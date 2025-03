Benoît Piéron : « Ministère des Passe-temps »

Au Grand Café – Centre d’art contemporain, Benoît Piéron nous invite au « Ministère des passe-temps » pour raconter la vie à travers l’intime et troubler nos perceptions. Dans une ambiance où quotidien et songes se rejoignent, il construit avec une grande délicatesse une œuvre où l’imaginaire et le désir côtoient la profondeur du temps et la survivance des corps.

Le Grand Café — centre d’art contemporain présente une exposition personnelle de l’artiste Benoît Piéron. Habité depuis la petite enfance par ses « maladies de compagnie », Benoît Piéron développe depuis quelques années un travail dans lequel l’univers médical est devenu son référentiel, façonnant son imaginaire, son rapport au temps et à la création. Loin de toute vision héroïque du combat contre la maladie, il nous incite à dépasser la conception binaire du vivant comme une simple opposition vie-mort. Au fil du temps, son travail a évolué vers une exploration douce et subversive du pays des valides, depuis sa position de corps invalidé. Ses œuvres relèvent de diverses pratiques artistiques qui s’étendent de la couture au jardinage.

Benoît Piéron travaille à la création de moments, d’installations et d’objets explorant la sensualité des plantes, les limites du corps humain et la nature temporelle des salles d’attente. Son parcours créatif englobe diverses pratiques, dont le patchwork, le jardinage existentiel et la création de papiers peints.

Atteint d’une maladie de longue durée, Benoît Piéron entretient une relation très étroite avec l’écosystème hospitalier. Il a développé une pratique qui non seulement s’inspire de cet environnement, mais cherche à donner une plasticité à la maladie. Pour ce faire, Benoît Piéron utilise comme matière première des draps d’hôpitaux usagés provenant de différents services hospitaliers.

Loin de l’héroïsme romantique des métaphores habituelles de la maladie, Benoît Piéron se place dans une joyeuse zone grise. À travers son art, il s’efforce d’explorer ces territoires inexplorés, les considérant non pas comme un fardeau, mais comme une source potentielle d’expression créative.

Les contemplations sur l’expérience de l’attente et l’interaction complexe entre la santé et la maladie sont au cœur de la pratique de Benoît Piéron. Son travail explore les frontières subtiles qui existent entre la présence et l’absence, l’intérieur et l’extérieur, le corps humain et les structures architecturales qui l’entourent, ainsi que les aspects temporels des institutions médicales qui façonnent l’expérience du patient.

Commissaire de l’exposition : Sophie Legrandjacques, directrice du Grand Café — centre d’art contemporain

Exposition « Ministère des Passe-temps » jusqu’au 25 mai 2025, au Grand café — centre d’art contemporain, 2 place des Quatre Z’Horloges – 44600 Saint-Nazaire

www.grandcafe-saintnazaire.fr

Le Grand Café — centre d’art contemporain d’intérêt national est un équipement culturel de la Ville de Saint-Nazaire. Il bénéficie des soutiens de l’État – DRAC des Pays de la Loire, ministère de la Culture et du conseil départemental de Loire-Atlantique. Le Grand Café est labellisé « Centre d’art contemporain d’intérêt national » par le ministère de la Culture. Il est membre de d.c.a / Association française de développement des centres d’art et du Pôle arts Visuels Pays de la Loire.

Jours et horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 14h à 19h – Fermé le 1er mai

Entrée libre

Image d’en-tête : Benoît Pieron – ©Photographie Benoît Piéron, 2024