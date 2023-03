Pays[archi] en lutte

Ce mercredi 29 mars 2023, à partir de 18h, arc en rêve ouvre ses portes à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP) pour l’exposition « PAYS[A]RCHI En Lutte » (Paysagistes et Architectes). Dans 30 ans il y aura peut-être des expositions et des écrits consacrés à la mobilisation qui secoue depuis plusieurs semaines le monde académique et étudiant, et plus particulièrement les écoles d’architecture.

L’école d’architecture et de paysage de Bordeaux installe son quartier général à arc en rêve, et vous invite à ne pas attendre 30 ans pour prendre la mesure du bouleversement en cours. Venez plutôt prendre part à l’histoire et débattre avec le sociologue Jean-Louis Violeau, et l’architecte Virginie Gravière.

L’objectif de cette exposition est d’illustrer et d’échanger autour du mouvement national étudiant qui anime actuellement l’ensemble des écoles d’architecture de France. En effet, dans un contexte déjà précaire pour les étudiants (la crise du Covid, les restrictions Vigipirate, la précarité étudiante…), les ENSA’P de France sont actuellement en lutte face à des problématiques financières.

Ce combat a été initié le 6 février 2023 par les étudiants de l’ENSA Normandie qui ont vu leur date de rentrée retardée d’une semaine suite à un manque de moyens financiers et de personnel administratif. Les conséquences budgétaires non négligeables ont amené les étudiants à se mettre en grève et à demander un soutien national à l’ensemble des ENSA de France. Comme toutes les écoles, par solidarité, l’Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux a voté le 9 mars, suite à une Assemblée Générale des étudiants, le soutien au mouvement national ainsi que la banalisation des enseignements. Une banalisation qui est encore d’actualité face à l’ampleur du mouvement.

Après deux semaines de mobilisation et le soutien des enseigants de l’école et de l’administration, l’ENSAP de Bordeaux, décide par le biais de manifestations mais également de cette exposition de faire part du “ras-le-bol” national et de se questionner sur le devenir des apprentis architectes et paysagistes.

L’exposition, qui débutera le 29 mars 2023, sera à la fois immersive et interactive. Elle proposera également aux visiteurs de venir à la rencontre des étudiants et d’échanger sur l’avenir de leurs études et de leurs métiers. La scénographie réalisée ces deux dernières semaines par les étudiants de l’ENSAP de Bordeaux, viendra alimenter les débats, les questionnements et les dialogues qui auront lieu. Les étudiants architectes et paysagistes d’aujourd’hui sont les architectes et les paysagistes de demain alors venez les rencontrer.

Le vernissage aura lieu le mercredi 29 mars de 18h à 21h. Une permanence de l’exposition sera assurée par les étudiants jusqu’au mercredi 5 avril inclus de 11h à 18h du mardi au dimanche.