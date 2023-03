Juliette Minchin : Deux expositions au printemps 2023

Le printemps 2023 marque le lancement de deux grandes expositions consacrées au travail de Juliette Minchin et déployant tout l’univers de l’artiste, touchant à la fois à la sculpture et au dessin.

Le Centre des monuments nationaux présente du 18 mars au 14 mai 2023, dans le cadre du programme de soutien à la création artistique du ministère de la Culture « Mondes nouveaux », une installation monumentale de l’artiste Juliette Minchin intitulée La Croix, veillée aux épines, créée in situ pour l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Un mois plus tard, du 15 avril au 27 mai 2023, Juliette Minchin présentera, à l’occasion de sa première exposition personnelle à la galerie Anne-Sarah Bénichou, un ensemble d’œuvres récentes et inédites emblématiques de son travail de sculpture et de dessins mais aussi de ses recherches récentes sur la forme : drapés de cire, porcelaines, raku et œuvres sur papier viendront ainsi habiter l’espace de la galerie.

La Croix, veillée aux épines, « Mondes nouveaux » – Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

Disposée à la croisée du transept entre la nef et le chœur, la sculpture en forme de croix de 28 mètres de long répond au plan de l’abbatiale. Elle est composée de 33 panneaux en acier ajouré recouverts de cire, où des mèches sont allumées tour à tour. Tel un immense cierge, l’installation évolue au fil de l’exposition et révèle progressivement sa structure métallique, dentelle dont le motif de roses fait écho aux rosaces et à la roseraie de l’abbaye cistercienne.

Au cœur de l’ancien sanctuaire, l’œuvre de Juliette Minchin invite le visiteur à l’introspection. Il est ici question de métamorphose et de continuité, à l’image de la cire que l’artiste réutilise d’une installation à l’autre. Transformée par la fonte de sa matière première, l’œuvre s’imprègne de la mémoire des lieux et nous invite à poser un nouveau regard sur eux.

Exposition du 19 mars au 14 mai 2023 – Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue – 82330 Ginals

Bouquet – Galerie Anne-Sarah Bénichou, Paris

Pour sa première exposition personnelle à la galerie Anne-Sarah Bénichou, Juliette Minchin présente un ensemble d’œuvres récentes et inédites emblématiques de son travail de sculpture et de dessins mais aussi de ses recherches récentes sur la forme : drapés de cire, porcelaines, raku, couronnes et œuvres en papier viendront ainsi habiter l’espace de la galerie.

Exposition du 15 avril au 27 mai 2023 – Galerie Anne-Sarah Bénichou , 45 rue Chapon – 75003 Paris

Photo d’en-tête : Juliette Minchin, 2023 © Alexandre Attias