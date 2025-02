Du 12 avril au 9 juin 2025, Château La Coste met à l’honneur la création émergente, en y invitant POUSH, la plus grande pépinière d’artistes d’Europe, point d’observation idéal de la scène artistique contemporaine française. Sous le commissariat d’Yvannoé Kruger et de Margaux Knight, « Par quatre chemins » est une invitation à l’errance et au détour, une déambulation sensible hors des sentiers battus.

Après Damien Hirst, qui a bénéficié pour la première fois de ce geste exceptionnel en 2024, c’est à nouveau l’intégralité des pavillons emblématiques et du domaine qui accueillera 35 artistes de 14 nationalités. POUSH poursuit ainsi le déploiement de l’art de ses 270 résidents, après avoir organisé des expositions dans des lieux prestigieux tels que la Collection Lambert en Avignon, le Zhi Museum à Chengdu (Chine) ou encore le Théâtre national de Chaillot et la Monnaie de Paris.

L’invitation de Château La Coste à POUSH est une rencontre entre deux écosystèmes singuliers : un vignoble provençal façonné par la symbiose entre art, architecture, viniculture et gastronomie, avec l’effervescence urbaine d’une ancienne usine de parfum à Paris (Aubervilliers), où travaillent plus de 270 artistes du monde entier. Privilégiant la création d’œuvres accordées aux vignobles et à la campagne aixoise, les 35 artistes sélectionnés par Yvannoé Kruger et Margaux Knight interrogent la géologie poétique et physique du lieu.

Toutes et tous explorent le paysage comme un espace relationnel, où convergent forces, récits et mémoires. Que devient un lieu lorsqu’il est traversé par les regards et les gestes des artistes ? Quelle conversation s’engage entre l’architecture, le paysage et les œuvres ?

L’exposition incarne cette pluralité, où des trajectoires individuelles forment une trame collective et vivante. Pensés comme autant de chapitres, chaque pavillon d’architecte devient l’espace d’une rencontre entre les acteurs des scènes artistiques bouillonnantes du Grand Paris, la terre et ceux qui l’ont façonnée.

POUSH ou l’universalisme artistique

Créé en 2020 par Hervé Digne et Laure Confavreux-Colliex, POUSH est un lieu dédié au soutien à la création artistique qui regroupe un centre d’art et des ateliers d’artistes. Actuellement basé à Aubervilliers, dans un ancien campus industriel de 20 000 m², POUSH rassemble une sélection emblématique de 270 artistes confirmés ou émergents de plus de 30 nationalités. POUSH propose à ses résidents des ateliers de travail ainsi qu’un programme d’accompagnement en termes de direction artistique, de production, de communication et un soutien administratif, juridique et fiscal.

Sous la direction d’Yvannoé Kruger, POUSH anime une programmation artistique singulière accessible gratuitement à tous en proposant expositions, installations in situ et performances. Pour exprimer sa mission d’intérêt général, POUSH est porté par l’association ADLCA (Association pour le Développement des Lieux de Création Artistique), créée en juin 2021. L’association vise au développement et la promotion de lieux de création pluridisciplinaires pour les artistes et les acteurs de l’art, au cœur des territoires, dans une perspective internationale.

Château La Coste, un écrin au service des plus grands noms de la planète art et de l’architecture

Situé dans l’une des plus anciennes régions vinicoles françaises, entre Aix-en-Provence et le parc national du Luberon, Château La Coste est un domaine célébrant le vin, l’art et l’architecture.

Ouvert au public depuis 2011, le site de 200 hectares abrite aujourd’hui cinq espaces d’exposition et plus de 40 œuvres d’art contemporain exposées dans le parc du domaine. Le paysage de

Château La Coste évolue sans cesse, au gré des projets et des installations qui y voient le jour.

Au fil des années, plusieurs artistes et des architectes ont été invités à créer des œuvres pour le parc et à choisir l’emplacement qui siéra le mieux à leurs créations. Au milieu des cyprès, des pins, des oliviers et des chênes centenaires ont ainsi vu le jour des pavillons signés par les plus grands noms de l’architecture (Frank O. Gehry, Richard Rogers, Jean Nouvel, Tadao Ando, Jean-Michel Wilmotte, Renzo Piano et Oscar Niemeyer) et des sculptures monumentales signées par les plus grands noms de l’art contemporain, à l’instar d’Hiroshi Sugimoto, Louise Bourgeois, Alexander Calder, Sophie Calle, Prune Nourry et Tracey Emin.

Artistes exposés :

Carla Adra, Mathilde Albouy, Marlon de Azambuja, Baptiste & Jaïna, Taisiia Cherkasova, Caroline Corbasson, Paul Créange, Justine Emard, Andrew Erdos, Sara Favriau, Henri Frachon, John Fou, Gerard & Kelly, Pauline Guerrier, Olga Grotova, Dhewadi Hadjab, Clara Imbert, Ángela Jiménez Duran, Nika Kutateladze, Amalia Laurent, Minh Lan Tran, Thibault Lucas, Isaac Lythgoe, La Méditerranée, Sabine Mirlesse, Juliette Minchin, Florian Monfrini, Winnie Mo Rielly, Marie-Luce Nadal, Daniel Otero Torres, Mateo Revillo, Pier Stockholm, Edgar Sarin.

Exposition « Par quatre chemins« , du 12 avril au 9 juin 2025, Château La Coste – 2750 Route de la Cride – 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

www.chateau-la-coste.com