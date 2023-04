Le Département de la Seine-Saint-Denis lance sa Biennale Interculturelle « Multitude »

Ce jeudi 20 avril à la Maison de la Culture 93 à Bobigny, le Département de la Seine-Saint-Denis a présenté sa Biennale Interculturelle intitulée « Multitude » qui se tiendra pour la première fois du 30 juin au 2 juillet 2023. Ce nouveau rendez-vous culturel majeur se déploiera dans de nombreuses villes à travers la Seine-Saint-Denis. Sa programmation, entièrement gratuite, proposera des événements artistiques, sportifs et conviviaux consacrant la multi-culturalité du territoire et mettant à l’honneur une large diversité de disciplines : mode, musique, danse, cinéma, gastronomie, photographie, coupe du monde des quartiers…

Raconter avec fierté la Seine-Saint-Denis

Multitude, Biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis, compte consacrer la multiculturalité du territoire tant par la mosaïque d’individus et de parcours qui le compose, que par le partage et la rencontre entre les disciplines artistiques et culturelles. Par cette Biennale, la Seine-Saint-Denis souhaite assumer et raconter fièrement son identité : cosmopolite, multiculturelle, urbaine.

Événement d’exception, Multitude compte placer la Seine-Saint-Denis sur la carte des grands rendez-vous culturels en Europe. Sa première édition se déroulera les 30 juin, 1er et 2 juillet 2023 et sera entièrement gratuite afin de toucher un large public. Cet événement a été pensé comme un pont entre les différentes disciplines et les cultures de chacun : la mode rencontrera la danse, la randonnée rencontrera la gastronomie, les arts de rue rencontreront l’artisanat…

De nombreux partenaires du milieu associatif, culturel et sportif du territoire ont pris part à la programmation et à l’accueil de rendez-vous dans une vingtaine de villes à travers la Seine-Saint-Denis.

Multitude 2023 : la préfiguration d’une Biennale qui grandira édition après édition

Édition après édition, Multitude grandira, avec l’objectif de rassembler davantage de structures et de disciplines culturelles et artistiques, de créer de nouvelles collaborations entre acteurs et actrices et de s’installer dans davantage de villes du territoire, notamment les plus éloignées de l’offre culturelle.

Tout au long des deux années qui sépareront chaque édition, un travail de co-construction sera mené avec les partenaires culturels et les habitants, par le biais, par exemple, d’ateliers avec les scolaires ou dans les structures sociales, car Multitude doit aussi être pensée et créée par les Séquano Dionysiens et leur permettre de se raconter, se rencontrer et se célébrer.

Programmation complète