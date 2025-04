En écho à l’Année de la Mer, l’exposition « Bleu Profond, l’océan révélé » invite à une plongée fascinante dans l’imaginaire de l’univers sous-marin, un territoire où la science et la fiction se rencontrent. De 1850 à 1914, artistes, écrivains et scientifiques ont façonné une vision du monde aquatique à la fois réaliste et mythologique. À travers les recherches sous-marines, les scaphandres et les premiers aquariums, un imaginaire collectif a pris forme, peuplant les abysses de créatures étranges et mystérieuses, dont la pieuvre est devenue l’archétype du monstre marin. Sous la direction de Jean de Loisy, l’exposition explore l’impact de ces découvertes sur l’art et la littérature, où la fascination pour l’inconnu a ouvert de nouvelles perspectives créatives. Des figures majeures comme Jules Verne, Victor Hugo et Yves Klein ont transformé cet imaginaire, influençant les formes et les symboles de l’art. Cette exposition souligne également l’urgence de préserver les océans, tout en mettant en lumière l’esthétique des profondeurs et leur importance dans le dialogue entre nature et culture.

Les Franciscaines invite le public à plonger dans les profondeurs de l’imaginaire avec l’exposition conçue par Jean de Loisy, commissaire de l’exposition, comme une traversée des représentations du monde sous-marin qui retrace l’évolution d’une fascination qui a influencé les artistes du XIXe siècle à nos jours.

L’exposition Bleu Profond, l’océan révélé que Les Franciscaines offre aujourd’hui à ses visiteurs retrace cette exaltation qui, depuis le XIXe siècle, saisit artistes et scientifiques face aux révélations sous-marines. Explorations et plongées, rendues possibles par les progrès techniques et l’audace des découvreurs, ont donné accès à des beautés insoupçonnées, à de nouvelles formes de vie, à une meilleure compréhension du monde marin — de Jules Verne à Jacques-Yves Cousteau, de Victor Hugo à Odilon Redon, jusqu’aux artistes contemporains. » Philippe Augier, Maire de Deauville, Président des Franciscaines

Un voyage artistique entre science et fiction

Des premiers récits mythologiques aux explorations scientifiques, l’univers sous-marin n’a cessé de nourrir les fantasmes et les visions artistiques. Entre 1850 et 1914, scientifiques, écrivains, poètes et peintres ont contribué à ériger le monde subaquatique en territoire d’émerveillement et de découvertes scientifiques. Cette double fascination pour l’infini céleste et les abysses marines se retrouve dans les œuvres de figures majeures comme Jules Verne, Victor Hugo, Hergé ou encore Damien Hirst, Yves Klein, Gustave Moreau, Emile Gallé, Jean Painlevé, dont les chefs-d’œuvre explorent aussi bien l’espace que les fonds marins.

L’exposition retrace comment les premières recherches sous-marines, les scaphandres et les engins d’exploration ont permis de dissiper certains mystères tout en ravivant le mythe d’un monde inconnu, peuplé de créatures étranges. Les premiers aquariums au XIXe siècle, véritables théâtres du vivant, ont accentué cette fascination collective, mettant en scène méduses translucides, poissons inquiétants et surtout, la figure emblématique de la pieuvre, reine des monstres sous-marins.

Un écosystème en péril – Une alerte à la fragilité des océans

L’exposition, labellisée « La Mer en commun », souligne l’urgence de préserver cet écosystème fragile et vital. Cette labellisation vise à encourager et à reconnaître toute

initiative contribuant à l’objectif central de l’Année de la Mer qui est de « maritimiser les esprits », c’est-à-dire de mieux faire connaître au plus grand nombre l’importance des enjeux maritimes, de faire aimer l’univers marin, ou encore de susciter l’envie d’agir pour l’océan.

Jean de Loisy, commissaire de l’exposition – Un maître de l’art en immersion pour Bleu Profond

Jean de Loisy a été, entre autres, inspecteur à la Création au Ministère de la Culture, conservateur de la Fondation Cartier et conservateur au Centre Pompidou. Président exécutif du Palais de Tokyo 2011-2017, directeur de l’école des beaux-arts de Paris jusqu’en 2022. Aujourd’hui directeur de la Fondation Van Gogh à Arles. Il a organisé de nombreuses expositions monographiques et des expositions marquantes telles que La Beauté en Avignon en 2000 ou encore Traces du sacré en 2008 au Centre Pompidou, Anish Kapoor au Grand Palais en 2011, Brève histoire de l’avenir au musée du Louvre en 2015.

Les Franciscaines, Deauville

Inaugurées en mai 2021, Les Franciscaines réunit en un même lieu des espaces de médiathèque, un musée, des espaces d’expositions et une salle de spectacles. Pour la première fois, du matin au soir, les livres, les œuvres du musée, les rencontres, les conférences ainsi que les spectacles et concerts se vivent et s’explorent en parfaite harmonie.

Ce lieu de vie et de culture s’est épanoui dans un ensemble patrimonial exceptionnel du XIXe siècle : l’ancien couvent des sœurs Franciscaines, conservant fièrement son nom. Rénové et réinventé par l’architecte Alain Moatti, cet espace allié modernité et authenticité, créant un cadre unique où se mêlent histoire et contemporanéité.

Les Franciscaines proposent toute l’année une programmation transversale et des expositions inédites, visant à fédérer et à décloisonner les pratiques culturelles, tout en rassemblant les générations. Un lieu intergénérationnel où chaque visiteur devient acteur de son expérience, se sentant chez lui, dans un espace-temps suspendu.

Avec cet équipement innovant, la Ville de Deauville a créé un lieu unique qui lui ressemble, un véritable carrefour culturel. En trois ans et demi d’ouverture, Les Franciscaines ont déjà accueilli plus de 800 000 visiteurs.

Exposition Bleu Profond, l’océan révélé, du 28 juin au 21 septembre 2025 – Les Franciscaines, 145 B, avenue de la République – 14800 Deauville

Photo d’en-tête : Wenzel HABLIK – Sans titre (Aquarium), 1911 – Encre sur carton. 31,7×50,1 cm Itzehoe, Musée Wenzel-Hablik n° WH AM 3275

© Wenzel-Hablik-Stiftung, Itzehoe – Image: Photocompany, Itzehoe