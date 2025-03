André Ostier « Un photographe et des artistes »

La Fondation Maeght est heureuse d’annoncer que l’une des salles de son extension, inaugurée en juin 2024 pour son soixantenaire, sera dorénavant dédiée régulièrement à la photographie. Elle confirme ainsi sa volonté fondatrice de montrer toutes les expressions artistiques, de la peinture au dessin, de la sculpture à la musique, de la danse à l’art vidéo, de la poésie à la photographie, etc. La première exposition dédiée à André Ostier est une célébration du talent de ce photographe et de son lien unique avec la famille Maeght. À travers son objectif, Ostier narre une époque, un lieu, et les connexions profondes qui ont marqué l’art moderne.

Pour la première exposition de cette nouvelle programmation, la Fondation Maeght a souhaité réaffirmer les valeurs qui ont toujours prévalu avec les personnes qui ont croisé son chemin : l’amitié, la créativité et la solidarité. À compter de mars 2025, en parallèle de l’exposition dédiée à la plasticienne Hélène Delprat, la Fondation présente une exposition exceptionnelle dédiée au photographe André Ostier (1906-1994), figure discrète, mais incontournable de l’art du XXe siècle. À travers une sélection de 32 tirages argentiques, celle-ci met en lumière l’élégance et la finesse de son regard, révélant les liens uniques qu’il entretenait avec les artistes défendus par la famille Maeght et les grandes figures de son temps.

Célébré pour réussir à capter l’âme de ses sujets, André Ostier a photographié des artistes tels qu’Alberto Giacometti, Joan Miró, Georges Braque ou Alexander Calder. Homme du monde et esthète, il a immortalisé avec une rare sensibilité les moments de création et les événements qui rythmaient la vie artistique et culturelle portée par la famille Maeght dont il a été proche depuis les origines de la galerie, et que l’on retrouve à la Fondation.

Personnage « distant, discret, précis », Ostier était également proche des grands couturiers, des écrivains et des mécènes de son époque. Parmi ses amis figuraient Christian Dior, Marc Chagall, Leonor Fini ou encore Max Jacob. Peu d’artistes majeurs n’ont pas été photographiés. Ostier orientait son objectif avec une admiration sincère et une exigence artistique sans compromis.

Ce qui est le plus important à l’instant où l’on fait la photographie c’est, dans un premier temps, de franchir le mur de réticence car on se trouve un peu dans la position du médecin qui ausculte. Dans un deuxième temps, c’est de devenir complice et d’avoir apprivoisé le modèle. Ce moment est difficile à créer mais j’y parviens en exprimant ce que je ressens de l’œuvre du peintre – ou ce que j’en pense. »

André Ostier

Les visiteurs sont invités à redécouvrir une œuvre aussi élégante qu’essentielle, des portraits de la vie artistique et mondaine du milieu du XXe siècle. Ostier, fidèle à sa maxime – « Je trouve que dans une photographie, il doit y avoir un instant qui va plus loin que l’image » – transcende la simple capture pour atteindre une vérité subtile, entre émotion et poésie visuelle.

Cette exposition, rendue possible grâce à la précieuse collaboration de l’Association des Amis d’André Ostier, s’inscrit dans une volonté de mieux faire connaître le talent de ce témoin privilégié des cercles artistiques et culturels du XXe siècle.

Les tirages sélectionnés reflètent la richesse des archives personnelles du photographe et permettent une plongée unique dans son univers, principalement à la rencontre des artistes dont une ou plusieurs œuvres figurent dans la collection de la Fondation Maeght.

Un catalogue accompagne l’exposition, enrichi d’une préface d’Adrien Maeght (48 pages, édition Fondation Maeght).

Exposition André Ostier « Un photographe et des artistes », du 22 mars au 9 juin 2025, à la Fondation Maeght – 623, Chemin des Gardettes – 06570 Saint-Paul-de-Vence

www.fondation-maeght.com

Photo d’en-tête : André Ostier, Paris, printemps 1957 © André Ostier / Association des Amis d’André Ostier