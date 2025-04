Paysages architecturaux à la Galerie Negropontes, Venise

Du 17 avril au 22 novembre 2025, la Galerie Negropontes, en collaboration avec Heritage Asset Management, présente à Venise « Architectural Landscapes », une exposition qui invite à explorer un paysage architectural unique. Les œuvres de Gianluca Pacchioni, Pinton et Perrin & Perrin dialoguent avec les espaces emblématiques de la Palazzina Masieri, chef-d’œuvre du maître Carlo Scarpa. Cette nouvelle exposition a été conçue en écho à la 19e Biennale d’Architecture de Venise. Elle met en lumière le lien subtil entre création contemporaine et héritage historique, transformant la Palazzina en une scène où l’art et l’architecture dialoguent pour raconter une histoire de formes, de matières et de continuité.

Au rez-de-chaussée, l’exposition recrée un jardin imaginaire où les sculptures monumentales de Gianluca Pacchioni côtoient une tapisserie foisonnante réalisée par la manufacture Pinton. Ce paysage étonnant, où la matière trouve son équilibre entre l’œuvre et son contexte, évoque un chapitre méconnu de l’histoire du lieu. Les sculptures de Pacchioni nous parlent de désirs abstraits et d’intentions organiques et nous emmènent dans un monde sensoriel complexe où la beauté nous maintient en vie contre toutes les formes de contrôle et d’autorité.

Le concept de ce jardin s’inspire d’un article paru le 10 avril 1954 dans l’hebdomadaire Minosse, où l’architecte vénitien Duilio Torres répond aux critiques envoyées au projet de Frank Lloyd Wright proposant une « greffe contemporaine » sur le Grand Canal. Contrairement à l’approche monumentale de Wright, Torres imagine alors une « pause architecturale » : un espace soustrait plutôt qu’ajouté, qu’il nomme « Giardino Masieri » dans son interview.

Soixante-dix ans plus tard, cinq sculptures en bronze de Gianluca Pacchioni jaillissent de blocs en béton armé et s’imposent face au Grand Canal. Cette scénographie réinterprète la forêt imaginée par Torres et dialogue avec la tapisserie de la manufacture Pinton représentant un paysage luxuriant d’après un carton du peintre Roger Mühl.

Au premier étage, l’exposition invite les visiteurs à découvrir un dialogue subtil entre la matérialité du verre et l’héritage architectural de Carlo Scarpa. Les sculptures en verre de Perrin & Perrin, représentent des fragments de villes et des parcelles urbaines qui sont mises en valeur par une présentation des géométries et des graphismes de Carlo Scarpa.

Connu pour leur travail original du verre, le duo Perrin & Perrin explore les limites entre transparence, opacité et fragilité. Ils donnent naissance à des compositions architecturales miniatures. Ces œuvres trouvent un écho puissant dans une installation texturée et inspirée des motifs de Carlo Scarpa. Les lignes géométriques et les détails subtils des sculptures sont réinterprétées dans un langage contemporain, créant un paysage immersif.

L’œuvre de Perrin & Perrin, par son équilibre entre modernité et intemporalité, s’inscrit parfaitement dans cet hommage à Scarpa. Leurs sculptures établissent une continuité esthétique avec les tracés précis et les lignes architecturales du maître. Elles proposent une réflexion sur la manière dont les paysages, qu’ils soient naturels ou bâtis, évoluent et interagissent avec leur environnement. Ce niveau de l’exposition constitue un carrefour où se rencontrent architecture, design et urbanité, transformant la matière en un langage universel, chargé d’émotion et de mémoire.

Le troisième niveau de la Palazzina accueillera plusieurs expositions. Dans un premier temps, les photos de l’artiste Garo Minassian illustreront le concept du jardin imaginaire.

Ensuite, en collaboration avec l’IUAV, une nouvelle exposition occupera l’espace de mai à juillet. « Scarpa-Zanon, Dialoghi » rend hommage à l’alliance exceptionnelle entre l’architecte vénitien et les artisans Gino, Paolo et Francesco Zanon. Cette collaboration unique, née d’une rencontre fortuite, a donné naissance à certains des détails les plus emblématiques de chefs-d’œuvre architecturaux tels que la Gypsothèque Antonio Canova de Possagno, la boutique Olivetti, les salles de la Fondation Querini Stampalia ou encore le complexe funéraire Brion. En septembre, de nouvelles installations prendront place à la Palazzina à l’occasion de la Venice Design Biennale et de la Venice Glass Week. Ces dernières mettront à l’honneur des objets de design ainsi que des bijoux d’artistes.

Galerie Negropontes

Nichée entre le Louvre et la Collection Pinault, la Galerie Negropontes occupe une position emblématique dans un contexte historique riche de l’expérience du passé et tourné vers le futur. Son ambition première, montrer le travail d’artistes venus d’univers variés, s’est enrichie d’un projet plus culturel. La galerie présente des œuvres picturales et sculpturales tout comme du mobilier d’art en pièces uniques ou en édition très limitée. Elle est connue pour ses expositions curatées et pour ses choix d’œuvres originales qui font écho aux grands mouvements artistiques de l’histoire de l’art.

Sont également exposés en permanence une douzaine d’artistes visuels, peintres et photographes. Le fil rouge qui les réunit est leur capacité à explorer et à repousser les limites de leur art, à rechercher la perfection à travers une apparente simplicité ou au contraire une explosion de moyens. Les pièces exposées entre ses murs répondent toutes à la même volonté d’excellence. Elles sont aussi l’expression des personnalités uniques qui font de la Galerie Negropontes un lieu à part où la créativité trouve à la fois un cadre et une ouverture au monde.

La singularité de sa galerie réside dans son audace à mélanger les genres, à décloisonner les frontières traditionnelles de l’art. Dans un même lieu, on peut admirer le détail raffiné d’une pièce d’art visuel, être intrigué par une pièce de mobilier d’art et être bouleversé par la force d’une œuvre d’art contemporain. Un dialogue constant entre le passé, le présent et le futur.

Mais au-delà de cette fusion des genres, la galerie d’art possède une dualité profonde. Elle est, certes, un espace marchand, un lieu où l’art est acquis, où les œuvres trouvent de nouveaux propriétaires. Cependant, cette dimension commerciale ne saurait éclipser son rôle fondamental de médiateur culturel. En ouvrant ses portes au public, la galerie devient un sanctuaire de transmission. Elle est une fenêtre ouverte sur l’imaginaire des artistes, un endroit où l’on peut s’éduquer, s’inspirer, se questionner. Cette dualité, loin d’être contradictoire, est en réalité complémentaire. L’aspect marchand permet à la galerie de perdurer, de soutenir les artistes et d’enrichir la scène artistique.

Dans son approche culturelle, la Galerie Negropontes publie des livres d’artistes afin de soutenir et de promouvoir leur Œuvre. Ces ouvrages visent à exposer la pertinence de leur démarche artistique. En 2019, en collaboration avec Xavier Barral, la galerie a publié Brancusi, un livre de photographies par Dan Er. Grigorescu, sur l’Œuvre de l’artiste éponyme. Plus récemment, en 2024, le livre Perrin & Perrin est publié par Atelier EXB tel un hommage à la carrière de ce duo d’artistes singulier.

La restauration et la valorisation du Palazzina Masieri, en partenariat avec l’IUAV et Ham Benefit, représentent un autre chapitre excitant pour la galerie. La collaboration avec l’IUAV et les architectes Roberta Bartolone et Giulio Mangano a signé une rénovation majeure. Le choix de créer des expositions curatées ainsi que des événements

importants annonce le renouveau de la Palazzina Masieri comme un centre pour l’art et l’apprentissage. Ouverte en mars 2024, la Palazzina accueille une exposition artistique inaugurale présentant les œuvres d’une douzaine d’artistes soutenus par la Galerie Negropontes. Ce projet offre une plateforme d’échange et de transmission de

l’art et du savoir conservant ainsi l’esprit de la Fondation Masieri.

Photo d’en-tête : Vue d’exposition © Gabriele Bortoluzzi