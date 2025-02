L’Institut océanographique de Monaco ouvre un nouveau chapitre de son engagement pour la protection de l’Océan et met le cap sur la Grande Bleue avec « Méditerranée 2050 », une exposition immersive conçue pour éveiller les consciences et inspirer l’action. Déployée sur plus de 1000 m² au cœur du Musée océanographique de Monaco, l’exposition embarque petits et grands dans une odyssée spatio-temporelle à travers la Méditerranée, du passé à un futur idéalisé, au cœur d’une Aire Marine Protégée (AMP) foisonnante de vie… à condition de prendre les bonnes décisions dès aujourd’hui.

La Méditerranée fut le symbole hier des progrès des civilisations. Elle est le symbole aujourd’hui des dysfonctionnements et des tensions de la planète. Elle doit être demain le symbole de solutions nouvelles ».

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco – Discours à la COP27, Egypte, 2022

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du vaste programme pluriannuel porté par l’Institut océanographique pour renforcer la préservation d’un écosystème aussi unique que fragile, la Méditerranée. Abritant plus de 17 000 espèces marines soit près de 7,5 % de la faune et 18 % de la flore marine mondiale, elle est considérée comme un hotspot de biodiversité aujourd’hui sous pression. « Méditerranée 2050 » invite à prendre la mesure de ces enjeux et à explorer les solutions pour préserver cet héritage.

Grâce à des dispositifs interactifs et ludiques et des projections immersives spectaculaires, les visiteurs découvriront l’engagement séculaire de la Principauté de Monaco pour la Méditerranée, avant d’être projetés en 2050, où ils pourront mesurer les bénéfices résultant de la réalisation de l’objectif « 30 x 30 » (protéger 30 % des terres et des océans d’ici à 2030). Parce qu’il est encore temps d’agir, le public sera invité à s’engager par son action individuelle et en formulant des attentes vis-à-vis des pouvoirs publics et du secteur privé.

L’INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE MET LE CAP SUR LA MÉDITERRANÉE

Si la plus vaste des mers intercontinentales abrite des écosystèmes qui n’existent nulle part ailleurs, elle est aussi particulièrement exposée à la pollution, le réchauffement climatique et la surexploitation des ressources. Aujourd’hui, 8,33 % de ses eaux sont classées comme protégées, mais seules 0,04 % bénéficient d’un plan de gestion garantissant une protection réellement efficace.

Ayant en ligne de mire l’objectif « 30 x 30 » du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté lors de la COP15 sur la diversité biologique, en décembre 2022, l’Institut océanographique multiplie les actions et initiatives afin de sensibiliser et de mobiliser un très large public, soit toutes les forces – scientifiques, gouvernements, secteur privé et grand public – pour identifier les défis, définir des priorités d’action et bâtir un avenir durable pour la Grande Bleue. L’enjeu est d’allier science, engagement et action collective pour une Méditerranée où préservation et développement économique avancent de concert.

Un voyage spatio-temporel à travers 4 espaces thématiques

Dès leur entrée dans le « Temple de la Mer », les visiteurs traverseront des portiques lumineux, véritables passerelles entre les époques et les univers. Tout au long de leur voyage, ils seront accompagnés par des guides d’exception : les grands mammifères marins et plus particulièrement les cétacés, symboles de la richesse, de la beauté et de la grandeur de l’Océan. L’exposition s’articule autour de quatre grands espaces, offrant chacun une immersion unique.

De 35 millions d’années avant notre ère à l’an 2050

Le grand voyage débute dans le salon Oceanomania qui abrite le plus grand cabinet de curiosités du monde marin. Les visiteurs sont invités à déambuler autour d’une impressionnante sculpture de cachalot de 4 mètres de hauteur. Un système de détection de mouvement active des projections d’informations directement sur la sculpture, offrant un premier regard captivant sur l’histoire et l’évolution de la Méditerranée.

Cet espace met en lumière les richesses naturelles et culturelles de cette mer exceptionnelle, les grandes découvertes océanographiques qui ont marqué son exploration et donne déjà quelques clés quant aux solutions envisagées pour sa préservation.

De 1885 à nos jours

Le parcours se poursuit en compagnie des princes de Monaco. Oceano Monaco retrace leur engagement pour la protection de l’Océan depuis le prince Albert Ier, pionnier de l’océanographie moderne, jusqu’à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, fervent défenseur du monde marin, en passant par le prince Rainier III, dont l’action politique en faveur de la Méditerranée perdure

encore de nos jours. Grâce à des écrans interactifs et un serious game*, cet espace offre une vision renouvelée sur les défis qui pèsent sur la Grande Bleue et met en avant les solutions concrètes mises en œuvre pour y faire face. Les nombreux partenaires de la Principauté de Monaco, mobilisés aux côtés du Gouvernement Princier, sont ainsi mis en lumière pour leur engagement à l’échelle locale, régionale et internationale.

*Un serious game : un niveau de lecture pour les plus jeunes !

Ce dispositif ludique et pédagogique met également le public dans la peau de gestionnaires d’une Aire Marine Protégée : les choix effectués influencent directement l’état de santé de l’écosystème marin, illustrant l’importance des décisions politiques et des actions de terrain.

Bienvenue en 2050

Quelques mètres plus loin, cap sur Oceano Odyssey. À bord d’un submersible futuriste, les visiteurs se retrouvent en 2050, au cœur du sanctuaire Pelagos. La promesse de 30 % des espaces marins protégés est devenue réalité, le résultat est là sous leurs yeux : une Méditerranée préservée et régénérée !

L’immersion débute au pied du Musée océanographique, à travers une projection immersive de 310 m² offrant un voyage de 14 minutes au cœur d’écosystèmes riches et foisonnants, où évoluent 30 espèces emblématiques : tortues caouannes, herbiers de posidonie, rorquals, espadons, thons, mérous bruns, requins, cachalots, gorgones, dauphin de Risso, globicéphales….

Cette mise en scène spectaculaire, appuyée par des technologies de pointe et un système de projection monumental, transporte les « visiteurs explorateurs » dans un futur optimiste où la protection de l’Océan a porté ses fruits. Grâce à une reconstitution ultra-réaliste des fonds marins, chacun peut observer la biodiversité renaissante et interagir avec les espèces qui peuplent ces zones préservées. Tout au long de leur mission, les visiteurs – membres d’équipage – sont également invités à consulter diverses vitrines* thématiques.

* Des vitrines thématiques : science et émotion dans un écrin du XXe siècle

Ces vitrines regroupent et présentent des outils de mesure, instruments d’analyse et objets emblématiques issus des campagnes scientifiques du prince Albert Iᵉʳ, devenus des références en océanographie. Depuis la mezzanine, les visiteurs peuvent également observer les squelettes suspendus des collections scientifiques du Musée. Émotion et exigence scientifique se conjuguent au service de la médiation, le tout dans un cadre magnifique, témoignage de l’architecture typique du XIXe siècle.

2025, l’heure des choix pour l’océan

Après avoir rêvé en plongeant au cœur d’une AMP, place à l’action ! « My OCEANO Med », dernière étape du parcours de visite, propose une expérience interactive et engageante. Grâce à des panneaux interactifs, ils découvrent trois écosystèmes (herbiers de posidonie, habitats coralligènes, pleine eau) et choisissent parmi trois défis concrets pour la préservation marine. Chaque action individuelle est alors mise en perspective avec l’engagement nécessaire des pouvoirs publics et du secteur privé, soulignant l’importance d’une mobilisation collective. Une projection en temps réel illustre l’impact immédiat de leurs choix sur la faune et la flore, rendant tangible le pouvoir de l’action collective.

L’expérience se prolonge au-delà du Musée grâce à une application web accessible via QR code, relayée diffusée largement (affichage, publicité, réseaux sociaux…). Les utilisateurs sont aussi invités à relever une série de défis dont certains sont exclusifs à l’application. À la clef ? La création de leur propre AMP, qui évolue au fur et à mesure des défis relevés, et la possibilité de participer à un tirage au sort mensuel pour remporter de nombreux lots.

Une fresque interactive affiche, en temps réel, le nombre de soutiens et d’actions réalisées. Ce dispositif met en évidence la force du changement lorsque citoyens, entreprises et institutions œuvrent ensemble pour protéger la Méditerranée.

Un supplément immersif en réalité virtuelle : l’animation ImmerSEAve VR proposée au visiteur

Pour prolonger l’expérience, une zone dédiée à la réalité virtuelle propose une plongée immersive au cœur d’une Aire Marine Protégée. Équipés de casques de réalité virtuelle dernière génération, comme de véritables plongeurs, sans masque ni tuba, les visiteurs ont la possibilité d’évoluer librement dans un univers numérique virtuel qui recrée des écosystèmes marins prospères car protégés. Une immersion sensorielle inédite pour comprendre rapidement tous les bienfaits de la préservation. Disponible en supplément.

Pour en savoir plus

Exposition « Méditerranée 2050« , à partir du 29 mars au Musée océanographique – Avenue Saint-Martin, 98000 Monaco