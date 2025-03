Pour célébrer ses 75 ans, le musée d’art moderne de Céret (Pyrénées-Orientales) retrace ses liens avec les artistes les plus emblématiques de son histoire dans une vaste exposition du 12 avril au 16 novembre 2025. Une sélection de plus de soixante pièces majeures des collections propose un important panorama des figures qui ont contribué à l’aventure de ce musée d’artistes. L’identité singulière de l’établissement s’est construite avec des personnalités qui ont marqué les collections par leur implication dans le projet du musée. L’exposition met en lumière des donations décisives telles que celles de Marc Chagall, Henri Matisse et Pablo Picasso. Elle revient sur des personnalités marquantes qui ont joué un rôle incontournable dans la vie des collections du musée, notamment Christine Boumeestern, Valentine Prax, mais aussi Claude Viallat et Vincent Bioulès. Cet événement, qui fait également redécouvrir des commandes monumentales, révèle la singularité du modèle du musée d’art moderne Céret dans le paysage de l’art contemporain.

Le parcours de l’exposition s’ouvre sur des pièces emblématiques données par Marc Chagall, Henri Matisse et Pablo Picasso à partir de 1950. Ces figures majeures ont contribué par leur implication au développement du musée. D’autres personnalités marquantes ont joué un rôle incontournable dans la vie des collections cérétanes dans les premières années de l’établissement, notamment Christine Boumeester et Valentine Prax.

Le musée a également joué un rôle moteur dans la vie artistique de son environnement, en proposant des expositions et des résidences qui ont fait du musée un lieu d’émulation et de création. Claude Viallat et Vincent Bioulès ont entretenu un lien singulier et durable avec l’établissement dans les années 1970, alors que peu d’institutions favorisaient les jeunes artistes dans le sud de la France et en Catalogne. Anne-Marie Pêcheur et Hervé Fischer ont poursuivi cette dynamique d’amitié et de création en témoignant de leur attachement au musée. L’exposition revient aussi sur des projets d’expositions marquantes qui ont nourri et transformé la relation du musée avec les artistes.

Dans ce contexte, le musée a encouragé la création artistique en sollicitant des artistes pour créer des pièces monumentales. L’exposition présente ainsi deux installations exceptionnelles réalisées par Toni Grand et Tom Carr pour le musée. Il s’agit de se plonger dans la création de ces pièces de grands formats qui évoquent des paysages dans lequel le visiteur est invité à déambuler librement.

Le musée d’art moderne de Céret s’est distingué par son implication dans le paysage de l’art contemporain et son histoire livre des perspectives pour l’avenir de l’établissement et ses enjeux de relations avec les artistes et la Méditerranée. Des artistes comme Riera i Aragó et Alain Clément ont réalisé des travaux dans le contexte d’un musée qui a affirmé son rôle de laboratoire artistique.

En présentant l’histoire des relations entre le musée d’art moderne de Céret et les artistes, l’exposition démontre la part humaine et la continuité d’une aventure singulière. Une riche programmation et une nouvelle publication des œuvres incontournables de la collection seront proposées pour cet anniversaire du musée.

Un musée d’art moderne dédié aux grands noms de l’art

Au cœur de la région Occitanie, le musée d’art moderne de Céret témoigne de l’histoire artistique exceptionnelle de la ville depuis le début du XXe siècle. Dans les pas de Braque et de Picasso, des figures essentielles de l’art moderne y ont séjourné : Gris, Masson, Soutine, Chagall… L’aventure se poursuit à l’époque contemporaine, avec Tàpies, Viallat, Pincemin, Bioulès… Créé en 1950, le musée bénéficie aujourd’hui d’une architecture remarquable. Le bâtiment de l’architecte Jaume Freixa (à qui l’on doit notamment la Fondation Miró de Barcelone), construit en 1993, s’est agrandi d’une nouvelle aile contemporaine construite par Pierre-Louis Faloci (Grand Prix d’architecture 2018), inaugurée en mars 2022. La collection moderne et contemporaine permet d’apprécier la place mythique de Céret dans l’histoire de l’art. De nouveaux espaces sont destinés aux expositions temporaires, dédiées en alternance à l’art moderne et contemporain.

Commissariat : Jean-Roch Dumont Saint Priest, directeur-conservateur et Aude Marchand, responsable des collections

Exposition « 75 ans d’amitié, les artistes et le musée », du 12 avril au 16 novembre 2025 – Musée d’art moderne – 8 Bld Maréchal Joffre – 66400 Céret

www.musee-ceret.com/

Photo d’en-tête : Toni Grand, Du simple au double, 1993, 17 éléments, Polyester stratifié et poisson, Diamètres : 70 cm à 120 cm, œuvre réalisée pour le musée de Céret. Achat à la Galerie Eric Fabre avec la participation du Fram en 1995 © Adagp, Paris, 2025 Crédit photographique : M. Garcia