horizons possibles dans la quête d’un endroit où vivre.

