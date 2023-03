Ouverture de « La Scène », le nouvel espace du CNCS dédié à la scénographie et ses métiers

Le 8 avril 2023, le CNCS devient le Centre national du costume ET de la scène avec l’ouverture d’un nouvel espace au sein du Quartier Villars de Moulins. Baptisé « La Scène », ces salles dédiées à la scénographie théâtrale s’inscrivent dans la continuité du parcours de visite, en valorisant les métiers des arts de la scène. À cette occasion, le CNCS agrandit également ses réserves pour continuer à enrichir sa collection de costumes, réalisés par ces métiers d’excellence qui œuvrent dans l’ombre des coulisses des grands spectacles.

Fort de son succès et afin de permettre la poursuite de son développement, le CNCS a engagé en septembre 2020 des travaux de réhabilitation d’un bâtiment inoccupé du site du Quartier Villars où il est implanté. Cette opération d’envergure, en lien avec le projet urbain de la ville de Moulins, répond à plusieurs objectifs inhérents aux missions et aux activités du musée : créer et ouvrir au public un espace d’exposition autour de la scénographie pour compléter son parcours, élargir et diversifier ses publics pour accroître son rayonnement et sa fréquentation et accroître ses espaces de réserves pour la conservation des costumes afin de poursuivre l’enrichissement de ses collections.

Un projet architectural intégré

Inscrit dans le périmètre du bâtiment d’origine du CNCS – classé Monument historique -, l’édifice qui abrite l’extension a été construit en 1848 et servait initialement d’écuries et de chambrées pour les cavaliers. Composé d’un rez-de-chaussée et deux niveaux – dont un sous comble – et disposant de vastes dimensions (60m de longueur et 15 m de largeur), il offre des surfaces conséquentes, répondant aux besoins de développement du CNCS.

Le projet architectural permet de retrouver le rythme d’origine du bâtiment, ses ouvertures, ses accès et son traitement extérieur. La structure interne a quant à elle été entièrement repensée pour accueillir les différents éléments du projet grâce à la création d’une nouvelle enveloppe intérieure au bâti existant, libérant les volumes et les espaces à tous les étages.

Le traitement des façades se rapproche de celui du corps historique pour renforcer le caractère unitaire de l’ancien quartier de cavalerie. Une mise en lumière architecturale assure une continuité d’intégration du bâtiment au sein de la Place d’Armes.

Un espace entièrement dédié à l’art de la scénographie

L’élément phare du projet est l’ouverture de nouvelles salles consacrées à la scénographie, en lien direct avec les collections de costumes de scène de l’établissement. Les visiteurs pourront découvrir de façon tout à fait inédite, cette discipline artistique et son processus de création, selon un parcours organisé en trois actes :

la conception, imaginée par le scénographe en dialogue avec le metteur en scène et ses intentions dramaturgiques, en lien également avec l’espace scénique et ses équipements techniques ;

la fabrication par les ateliers de décors, construction, peinture, sculpture, tapisserie, accessoiriste, métiers aux savoir-faire rares et spécialisés ;

la représentation grâce à une scène équipée d’un plateau, de cintres, de rideaux et d’éléments de décors.

Dès l’entrée, des entretiens vidéo réalisés spécifiquement pour ce nouvel espace donnent la parole à des scénographes de générations et d’esthétiques différentes tels que Yannis Kokkos, Robert Carsen, Chantal Thomas, Eric Soyer ou Louise Sari qui partagent leurs visions du métier.

Le visiteur entre ensuite dans un vaste espace d’environ 400m², conçu comme un atelier de travail et de création, dans une approche pédagogique et immersive des différents savoir-faire qui se conjuguent pour donner vie à une scénographie. De nombreux objets – croquis, dessins, maquettes de décors en volume, plans, accessoires, outils, échantillons de matériaux divers, extraits et entretiens audiovisuels – en provenance d’institutions ou de compagnies théâtrales, de maisons d’opéras, nationales ou en région, donneront les clés de compréhension et de découvertes de ces métiers peu connus du public.

Pour rendre encore plus sensible la découverte de ce qui compose la scénographie d’un spectacle, un focus sur une création sera présenté et régulièrement renouvelé, permettant ainsi d’accueillir des scénographes français.

Pour cette ouverture, le CNCS accueille la Comédie-Française et met à l’honneur Eric Ruf, administrateur général et scénographe. Croquis, maquettes, story-board, accessoires, extraits vidéo mais aussi une partie du décor de « Cyrano de Bergerac », dans la mise en scène de Denis Podalydes dont il avait signé la scénographie en 2006 à la Comédie-Française seront présentés. Ce spectacle fût notamment couronné de trois « Molières » pour sa mise en scène, ses décors et ses costumes signés Christian Lacroix, président d’honneur du CNCS.

Des réserves innovantes

Le CNCS est la première structure de conservation entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres à l’échelle française et internationale. Il abrite une collection unique au monde. Elle est composée aujourd’hui de 10 000 costumes de théâtre, de danse et d’opéra du milieu du XIXe siècle à nos jours provenant de dépôts des trois institutions fondatrices du Centre, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-Française et l’Opéra national de Paris, auxquels sont venus s’ajouter de nombreux dons de compagnies, d’artistes et de théâtres. Elle s’enrichit régulièrement de nouvelles acquisitions.

Dans le prolongement des réserves actuelles du musée qui abritent les collections du musée, les nouvelles réserves permettront de conserver les nouvelles acquisitions du CNCS, qui ne cessent d’enrichir les collections. La capacité de conservation de costumes se verra ainsi augmentée de manière significative et pour les 15/20 prochaines années.

Parmi les premiers costumes à rejoindre ces nouvelles réserves on compte des pièces phares et emblématiques pour le CNCS comme des tenues de scène de Line Renaud, Dalida ou Alain Bashung ou des costumes de Jean Paul Gaultier ou d’après Pablo Picasso.

Destinées à la conservation de collections patrimoniales fragiles, ces espaces bénéficient d’équipements spécifiques pour leur traitement climatique. Tout particulièrement sensibles à la lumière, à la poussière, aux variations hygrométriques et climatiques, les collections textiles sont ainsi conservées à une température comprise entre 18 et 20°C et un taux d’humidité relative entre 45 et 60%.

Le système retenu pour les niveaux 1 et 2 est un système de rayonnage mobile motorisé de double hauteur permettant une optimisation de la capacité de stockage. Cette solution innovante permet la réalisation d’économies de structures pour le bâtiment en supprimant la création d’une dalle intermédiaire entre ces deux niveaux.

Calendrier

2017 – lancement du concours de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Septembre 2020 – juillet 2022 :

Obtention du permis de construire : arrêté préfectoral du 25 septembre 2020

Campagne de travaux :

– Démarrage des travaux sur site : septembre 2020

– Gros œuvre : octobre 2020 à juillet 2021

– Restauration des façades du bâtiment : mai 2021 à janvier 2022

– Second œuvre : septembre 2021 à juillet 2022

– Éléments de scénographie : 2022-2023

8 avril 2023 – Ouverture au public

