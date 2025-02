La nouvelle exposition de Mathieu Lucas, qui se tiendra à la Galerie Diego Escobar à partir du 22 mai 2025, s’annonce comme un événement marquant dans le paysage artistique contemporain. À travers ses œuvres récentes et une installation inédite créée spécialement pour l’occasion, l’artiste plonge le spectateur dans un univers où l’écologie, la matière et la mémoire dialoguent étroitement. Son approche singulière, mêlant sculpture, peinture et matériaux de récupération, s’inscrit dans une réflexion plus large sur notre rapport au monde et l’empreinte que nous y laissons. Cette exposition promet une expérience immersive, interrogeant à la fois notre perception de la réalité et notre responsabilité face aux enjeux environnementaux.

Une trajectoire artistique entre innovation et écologie

Mathieu Lucas est un artiste plasticien contemporain basé à Montpellier. Sa pratique artistique se distingue par une hybridation innovante de la sculpture et de la peinture, mettant en lumière des thématiques universelles et actuelles, telles que la crise environnementale et l’impact des activités humaines sur la nature. À travers ses œuvres, il invite le public à une réflexion profonde sur notre relation au monde et sur les conséquences de nos choix collectifs.

Mathieu Lucas n’est pas simplement un artiste : il est un témoin de son époque, utilisant son art comme un levier pour sensibiliser à la nécessité d’un changement de paradigme.

Né à Nantes, Mathieu Lucas entame son aventure artistique au début des années 2000, porté par l’énergie des créations visuelles urbaines et leur lien direct avec le public. Souhaitant élargir son approche, il poursuit des études en arts graphiques avant de s’installer à Montpellier en 2011 pour se consacrer pleinement à sa pratique.

En 2014-2015, il intègre la sculpture et le volume dans son travail, marquant une étape décisive dans sa maturité artistique. Cette évolution se traduit par des séries emblématiques comme Terrains de Jeux, sa première exposition en solo à l’espace Saint-Ravy de Montpellier.

En 2021, il publie Anthropo-scènes, un ouvrage qui interroge l’impact de l’homme sur son environnement à l’ère de l’anthropocène. Ce projet, à l’image de ses œuvres récentes, témoigne de son engagement à conjuguer création et préoccupations écologiques, tout en explorant de nouvelles formes artistiques.

Une esthétique au service de l’écologie

Le travail de Mathieu Lucas est profondément ancré dans les problématiques environnementales contemporaines. En transformant des matériaux souvent issus du recyclage – plastiques, résines, déchets industriels – en œuvres d’art captivantes, il combine une approche écologique à une esthétique immersive et poétique. Son processus de création privilégie les supports alternatifs et innovants, tels que la résine et l’impression 3D. Il intègre des éléments récupérés pour limiter l’empreinte écologique de ses créations. Cette démarche lui permet de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux tout en offrant des œuvres d’une grande richesse visuelle.

Mathieu Lucas met également en avant une esthétique miniature, plongeant le spectateur dans une perspective aérienne et le transformant en observateur omniscient. À travers ce jeu d’échelles, il cherche à éveiller une prise de conscience collective sur l’impact de nos actions quotidiennes.

Une démarche artistique au cœur des enjeux contemporains

Mathieu Lucas se définit comme un artiste-citoyen, convaincu que l’art peut être un outil puissant de changement social. À travers ses œuvres, il cherche à stimuler la conscience collective et à inciter à l’action. Ses créations ne se contentent pas de dénoncer : elles offrent des pistes de réflexion pour envisager un avenir plus respectueux de notre planète.

L’artiste utilise son art pour transformer des espaces utilitaires en lieux de réflexion esthétique et écologique. Sa fresque à Lunel incarne cette démarche en offrant un dialogue entre la nature et

l’urbanité, tout en sensibilisant les visiteurs aux défis environnementaux.

Œuvres majeures et expositions marquantes

Mathieu Lucas s’est imposé sur la scène artistique grâce à des œuvres mêlant technicité et profondeur narrative. Parmi ses créations phares, on retrouve Réalité Réduite (2016), qui marque son passage vers les œuvres en volume avec sa maquette de train, reproduisant ses premières années d’art urbain.

En 2018, il dévoile Exploration œuvre signature, qui marque le point de départ de l’investigation de nouveaux espaces plus étendus. Exploration place l’humain dans une nouvelle dimension. L’humanité y est représentée, engloutie par les conséquences de ses propres influences, naviguant dans un océan de déchets. C’est la découverte des continents de plastiques. Il réalise en 2023 une série immersive qui explore les conséquences de l’ère Anthropocène.

Sa fresque réalisée en 2024 pour la station d’épuration de Lunel est un exemple emblématique de son engagement artistique. Cette œuvre monumentale met en lumière la fragilité de l’écosystème aquatique face au réchauffement climatique et souligne les impacts du surtourisme et des pollutions invisibles.

Ses expositions ont été accueillies dans des lieux prestigieux tels que le musée FUTURIUM à Berlin, le Centre d’art du Domaine Départemental de Pierrevives à Montpellier ou encore l’Urban ART FAIR à Paris. Il y a notamment présenté des œuvres réalisées à partir de déchets plastiques, mises en valeur à travers des installations immersives qui témoignent de son engagement artistique et environnemental.

L’exposition COP95

L’une des expositions phares de Mathieu Lucas, COP 95, invite à une réflexion profonde sur la responsabilité collective et individuelle face à la crise écologique. L’artiste explique :

» Malgré des efforts importants à titre individuels, les pouvoirs politiques n’ont pas opéré le virage environnemental nécessaire à la préservation du vivant. Pollution, disparition des espèces et réchauffement climatique prennent le dessus, nous laissant face à un monde en perdition… La responsabilité reste là encore l’affaire des autres. Avec ce personnage en combinaison, on se

distancie, encore et toujours. »

Cette déclaration illustre l’urgence et la gravité des enjeux environnementaux, que Mathieu Lucas traduit avec une esthétique brute et symbolique. En combinant un langage visuel percutant et une narration puissante, COP 95 devient un appel à l’action et un témoignage de l’impact de l’inaction.

L’événement à la Galerie Digo Escobar

L’exposition propose un parcours immersif où le visiteur est confronté à des installations et des œuvres saisissantes. Ces créations, qui mêlent esthétique et symbolique, invitent à une réflexion profonde sur la crise écologique actuelle et notre rôle dans la préservation de l’environnement.

Détails de l’événement :

– Titre de l’exposition : O.F.N.I Objet-Flottant-Non-Identifié.

– Date : 22 Mai – 21 Juin 2025

– Vernissage : Jeudi 22 Mai à 18h, en présence de l’artiste.

– Lieu : Galerie Diego Escobar, 74 bld Périer 13008 Marseille

– Accès : Entrée libre

Temps forts :

Preview Press: 16-19-20 Mai : Une opportunité exclusive pour découvrir en avant-première l’univers de l’artiste.

Conférence avec l’artiste : Le Jeudi 22 Mai, Mathieu Lucas reviendra sur sa démarche artistique et ses engagements écologiques.

Vernissage : Le Jeudi 22 Mai, Rendez-vous à la galerie DIEGO ESCOBAR pour découvrir O.F.N.I avec une installation en extérieur et intérieur.

Cet événement promet de marquer les esprits par son approche engagée, tout en offrant une occasion unique de rencontrer l’artiste et de découvrir ses œuvres sous un nouveau jour.