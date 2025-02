Le 12 février 2025 marque le centenaire de la naissance de l’artiste Joan Mitchell. Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur la vie remarquable et l’importante production créative de cette peintre visionnaire, dont la carrière s’est étendue sur plus de quatre décennies, depuis sa première exposition personnelle dans une galerie new-yorkaise en 1952, jusqu’à sa mort en France en 1992. C’est aussi l’occasion de réfléchir à l’importance de sa contribution à l’histoire de l’art et à l’impact profond que sa vie et son œuvre ont eu sur les jeunes générations d’artistes.

Je peins à partir de paysages dont je me souviens et que j’emporte avec moi, ainsi que de sentiments que j’éprouve à leur égard et qui, bien sûr, subissent une transformation. Je ne pourrais certainement jamais copier la nature. J’aimerais davantage peindre ce qu’elle provoque en moi. » — Joan Mitchell

« Nous souhaitons, par le biais de nos initiatives pour le centenaire, mieux faire connaître le contexte et la pratique créative de Mitchell, son engagement inébranlable à tracer sa voie en tant qu’artiste, le soutien personnel qu’elle a apporté à d’autres artistes au cours de sa vie et le travail de la fondation qu’elle a créée. Le centenaire sera l’occasion de célébrer Mitchell tout en annonçant les priorités futures de la fondation, centrées sur notre mission et sur notre engagement à préserver l’héritage de Mitchell et à fournir des ressources aux artistes.

Depuis plus de 30 ans, la Joan Mitchell Foundation, basée à New York, respecte les directives de Mitchell, telles qu’elles figurent dans son testament, notamment celle qui énonce que la fondation doit préserver l’héritage de l’artiste, mais aussi « aider et soutenir » les artistes en activité. À ce jour, plus de 1 300 artistes ont reçu des bourses de la fondation ou ont participé à son programme de résidence à la Nouvelle-Orléans. Nous considérons la fondation comme le don d’une artiste à de nombreux artistes. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de profiter de l’année du centenaire pour attirer de nouveaux publics à Paris, New York et Chicago – trois villes qui ont joué un rôle central au cours de la vie de Mitchell. Tout au long de l’année 2025, nous mettrons l’accent sur l’approfondissement de la recherche sur sa vie, son art, ainsi que le contexte historique de l’époque, tout en organisant des discussions avec des artistes contemporains.

Alors que nous nous préparons pour 2025, nous nous réjouissons de célébrer l’impact que Mitchell a eu par le biais de ses œuvres et sa générosité.«

Christa Blatchford, Executive Director, Joan Mitchell Foundation

Programmation du centenaire de Joan Mitchell

En 2025, la Joan Mitchell Foundation commémorera le centenaire de la naissance de la peintre Joan Mitchell à travers une série d’événements et de programmes visant à approfondir la

connaissance et l’étude de la vie et de l’œuvre de l’artiste tout en célébrant son influence durable sur les artistes contemporains. Plus de cinquante musées à travers la France et les États-Unis se sont engagés à exposer les œuvres de Mitchell au cours de l’année du centenaire. La fondation a par ailleurs octroyé des subventions à une sélection d’institutions afin de soutenir la conservation des peintures de l’artiste, garantissant ainsi la pérénnité de leur accessibilité. Les programmes publics permettront à la fois d’éclairer l’œuvre de Mitchell auprès d’un large public et d’encourager de nouvelles recherches sur son travail et son contexte historique. La fondation enrichira aussi considérablement les ressources sur la vie et l’environnement créatif de Mitchell disponibles sur son site web et ses réseaux sociaux. Ces plateformes mettront par ailleurs en lumière les œuvres exposées dans le monde entier. Les initiatives de la fondation tout au long de l’année du centenaire souligneront également l’importance cruciale des échanges entre artistes.

La pratique créative de Mitchell s’inscrivait dans un dialogue continu avec d’autres périodes historiques et genres créatifs. Tout au long de sa vie, Mitchell porta un grand intérêt à l’œuvre de Cézanne, Matisse et Van Gogh tout en interagissant avec ses pairs à New York et à Paris et en apportant son soutien à la jeune génération qui se consacrait à la création d’œuvres d’art, de poésie et de musique. Mitchell nourrissait la conviction inébranlable que l’art joue un rôle essentiel dans la société. Cette croyance l’a conduite à prévoir dans son testament la création d’une fondation

offrant un soutien direct aux artistes. Tout au long de l’année du centenaire, la fondation célébrera et mettra en valeur le parcours des plus de 1 300 artistes qu’elle a soutenus depuis sa création via des subventions, résidences et aides diverses. Le Joan Mitchell Center, à la Nouvelle-Orléans, organisera une exposition d’œuvres d’anciens artistes-en-résidence inspirés par leur passage au centre. La fondation accueillera également un colloque sur la question de la postérité des artistes, afin d’encourager la collaboration entre les différents secteurs de l’écosystème artistique

et de plaider en faveur d’un soutien institutionnel accru à la préservation des œuvres et des archives des artistes d’aujourd’hui.

Février 2025

Mise en ligne sur le site Internet de la fondation du documentaire récemment remasterisé de Marion Cajori, réalisé en 1992, Joan Mitchell : Portrait of an Abstract Painter, ainsi que des documents textuels et iconographiques inédits sur la vie de l’artiste, sa démarche, ses ateliers et ses œuvres clés.

Du 12 au 15 février, la College Art Association rendra hommage à Joan Mitchell lors de sa 113e conférence annuelle à New York, par le biais d’une visite guidée des œuvres de Mitchell au MoMA en compagnie d’une restauratrice ainsi que dans le cadre des Annual Artist Interviews qui cette année accueilleront Wendy Red Star et Martha Rosler. En 1988, Joan Mitchell a été la première lauréate du CAA Distinguished Artist Award for Lifetime Achievement.

Mars 2025

Mara Hoberman, Senior Researcher pour le catalogue raisonné de Joan Mitchell, présentera une série de conférences dans des musées français sur les œuvres de Joan Mitchell représentant des tournesols. Quelques dates déjà confirmées :

le 4 mars, à 18h30 : Institut franco-américain, Rennes

le 7 mars, à 18h : Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse

le 14 mars, à 19h : Musée de Grenoble

Au printemps, Sarah Roberts, Senior Director of Curatorial Affairs de la fondation, proposera un cours en ligne sur Joan Mitchell en trois parties via Roundtable by 92Y.

Mai 2025

La fondation organisera à New York un colloque sur le thème de la postérité des artistes, avec le soutien de la Mellon Foundation.

Août 2025

Du 1er au 31 août, le Joan Mitchell Center à la Nouvelle-Orléans présentera une exposition d’œuvres d’anciens résidents permettant de mesurer l’importance de ce programme de résidence d’artistes qui fête en 2025 ses dix ans.

Septembre 2025

La fondation s’associera à AWARE : Archives of Women Artists, Research & Exhibitions à l’occasion d’un événement public à Paris.

Octobre 2025

Le 23 octobre, un symposium sur Joan Mitchell se tiendra à l’Art Institute of Chicago.

Novembre – Décembre 2025

Du 6 novembre au 13 décembre, la galerie David Zwirner New York accueillera une exposition d’œuvres de Mitchell datant du milieu des années 1960.

Plus de soixante-dix musées à travers la France et les États-Unis exposeront les œuvres de Mitchell au cours de cette année de centenaire :

Capc Musée d’Art Contemporain de Bordeaux

Centre Pompidou

Fondation Maeght

LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine de Dunkerque)

Musée d’Art-Histoire-Archéologie d’Evreux

Musée d’Arts de Nantes

Musée de Grenoble

Musée des Beaux-Arts de Caen

Musée des Beaux-Arts de Rennes

Musée des Impressionnismes

Musée de l’Hospice Saint-Roch

Musée du monastère royal de Brou

FAMM (Femmes Artistes du Musée de Mougins)

MRAC Sérignan

L’année 2025 verra également la publication de deux ouvrages sur Joan Mitchell :

Mitchell : Joan Mitchell Paints a Symphony : La Grande Vallée Suite de Lisa Rogers, livre pour enfant avec des illustrations de Stacy Innerst (Astra Publishing House, sortie le 25 février 2025, en anglais).

Joan Mitchell et ses chiens, par Laura Morris, Director of Archives and Research à la Joan Mitchell Foundation (Editions Norma, sortie au printemps 2025, disponible en français et en anglais).

Joan Mitchell

Joan Mitchell (1925-1992) était une artiste abstraite dont la carrière exceptionnelle s’est poursuivie sur plus de quatre décennies. Unanimement reconnue comme l’une des artistes les plus importantes de l’après-guerre, elle a utilisé divers médiums, notamment la peinture à l’huile, le pastel sur papier et la gravure. Son approche de l’abstraction se distingue par une forte physicalité, l’utilisation audacieuse de la couleur et les liens directs qu’elle opérait avec son expérience quotidienne des paysages, des gens, de la poésie, de la musique et même de ses chiens bien-aimés.

Née à Chicago le 12 février 1925, Joan Mitchell a été élevée dans une famille très cultivée : elle assistait à des concerts, allait au musée et lisait de la poésie. Elle a commencé à étudier sérieusement la peinture à l’âge de 11 ans, puis a fréquenté l’École de l’Art Institute de Chicago dont elle est sortie diplômée en 1947. Grâce à une bourse de voyage octroyée par cette institution, elle a séjourné pendant un an en France où ses peintures se sont de plus en plus rapprochées de l’abstraction. De retour aux ÉtatsUnis à la fin de 1949, elle s’est installée à New York et, en l’espace d’un an, est devenue une membre active de l’École de New York qui regroupait peintres et poètes. Ses œuvres ont été exposées en 1951 lors du célèbre « 9th Street Show » et elle s’est rapidement forgé une réputation de jeune peintre expressionniste abstraite de premier plan.

En 1955, Mitchell a commencé à partager son temps entre New York et la France. En 1959, elle s’est installée à Paris, où elle a développé un large cercle amical d’artistes et d’écrivains. En 1968, elle a déménagé à Vétheuil, une petite ville au nordouest de Paris, où elle a travaillé sans interruption jusqu’à sa mort en 1992. Tout au long de sa vie, elle a entretenu des liens étroits avec New York, — 11 — faisant de fréquents allers-retours entre les deux pays et accueillant des amis américains en visite à Vétheuil. Ainsi, l’œuvre de Joan Mitchell a-t-elle constamment dialogué avec les développements artistiques de son époque, tant en France qu’aux États-Unis, ces deux pays réservant un accueil critique à ses œuvres parfois très différent.

Au cours de sa carrière longue et variée, des éléments déterminants de son monde – en particulier des vues de villes, de champs, de rivières, de lacs et d’arbres – ont formé des images et des souvenirs à partir desquels elle a travaillé. Elle a déclaré un jour : « Je peins à partir de paysages dont je me souviens et que j’emporte avec moi, ainsi que de sentiments que j’éprouve à leur égard et qui, bien sûr, subissent une transformation. Je ne pourrais certainement jamais copier la nature. J’aimerais davantage peindre ce qu’elle provoque en moi. » Pour Joan Mitchell,

une peinture réussie transmet une idée ou un sentiment avec une authenticité et une intensité qui peuvent être ressenties par le spectateur, que celui-ci connaisse ou non l’inspiration à l’origine de l’œuvre. Tout en cherchant constamment à trouver de nouvelles directions pour son travail, elle considérait également qu’elle s’inscrivait dans la longue trajectoire de l’histoire de l’art et qu’elle était en particulier connectée aux peintres Paul Cézanne, Henri Matisse et Vincent van Gogh, dont elle connaissait bien l’œuvre depuis son plus jeune âge et qu’elle a admirés tout au long de sa vie.

Joan Mitchell a connu un succès critique et commercial important de son vivant, exposant régulièrement à New York et à Paris tout au long de sa carrière. Le Whitney Museum of American

Art et le Museum of Modern Art à New York ainsi que d’autres grandes institutions comme l’Art Institute à Chicago ont commencé à collectionner ses peintures dès les années 1950. Le Whitney Museum a organisé une importante exposition de ses œuvres en 1974. En 1982, Joan Mitchell est devenue la première artiste américaine à bénéficier d’une exposition personnelle au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Elle a fait l’objet en 1988-1989 d’une grande rétrospective itinérante aux États-unis – « The Paintings of Joan Mitchell: Thirty-six Years of Natural Expressionism » – qui a été accueillie à la Corcoran Gallery of Art de Washington, au San Francisco Museum of Modern Art, à l’Albright-Knox Art Gallery de Buffalo, au La Jolla Museum of Contemporary Art en Californie et au Herbert F. Johnson Museum of Art de l’université de Cornell à Ithaca.

Joan Mitchell a été nommée Commandeur des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture en 1988 avant de recevoir l’année suivante le Grand Prix National de Peinture et en 1991 le Grand Prix des Arts de la Ville de Paris. Elle a été en 1988 la première lauréate du Distinguished Artist Award for Lifetime Achievement de la College Art Association of America. Elle est docteur honoris causa de la School of the Art Institute of Chicago (1987) et du Western College, Oxford, Ohio (1971). Elle a également reçu le Premio Lissone à Milan (1961).

Déterminée à maintenir un environnement d’entraide et de camaraderie entre les artistes, Joan Mitchell a apporté un soutien personnel à de nombreux jeunes artistes et écrivains venus séjourner chez elle à Vétheuil – parfois pour une seule nuit, parfois pour tout un été. La correspondance contenue dans ses papiers révèle que cette foi dans la créativité et le potentiel de ceux qui ont passé du temps à ses côtés a souvent eu un fort impact sur leur vie.

Atteinte d’un cancer à partir de 1984, Joan Mitchell a continué de travailler pendant une longue période malgré une santé de plus en plus déclinante. Elle est décédée à Paris le 30 octobre 1992. La générosité dont elle a fait preuve de son vivant s’est manifestée après sa mort avec la création, stipulée dans son testament, de la Joan Mitchell Foundation. L’organisme a pour mission

de créer des programmes de soutien aux artistes, ainsi que de promouvoir et préserver l’œuvre de Joan Mitchell, ses archives personnelles (y compris sa correspondance et ses photographies) et les documents concernant sa vie et son œuvre.

À propos de la Joan Mitchell Foundation

La Joan Mitchell Foundation s’attache à l’étude et au rayonnement de la vie et de l’œuvre de Joan Mitchell tout en offrant – selon le vœu même de l’artiste – des aides et soutiens aux artistes visuels contemporains. La fondation a été créée à New York en 1993, après le décès de Joan Mitchell l’année précédente. Celle qui avait fait preuve tout au long de sa vie d’une grande générosité envers les autres artistes avait prévu par testament la création d’une fondation destinée à les « aider et assister ».

Au cours des 31 dernières années, la fondation a mis en place un ensemble d’initiatives qui ont permis d’octroyer des fonds et d’autres ressources essentielles à plus de 1 300 artistes basés aux ÉtatsUnis, et ce quel que soit le stade de leur carrière. La Joan Mitchell Fellowship accorde chaque année des bourses de 60 000 dollars à quinze artistes – les fonds sont distribués sur une période de cinq ans parallèlement à une aide soutenue et personnalisée au développement professionnel. Le Joan Mitchell Center, basé à la Nouvelle-Orléans, propose des résidences à des artistes nationaux et locaux qui leur permettent de jouir du temps et de l’espace nécessaires à l’expérimentation artistique.

L’initiative Creating a Living Legacy (CALL) fournit des ressources gratuites et essentielles pour aider les artistes de tous âges à organiser, documenter et gérer leurs œuvres et leur carrière.

Tous ces programmes accompagnent activement les artistes alors qu’ils développent et étendent leurs pratiques. Parmi les anciens boursiers figurent Jennifer Allora, Mark Bradford, Mark Dion, Simone Leigh, Glenn Ligon, Julie Mehrutu, Kate Newby, Alison Saar, Ursula Von Rydingsvard ou encore Kara Walker.

En tant que principale gardienne de l’héritage et de la postérité de Joan Mitchell, la fondation gère une collection d’œuvres d’art de l’artiste ainsi que des archives contenant ses papiers personnels, des photographies, des carnets de dessin et d’autres documents historiques. Le personnel de la fondation a à cœur d’aider les chercheurs et de partager des informations sur les œuvres d’art et les archives conservées à la fondation afin de faire progresser la recherche et d’élargir la connaissance de la vie et de l’œuvre de Joan Mitchell. La fondation s’associe régulièrement à des institutions pour s’assurer qu’un public large et diversifié ait accès aux œuvres d’art de l’artiste par le biais d’expositions, d’activités éducatives et de programmes publics.

joanmitchellfoundation.org