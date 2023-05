150 ans de Colette au Festival de Vézère

Les Jardins de Colette sont une invitation à plonger dans l’univers de cette grande romancière du XXe siècle, un univers où les fleurs, les jeux et les mots s’entremêlent. Un écrin unique, pour découvrir d’une manière ludique et inédite, la nature qui nous entoure. Ils célèbrent cette année les 150 ans de la naissance de Colette avec un programme établi au fil de trois thématiques : la gourmandise, la musique et le jardin.

Assurant la promotion de 48 communes en Corrèze, Brive Tourisme défend les trésors du Pays de Brive-la-Gaillarde : une gastronomie d’exception, des sites touristiques uniques, des événements culturels et musicaux majeurs…

Point d’orgue de la saison : les Jardins. Ils accueilleront un concert-lecture exceptionnel, dans le cadre du Festival de la Vézère : « Misia, reine de la nuit » le 19 juillet à 20h, puis à partir de 21h30, dîner champêtre au cœur du parc. Suivi par un concert lecture avec la comédienne Julie Depardieu, Juliette Hurel (flûte ) et Hélène Couvert (piano).

Mis en scène par l’architecte paysagiste Anouk Debarre qui a imaginé le parc, ces jardins invitent les visiteurs à flâner dans six espaces thématiques représentant six régions de France où Colette séjourna. C’est une découverte poétique entre la nature et l’univers passionnant de l’écrivain, et de son personnage emblématique, l’écolière impertinente Claudine.

Le territoire de Brive a également accueilli d’autres femmes célèbres sur ses terres, telles que Coco Chanel à Aubazine ou Simone de Beauvoir à Uzerche, ces trois femmes ont pour point commun, au-delà de leur célébrité, d’avoir un lien fort avec ces terres corréziennes. Aujourd’hui d’autres femmes font également rayonner la ville à travers leur dynamisme et leur force de caractère.

Colette est une figure majeure de la vie artistique de la Belle Époque et des Années folles. Elle a posé pour les plus grands : Bonnard, Vuillard, Vallotton, Toulouse-Lautrec, Renoir. Elle-même pianiste, c’est avec les musiciens qu’elle nouera les liens les plus forts, inspirera Fauré, Stravinsky, Ravel, Debussy, Satie… Grâce à la fortune de son deuxième époux, elle endossera l’habit de mécène en faveur des Ballets russes qu’elle soutiendra pendant des années. Raconter cette vie extraordinaire en musique, c’est assister au défilé de toute une époque.

Six espaces botaniques

« On ne voyage pas pour voyager mais pour avoir voyagé. Tu n’as qu’une vie et ta vie n’est qu’un voyage. »

Colette

Colette est une « vagabonde » qui ne cesse de voyager tout au long de sa vie. Elle rencontre de nombreuses personnes qui l’accompagnent une partie du voyage. Partout où elle vit, suivant tour à tour les hommes et les femmes de sa vie, elle est fascinée par la nature qui l’entoure et en fait de nombreuses descriptions dans ses ouvrages.

Sur 5 hectares, les Jardins de Colette proposent une escapade nature unique pour tous les âges. C’est un voyage non seulement dans la vie de Colette mais aussi un voyage botanique à travers six régions, un potager, une forêt, un jardin minéral, une roseraie, un jardin fleuri et un jardin à la française !

Au pied du château de Castel Novel où Colette vécut une dizaine d’années, les jardins lui sont donc totalement consacrés. Cette année offre une belle occasion de les visiter puisque l’on célèbre les 150 ans de sa naissance. Si les chats ont neuf vies, Colette en a eu six, dans différentes régions de France, c’est pourquoi six ambiances botaniques se succèdent au cours de la promenade.

La Bourgogne, le jardin d’enfance :« Un jardin où l’on peut tout cueillir, tout manger, tout quitter et tout reprendre. » Colette

Tu rêves de mettre tes sens en éveil, de toucher et de sentir les parfums de l’enfance de Colette ? De rêver en regardant le jardin fleuri de Sido, sa mère ? Alors ferme les yeux et profite des senteurs qui embaument le potager : verveine citron, menthe, basilic, sauge ananas… et des parfums de roses si chères à Sido. C’est le début d’un voyage extraordinaire qui commence, un voyage «ludique» et «botanique» sur les pas de la romancière !

La Franche-Comté – Le jardin sauvage : « Le Paon du jour […] se pose, interroge chaque fleur, muse, s’enivre sur le chanvre rose, perd toute prudence, se laisse saisir entre deux doigts. » Colette

Colette, grande amoureuse de la nature et collectionneuse de papillons, te plonge cette fois dans l’univers fascinant des insectes ! Laisse-toi bercer par le bourdonnement des abeilles et autres pollinisateurs et découvre des anecdotes sur ces petits auxiliaires bien utiles au jardin. Une invitation à flâner dans un jardin « sauvage », à chercher du regard quel insecte joue à « cache-cache » sous une feuille, au creux d’une écorce ou au cœur d’une fleur.

La Bretagne – Le jardin du bord de mer : « J’ai un perchoir de rocher entre le ciel et l’eau » Colette

Ce jardin, à l’ambiance de bord de mer, t’invite à l’évasion et au dépaysement. Le mur de rochers rappelle les terres bretonnes, tout comme les bruyères, les chardons, les graminées sans oublier les pins… Aucun doute tu es bien sur la côte ! Fais une pause sur les bancs de granit, profite pleinement d’un espace évocateur de vacances, laisse-toi porter par ton imagination… tu peux presque entendre le bruit des vagues !

La Corrèze – Le jardin verdoyant : « Bel-Gazou, fruit de la terre limousine ! Quatre étés et trois hivers l’ont peinte aux couleurs de ce pays… » Colette

Le jardin corrézien évoque le temps de la maternité pour Colette, elle a alors 40 ans. C’est sur notre terre corrézienne qu’elle donne naissance à sa fille unique « Bel-Gazou ». Dans ce jardin, c’est un retour en enfance que nous te proposons, à toi de jouer en famille à des jeux indémodables, universels et surtout en taille géante.

La Provence – Le jardin sensoriel : « Je sais maintenant ce qu’est le jardin provençal : c’est le jardin qui n’a besoin pour surpasser tous les autres, que de fleurir en Provence. » Colette

Observe, écoute, sens… le jardin provençal te convie à mettre tous tes sens en éveil. Les Hémérocalles, les Lavandes ou encore les Crocosmia Lucifer, offrent une palette de couleurs toutes plus belles les unes que les autres. Avec des dizaines de variétés de roses et sa fontaine, la roseraie quant à elle est un espace enchanteur… ferme les yeux, écoute le bruit de l’eau, sens le doux parfum des roses… tu n’auras plus envie de repartir !

Le Palais-Royal – Le jardin à la française : « Obstinée à mon Palais Royal comme un bigorneau à sa coquille. » Colette

Ce dernier jardin illustre les jardins « à la française » du Palais Royal, que Colette a tant admiré depuis sa fenêtre. Comme elle, ouvre grand tes yeux et profite du cadre qui t’entoure : les allées de tilleuls, les massifs de vivaces colorés. Avec une soixantaine d’ouvrages à son actif, la romancière marque encore les esprits de sa plume exceptionnelle. Pour terminer ta visite en beauté, glisse-toi dans la peau de cette grande femme de lettres et repars avec un souvenir original grâce aux passe-têtes !

La Treille Muscate, le jardin à part

Le 6 novembre 1925, déjà célèbre, Colette achète à Saint-Tropez, à la Baie des Canebiers, une petite maison pour laquelle elle a le coup de foudre. Elle la nomme La Treille Muscate. Dans le jardin qui descend jusqu’à la mer, du raisin muscat prolifère en effet au milieu d’un hectare d’arbres fruitiers, de fleurs et de légumes. « Je l’ai trouvée au bord d’une route que craignent les automobiles, et derrière la plus banale grille… une maison petite, basse d’étage… sa terrasse est couverte de glycine… la mer limite, continue, prolonge, ennoblit, enchante cette parcelle d’un lumineux rivage (…). Ici je suis libre maintenant de vivre, si je veux, de mourir, si je peux… »

Elle viendra ici tous les étés et c’est dans cette maison qu’elle écrira son livre « La naissance du jour » dont voici un extrait : « Est-ce ma dernière maison ? Je la mesure, je l’écoute, pendant que s’écoule la brève nuit intérieure qui succède immédiatement, ici, à l’heure de midi. Les cigales et le clayonnage neuf qui abrite la terrasse crépitent, je ne sais quel insecte écrase de petites braises entre ses élytres, l’oiseau rougeâtre dans le pin crie toutes les dix secondes, et le vent du ponant qui cerne, attentif, mes murs, laisse en repos la mer plate, dense, dure, d’un bleu rigide qui s’attendrira vers la chute du jour. »

Elle délègue l’entretien du jardin à Etienne, « le professionnel du sécateur ». Elle veut des fleurs qui attirent les oiseaux et les papillons. Elle veut des légumes, car « un jardin doit nourrir ». Sa table offre à Kessel, Carco, Dunoyer de Ségonzac et bien d’autres, melons verts, anchoïade, riz aux favouilles, rascasse farcie et beignets d’aubergine, bouillabaisse, aïoli… Dunoyer de Ségonzac dessinera du reste la Treille Muscate et c’est lui qui illustrera le très beau livre écrit par Colette en 1932 et qui porte le nom de la maison « la Treille Muscate ».

Mais la ville perd peu à peu de son charme et surtout de sa tranquillité. « En 1931, il y avait dix yachts dans le port, une horreur ! » dit-elle. La réputation de Saint-Tropez s’étend. Celle de Colette aussi. Il n’est pas rare de voir des curieux devant sa maison. En juillet 1938, elle n’en peut plus, elle écrit à une amie « J’ai une envie terrible de Bretagne et de marées. Si nous en trouvons l’occasion nous dirons adieu à La Treille Muscate, et nous rechercherons un coin de mer vivante. » En juin 1939, elle vend la villa à l’acteur Charles Vanel. Mais elle continuera à fréquenter la Provence « Même si le climat ne vaut rien aux vieilles arthrites. »

Aujourd’hui La Treille Muscate est propriété privée. Elle est parfois ouverte à la visite lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Programme

Juin – « Entre cuisine et musique »

2, 3 et 4 juin : Rendez-vous aux Jardins « Les musiques du Jardin »

Juillet / Août – « Musique, passion de Colette » Soirées musicales

Septembre – « Entre cuisine et musique »

16 et 17 septembre : Journées du Patrimoine « Patrimoine vivant »

Octobre / Novembre – « Colette et le jardin »

Du 25 octobre au 5 novembre : Halloween (atelier décoration de cucurbitacées, maquillage, jeu de piste, spectacles…)

27 et 28 octobre : Nocturnes d’Halloween dans le Labyrinthe « Où est Alice ? »

Site officiel : www.brive-tourisme.com

Pour aller plus loin :

Livre « Colette au jardin », de Marie-Christine Clément – Editions Albin Michel

Livre « La Treille Muscate » de Colette

Infos pratiques – Comment y aller ?

En voiture, depuis l’A20, sortie n° 50 direction Varetz (D901), puis prendre la D152 direction Saint-Pantaléon-de-Larche.

En train, rendez-vous à la gare de Varetz puis comptez 15-20 minutes de marche sur la D152.

En vélo, 10 km de voie verte relient Brive-la-Gaillarde à Varetz.

Adresse : 1119, route de Roland-Garros, 19240 Varetz. Lesjardinsdecolette.com

Horaires et tarifs :

Ouvert du 8 avril au 5 novembre, différents horaires selon les saisons.

Adultes 9,50 € ; – de 18 ans 7,50 € ; – de 8 ans 6 €. ; – de 3 ans gratuit.

Hébergement sur place :

Hôtel Castel Novel, à partir de 95 € la chambre double. Route de Roland-Garros, 19240 Varetz. Tél. : 05 55 85 00 01.