Peter Funch et Klaus Thymann, « Double Miroir »

Le Bicolore-Maison du Danemark présente l’exposition Double Miroir, du 7 mai au 31 août 2025, qui propose un dialogue esthétique entre deux photographes danois : Peter Funch et Klaus Thymann. Cette exposition de Project Pressure dévoile, à travers une sélection de tirages modernes, deux réflexions sur un même sujet – le recul des glaciers et son lien avec le changement climatique – tous deux avec une imagerie comparative, mais en suivant deux approches différentes.

Peter Funch et Klaus Thymann font appel aux glaciers pour illustrer le changement climatique, tout en suivant chacun une démarche qui leur est propre. Leurs deux approches concordantes avec la mission qui s’est donnée Project Pressure, qui recourent à la narration visuelle pour sensibiliser à l’urgence climatique. La fusion des arts et des sciences dans la démarche des deux créateurs dépasse la contribution personnelle et montre combien la collaboration interdisciplinaire est à même de produire un récit puissant, présenté pour la première fois dans le cadre de cette exposition.

Double Miroir fait référence à l’analogie scientifique du miroir double, concept en physique, en optique, voire en psychologie selon lequel un miroir double crée des reflets qui interagissent, mais ici ce concept englobe aussi une dualité des approches concernant les questions environnementales.

Double Miroir examine l’intrication des dynamiques du changement climatique, qui s’exprime à travers deux objectifs opposés, mais interconnectés. Le titre de l’exposition sert de métaphore au phénomène par lequel les gaz à effet de serre (GES) forment une double barrière qui retient la chaleur dans l’atmosphère de la Terre, à la manière dont un miroir double réfléchit la lumière. Le rayonnement solaire traverse la première couche et atteint la surface de la Terre, où il est absorbé puis réémis sous forme de chaleur. Le deuxième miroir, formé par la couche des GES, renvoie cette chaleur, intensifiant ainsi l’effet de réchauffement.

Dans son travail, Peter Funch juxtapose des cartes postales et des photos d’archives et des photographies nouvelles montrant les mêmes lieux. Jouant sur la technique de la séparation RVB, il saisit des paysages avec des expositions rouge, vert et bleu qui, une fois recombinées, mettent en évidence les changements environnementaux tels que la fonte des glaciers et l’écoulement du temps. Cette méthode crée entre passé et présent un dialogue visuel très parlant.

Klaus Thymann travaille lui aussi sur une imagerie comparative en recréant des photos aériennes du Groenland datant des années 1930. Il reprend des levés topographiques anciens pour photographier des glaciers côtiers à partir des mêmes points de vue, à l’aide de techniques cartographiques modernes. Ses images révèlent les transformations spectaculaires des paysages et offrent un contraste haute-définition entre passé et présent qui souligne la gravité de la crise environnementale actuelle.

Les deux artistes recourent à l’imagerie comparative : la technique de séparation des couches RVB de Funch fusionne le passé et le présent pour évoquer le temps qui passe, tandis que les recréations précises de photos anciennes par Thymann mettent en exergue le contraste entre le monde tel que nous l’avons connu et la réalité actuelle. Présentées ensemble par Project Pressure, leurs approches donnent à voir sous de multiples facettes le recul des glaciers et les répercussions considérables du changement climatique.

À propos du Bicolore – La Maison du Danemark

Le Bicolore présente des expositions et des événements proposant des créations d’avant-garde ingénieuses qui stimulent la réflexion. Le Bicolore accueille chaque année quatre à cinq expositions offrant une grande variété de formes et de contenus : réalité virtuelle et interaction, design et architecture, peinture, photographie et textile. Il constitue une plateforme culturelle exceptionnelle qui permet à des artistes danois de s’introduire sur la scène culturelle parisienne, où ils peuvent développer leurs réseaux, toucher un public international et, surtout, développer leur pratique artistique, et qui proposent au public français un regard sur le Danemark.

Les expositions visent à faire réfléchir et à servir de catalyseur pour le Danemark et le monde environnant dans lequel les œuvres sont créées. Elles doivent interroger, prendre des risques et susciter le débat. Quelques mots-clés pour les saisons à venir : pertinence sociale, féminisme, changement climatique, arts numériques et art des nouveaux médias.

Depuis son lancement en 2021, Le Bicolore a organisé des expositions individuelles et collectives consacrées notamment à Mette Winckelmann, FOS, Superflex, Jeannette Ehlers, Esben Weile Kjær, Thora Schultz, Nina Beier, Dorthe Mandrup et bien d’autres.

Véritable tribune pour l’art contemporain danois ouverte aux visiteurs français et internationaux, Le Bicolore est situé dans la Maison du Danemark, sur l’avenue mondialement connue des Champs-Élysées.

Exposition Peter Funch et Klaus Thymann, Double Miroir, du 7 mai au 31 août 2025 – Le Bicolore, Maison du Danemark 142 Avenue des Champs-Élysées – 75008 Paris

Photo d’en-tête : © Peter Funch