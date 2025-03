Digital abysses au cœur des océans

Le Musée en herbe de Paris propose une exposition fascinante et lumineuse de Miguel Chevalier, pionnier de l’art numérique, pour une plongée unique et interactive au fond des abysses. L’artiste invite les visiteurs à s’immerger dans un monde sous-marin imaginaire et mystérieux, brouillant les frontières entre le virtuel et le réel : un cabinet de curiosités où se mêle de véritables créatures des abysses et des sculptures luminescentes de l’artiste, descente vers les coraux entourés d’algues et de plantes marines, parcours sur un tapis de plancton.

Fasciné par les mystérieux fonds marins, Miguel Chevalier imagine une déambulation artistique entre rêve et réalité qui nous plonge au cœur de l’inconnu, à l’image des grands fonds océaniques dont 95 % restent inexplorés. À travers le thème des abysses, l’exposition explore de manière poétique et imaginaire nos relations avec les êtres vivants visibles et invisibles.

Elle interpelle sur la fragilité de nos écosystèmes et sur la nécessité d’une biodiversité à préserver. L’exposition sensibilise le public à l’environnement grâce au support de l’art numérique et cherche à recréer les conditions d’une symbiose entre l’homme et la nature. Cette plongée sera une découverte des merveilles naturelles et scientifiques des fonds marins et une initiation à l’art numérique. Une invitation à l’émerveillement et à une prise de conscience des trésors que nous offre l’Océan et de la nécessité de sa préservation.

Projections interactives, jeux de piste et parcours ludique permettent aux petits et grands de voyager dans cet univers poétique.

Cabinets de curiosité

Miguel Chevalier imagine des cabinets de curiosités contemporains où se mêle de véritables créatures des abysses prêtées par le Muséum national d’Histoire naturelle et des sculptures luminescentes de l’artiste, composés de sculptures inspirées des fonds marins, notamment du plancton, tel que les radiolaires aux formes incroyables. Exposées dans l’obscurité, ces sculptures deviennent luminescentes, à l’image des animaux marins vivant dans les grandes profondeurs. Entre réalité et fiction, ces cabinets mettent en scène une sorte de carnet de voyage imaginaire. Ces « merveilles » en tous genres, provoquent surprise, fascination et méditation.

Trans-Seaweeds IA

Puis petits et grands plongent dans un univers fascinant constitué d’une nouvelle génération d’algues et de plantes aquatiques virtuelles, démesurées, peuplé de zooplancton aux formes étonnantes. Cette création prend appui sur l’observation de la nature et sa transformation imaginaire dans l’univers de l’artiste. Ce monde

aquatique se renouvelle en permanence. L’œuvre interpelle sur la fragilité de ces écosystèmes les plus menacés au monde et sur une biodiversité à préserver. En parallèle de cet univers aquatique projeté, les enfants pourront laisser vagabonder leur imagination et créer sur une boîte de Pétri géante leur propre écosystème.

Amphibolis

Bienvenue dans une luxuriante prairie sous-marine virtuelle, qui plonge les visiteurs face à une nature réinventée composée d’algues et de plantes imaginaires qui croissent, prolifèrent, disparaissent et se génèrent à l’infini. Elles réagissent au passage des visiteurs en se courbant de droite à gauche, formant d’insolites ballets végétaux, nous procurant une sensation poétique et méditative.

Digital plancton IA

Cap sur les abysses ! Dans cette salle, Miguel Chevalier revisite les formes du zooplancton, à travers le prisme du numérique. Cette œuvre intègre l’intelligence artificielle en s’appuyant sur des images d’une grande variété d’espèces. Ces microorganismes aux couleurs luminescentes se développent en temps réel à la surface des bulles. Ces organismes “vivants” au sol réagissent en fonction des pas et des mouvements des visiteurs. Leurs déplacements modifient la trajectoire du plancton, comme pour souligner l’effet de l’homme sur la nature.

Des visites animées et des conférences sont proposées pour petits et grands.

Une exposition réalisée sous le conseil scientifique de la Fondation de la Mer.

Miguel Chevalier, cet artiste poète

Miguel Chevalier est déjà bien connu des lecteurs de UP’, tellement son travail et sa réflexion rentrent en résonance avec les thématiques du magazine. Artiste français né en 1959 à Mexico (Mexique), il vit et travaille à Paris.

Depuis 1978, Miguel Chevalier utilise l’informatique comme moyen d’expression dans le champ des arts plastiques. L’ordinateur est son pinceau et la lumière sa toile.

Il s’est imposé internationalement comme l’un des pionniers de l’art virtuel et du numérique. Son travail, expérimental et pluridisciplinaire, aborde la question de l’immatérialité dans l’art.

Miguel Chevalier développe différentes thématiques, telles que la relation entre nature et artifice, l’observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés contemporaines, l’imaginaire de l’architecture et des villes. Les images qu’ils nous livrent interrogent perpétuellement notre relation au monde.

Ses projections spectaculaires se présentent le plus souvent sous forme d’installations numériques à grande échelle. Il réalise des œuvres in-situ revisitées par l’art numérique, l’histoire et l’architecture des lieux, pour en donner une nouvelle lecture. Il réalise également des sculptures grâce aux techniques d’impression 3D ou de découpe laser, qui matérialisent ses univers virtuels.

Il crée de nombreuses expositions dans des musées, centres d’art et galeries du monde entier et réalise également des projets dans l’espace public et architectural.

Le travail de Miguel Chevalier poursuit un constant dialogue avec l’histoire de l’art, dans une continuité et une métamorphose de vocabulaire, pour explorer et expérimenter un nouveau langage pictural.

Exposition Digital abysses au cœur des océans, du 20 mars 2025 au 4 janvier 2026 – Musée en herbe, 23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris

www.musee-en-herbe.com