« INTO THE LIGHT » – La lumière telle que vous ne l’avez jamais vue

INTO THE LIGHT est né d’une conviction ancrée depuis 15 ans : la lumière est le plus beau spectacle du monde. Elle est ce qui nous relie. Il existe mille et une façons de raconter la lumière. Matthieu Debay, directeur artistique de l’exposition, a choisi d’en faire un voyage – un voyage à travers le ciel, le son, la couleur, la technologie et, avant tout, le spectacle. Les œuvres qui sont présentées, signées par 12 studios européens, explorent l’interaction entre l’Homme et la lumière, sous une diversité de regards, de formes, de textures et d’expressions. La lumière y prend corps, se transforme, s’augmente et offre des possibilités infinies de jeu et d’interprétation.

Depuis toujours, je suis fasciné par sa mise en scène quotidienne : la flamme, le feu, le ciel, le vivant, la couleur, la ville… La lumière est à l’origine de tout.

Nous avons également voulu mettre en lumière une génération d’artistes issus de l’art contemporain, des arts numériques et de la musique. Ces créateurs réinventent l’art de la lumière en exploitant ses dimensions technologiques, sensorielles et visuelles. Ainsi, sur plus de 3 000 m2, 15 installations lumineuses, interactives et didactiques transforment la Grande Halle en un parcours d’œuvres hors-norme où la lumière devient matière vivante.

Êtes-vous prêts à découvrir la lumière telle que vous ne l’avez jamais vue ? Voyage au Cœur de la lumière. »

Matthieu Debay (TETRO), directeur artistique de INTO THE LIGHT

Au gré d’un parcours immersif en cinq étapes, on se laisse conter la fascinante histoire de la lumière, guidés par 12 artistes européens de huit nationalités.

ÉTAPE 1 — ORIGINES

On a d’abord cru qu’elle était de nature divine. Qu’elle était née de la main d’un ou de plusieurs dieux. Qu’elle avait été offerte aux Hommes lors de la nuit des temps. Inlassablement, nous avons contemplé la course du soleil, des astres et des étoiles, sources originelles de la lumière, en inventant mille histoires à son sujet.

Artistes :

Beyond par Playmodes

Diapositive par Children Of The Light

Oh Lord par Guillaume Marmin

ÉTAPE 2 – LA LUMIÈRE ET NOUS

Nous l’avons ensuite apprivoisée. De divine, la lumière est devenue technique. Nous l’avons observée, comprise, maîtrisée. Il y eut d’abord le feu. Puis l’électricité, l’astronomie, la physique, et aujourd’hui de nouvelles technologies toujours plus poussées et toujours moins gourmandes en énergie.

Artistes :

Narcisse par NONOTAK

Halo par Karolina Halatek

Negative Space par Olivier Ratsi

ÉTAPE 3 – SPECTACLE

Apprivoisée par l’homme, la lumière est devenue sociale. Partout sur la planète, nous nous sommes réunis, souvent de nuit, pour nous raconter des histoires et vivre des expériences communes. Le spectacle, lien fondamental de toutes nos sociétés, était né.

Artistes :

GRID par Christopher Bauder & Robert Henke

ÉTAPE 4 – COULEURS

Aujourd’hui, sous la main de l’Homme, la lumière est devenue spectacle en elle-même. De nouvelles technologies apparaissent et nous offrent mille possibilités pour révéler ce qui est caché, ou au contraire cacher ce qui existe. La lumière nous permet de construire des cathédrales éphémères, des architectures féériques, des univers extraordinaires.

Artistes :

Spiraling Into Infinity par Children Of The Light

Orbis 2 par 1024 Architecture

Abîme par Visual System

One’s Sunset Is Another One’s Sunrise (OSIAOS) par Jacqueline Hen

ÉTAPE 5 – PLAYLIGHT

Ce n’est pas pour rien que nous, les artistes, l’avons choisie comme médium privilégié. C’est parce qu’elle nous fascine, bien sûr. Mais aussi parce qu’elle touche ce qu’il y a de plus profond en nous, et qu’elle peut donc être comprise par tous, sans distinction d’âge ou de culture. La lumière est un spectacle universel.

Artistes :

Carnaval par le Collectif Scale

Solardust par Quiet Ensemble

Nautilus par le Collectif Scale

Passengers par Guillaume Marmin

Co-production : TETRO

Depuis 15 ans, TETRO s’engage en faveur de la création contemporaine et donne naissance à des projets artistiques originaux invitant design, arts visuels et performance.

La lumière est au cœur de leur démarche : elle imprègne chacun de leurs projets, au point de devenir une part essentielle de leur ADN. C’est dans cette dynamique qu’ils ont créé le STUDIO TETRO, pôle de production artistique de TETRO. Grâce à lui, ils ont vécu la grande aventure de ABBA Voyage et mené de très nombreux projets en France et dans le monde entier.

Après avoir initié et produit des œuvres, des installations avec des artistes confirmés ou émergents, le STUDIO TETRO se consacre à la conception et production de spectacles et expositions culturelles, innovantes, immersives et internationales.

INTO THE LIGHT marque la première étape de cette évolution.

Depuis les années 1980, Pascal Bernardin a fait venir en France les plus grands artistes rock anglo-saxons : The Police, U2, Madonna, Michael Jackson… Sa société, Encore Productions, a introduit en France des spectacles tels que Disney On Ice, Mamma Mia, Riverdance,… Depuis 2008, Encore Productions présente de grandes expositions familiales, parmi lesquelles Toutankhamon, Titanic, The Art of The Brick,, Harry Potter…

En 2014, Pascal Bernardin a rejoint le groupe Fimalac Entertainment et développe depuis avec succès ses spectacles et expositions en France et à l’international.

Exposition INTO THE LIGHT, du 9 avril au 31 août 2025 – Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès – 75019 – Paris

Photo d’en-tête : Œuvre OhLord ©martina mlcuchova