Comment la musique façonne-t-elle l’identité dans un monde où les cultures se croisent et évoluent en permanence ? C’est la question au cœur du Festival de Jazz SaazBuzz, qui inaugure sa première édition à Paris du 11 au 13 juin 2025, réunissant des musiciens du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord (MENA) et d’autres régions du monde pour explorer le jazz comme un espace de dialogue artistique. Depuis plus d’une décennie, Pedram Niksirat façonne SaazBuzz comme une plateforme d’échange musical, où la tradition et l’improvisation fusionnent pour donner naissance à de nouvelles expressions.

Le projet a vu le jour en Iran, à travers deux festivals majeurs qui ont ouvert la voie à des collaborations inédites : Tehran Jazz Nights Festival (4 éditions, 2018-2015) et Southern Nights Festival (4 éditions, 2020-2017).

Ces festivals ont créé des opportunités rares pour des musiciens d’Iran et d’ailleurs d’explorer le jazz comme un langage universel. Au fil des années, SaazBuzz a collaboré avec certaines des voix les plus singulières de la musique contemporaine, favorisant un dialogue qui dépasse les frontières, les genres et les attentes. Aujourd’hui, avec sa première édition parisienne, le Festival de Jazz SaazBuzz inscrit cette vision dans un nouveau paysage culturel dans deux lieux culturels parisiens que sont Le Trianon et le New Morning.

Pedram Niksirat, fondateur et âme du festival

Pedram Niksirat parle avec les mains. Il a cette façon unique de mimer chaque instrument, chaque musicien convié sur scène, chaque vocalise, presque chaque note. Ses gestes sont amples, vibrants. Et sa parole, quand elle partage sa vision, semble innie. Il est le fondateur et l’âme du SaazBuzz Jazz Festival. Pour comprendre la spécificité de cet évènement qui sera inauguré en juin prochain à Paris, il faut revenir un peu en arrière. Il faut raconter l’histoire de Pedram.

Né à Rasht, au nord de l’Iran, Pedram est très vite fasciné par la musique. À l’époque, acheter, vendre ou pratiquer des instruments est toujours interdit par le pouvoir, mais un piano familial lui ouvre la voie. Il grandit au son des cassettes héritées de son père et de son grand-père, explorant également les percussions du répertoire iranien. Plus tard, à Téhéran, malgré ses études de design industriel, la musique reste au cœur de sa vie. Il veut faire quelque chose de cette passion. Tel l’alchimiste, la transformer pour mieux la partager. Avec un ami revenu d’Italie, il cofonde le site internet SaazBuzz, dédié aux passionnés de musique.

Puis ce sera Tehran Jazz Nights. Un festival pour réunir tous les nombreux amateurs de la ville et du pays, bien sûr. En 2013 et 2014, le mot « jazz », trop américain, est proscrit par les autorités. Mais Pedram et ses amis ont trouvé une parade : les autorisations mentionnent « musique fusion », mais les affiches, rendues publiques à la dernière minute pour limiter les risques d’annulation, annoncent «Tehran Jazz Nights ». Sur scène, Pédram, réunit les meilleurs musiciens du pays, mais invitent aussi des étrangers. Les sonorités traditionnelles, nées des deux mille cinq cents ans d’histoire iranienne, se mêlent aux mélodies contemporaines. Moquant un pouvoir décidément bien peu mélomane, le Tehran Jazz Nights est un succès. En tout, quatre éditions s’enchaineront. En parallèle, il crée « Nights of the South», un autre festival qui cette fois se consacre aux musiques des côtes du sud de l’Iran et devient même international lors de sa dernière édition. Derrière chaque édition, derrière chaque festival, se trouve une communauté d’amis et de collègues, essentielle à ses réussites.

Confronté au climat géopolitique et à la crise économique qui touche l’ensemble de la société iranienne, Pedram rêve d’ailleurs. Ce sera Paris, comme une évidence. Paris, ville jazz, ville tremplin, ville espoir, qui a su accueillir par le passé celles et ceux qui n’étaient pas prophètes en leur pays. Mais Pedram ne veut pas poursuivre le Tehran Jazz Nights hors d’Iran. Il veut inventer un tout nouveau festival comme on s’offre un nouveau départ.

Le SaazBuzz Jazz Festival est né. Pour sa première édition, il rend hommage à son passé : sur les scènes parisiennes, résonneront les échos de Tehran Jazz Nights et Nights of the South, ramenés à la vie. Pedram Niksirat va réunir sur scène certains des musiciens et musiciennes les plus doués de leur génération, mêlant instruments et voix. Mais surtout, il élargit l’horizon musical, réunissant des artistes d’Azerbaïdjan, de Palestine, d’Iran et du Liban. Entre performances et improvisations, les frontières s’effacent au profit du dialogue musical. Tous partageront la même scène, improviseront en une union leur musique, le temps de trois nuits exceptionnelles, au New Morning et au Trianon.

Pour Pedram, le Saaz Buzz Jazz Festival n’est qu’un commencement. Une première qui en appelle d’autres. Recréer des liens forts et un pont entre l’Europe, le Moyen-Orient et le reste du monde. Montrer sur scène, par la musique, que le Moyen-Orient a aussi d’autres actualités, plus lumineuses et plus vivantes, que celles qu’on voit en boucle à la télévision. Face à la noirceur des temps qui courent, une seule réponse : de la musique et du jazz. Une note d’espoir appelée à durer.

En farsi, Sazz Buzz signifie « passionné de musique ». La façon la plus simple, la plus sincère, d’appeler Pedram Niksirat. Et tous les musiciens qui l’entourent.

Bien plus qu’un simple festival, le Festival de Jazz SaazBuzz est un espace où la musique devient un moyen de repenser l’identité, d’encourager une compréhension au-delà des mots et d’explorer les liens entre patrimoine culturel et improvisation.

Son cœur bat au rythme de « Repenser l’identité à travers la musique« , une idée qui place les traditions du monde arabe et du Moyen-Orient, le jazz et l’échange artistique au centre de l’expression musicale. Ce festival réunit des artistes dont la musique porte une histoire culturelle profonde tout en embrassant les possibilités du présent. Ici, le jazz et l’improvisation ne sont pas simplement des genres, mais des outils pour questionner les certitudes, ouvrir de nouveaux paysages sonores et créer des dialogues inattendus.

Paris, avec son héritage en tant que capitale mondiale du jazz, constitue le décor idéal pour cette exploration. Ville où des générations d’artistes ont trouvé une source d’inspiration, où la musique a toujours été un pont entre les cultures, Paris est la scène parfaite pour le premier chapitre européen de SaazBuzz. Ici, des musiciens du MENA et d’autres horizons se rencontrent pour réinterpréter l’identité musicale, repousser les frontières artistiques et inviter le public à une expérience d’écoute unique.

Au programme

PREMIÈRE NUIT – New Morning – 11 juin

19H30 : Ouverture des Portes

20H30 : Concert

Avec :

Amir Darabi Piano

Delaram Kamareh Voix

Milad Derakhshani Tar

Shayan Fathi Batterie

Majid Salari Voix

Percussions : Naghib Shanbeh Zadeh

Invitations spéciales :

Contrebasse de Chris Jennings

Samy Thiébault Saxophone

DEUXIÈME NUIT – New Morning – 12 juin

19H30 : Ouverture des Portes

20H30 : Concert

Avec :

Nesrine Voix & Violoncelle Électrique

Anissa Nehari Percussions

Léo Jassef Claviers

Quatuor Rabih Abou-Khalil

Elina Duni Voix

Krzysztof Lenczowski Violoncelle

Mateusz Smoczyński Violon

Percussions : Jarrod Cagwin

Invitation spéciale :

Layth Sidiq Violon et Voix

TROISIEME NUIT – Le Trianon – 13 juin

Avec :

Faraj Suleiman Jazz Quintet

Simon Martineau Guitare

Frédéric Chiffoleau Contrebasse

Batterie Baptiste de Chabaneix

Trompette de Pierre Millet

Aziza Mustafa Zadeh Trio

Ralf Cetto Basse & Contrebasse

Simon Zimbardo Batterie

Invitation spéciale :

Ramiz Han Piano

Programmation temporaire / Le programme complet et d’autres détails seront bientôt annoncés.

Lieux : SaazBuzz Jazz Festival, les 11, 12 et 13 juin 2025 :

Le Trianon, 80 Boulevard Rochechouart – 75018 – Paris (Tarif des billets : 33 €)

New Morning, 9-7 rue des Petites écuries – 75010 – Paris (Tarif des billets : de 34 € à 59 €)

