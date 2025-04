Emmanuel Saulnier, « Partitions »

Après ses expositions remarquées au Palais de Tokyo et à l’espace Ginza Hermès de Tokyo, Emmanuel Saulnier revient à la galerie Les filles du calvaire du 15 mai au 14 juin 2025 avec Partitions. Deux nouvelles séries d’œuvres seront présentées. Cette exposition sera également l’occasion de présenter sa monographie éditée par Les Éditions du Regard, comportant une iconographie détaillée de ses œuvres et recherches, accompagnée de textes de l’écrivain Frédéric Valabrègue et du chorégraphe et critique Daniel Dobbels.

La pratique d’Emmanuel Saulnier se déploie constamment dans un dialogue où la sculpture, le dessin et l’édition se rencontrent, où les matières conversent avec les mots et où les formes interagissent avec l’espace. Perméable aux liens entre disciplines, intuitions et questionnements, elle s’inscrit dans un échange réflexif constant.

Le travail d’Emmanuel a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives, et de commandes publiques et privées. Par exemple, en 2024, a été inaugurée VOIE BLANCHE, une œuvre pour commémorer à Angers la déportation directe en 1943 de 823 femmes, hommes et enfants. Emmanuel Saulnier a par ailleurs, dirigé, de 2000 à 2015, un atelier de sculpture expérimentale à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il a publié plusieurs ouvrages collectifs dont Moment Grec et Beyrouth in-situ. Il a récemment créé la revue STA, avec l’architecte Nicolas Michelin et l’artiste Chedly Atallah.

Cette nouvelle exposition s’ouvre de plain-pied avec Sculptures. La découpe de l’espace en deux par une haute et grande pièce suspendue de cuir, noire et/ou miroitante, donne le tempo. À l’entour de celle-ci, de part et d’autre, les sculptures se partagent l’espace. Chacune d’elles a inscrit un rapport de présence direct avec celui qui la regarde et peut s’y refléter. Ces dernières pièces tridimensionnelles associant métal, bois et verre questionnent physiquement la présence sensible et leurs effets mutuels de l’un sur l’autre. Elles mettent en scène un vide latent et porteur.

L’ensemble Inédits rassemble douze collages grands formats, composés de centaines de dessins de visages saisis par l’artiste dans des lieux publics en France et à l’étranger au cours des six dernières années, parfois ponctuées de quelques découpages d’images trouvées, collectionnées. Tous ces croquis, reprises à l’atelier et rehaussés de couleurs, s’assemblent dans des compositions monumentales et se déploient face au spectateur, interrogeant la relation entre foule et solitude, rêve et mémoire.

Partitions avec des textes de l’écrivain Frédéric Valabrègue et le chorégraphe et critique Daniel Dobbels, est le troisième volet que les Éditions du Regard consacrent à la recherche et au travail d’Emmanuel Saulnier depuis quarante ans. Il vient compléter Principe transparent de Jean-Pierre Greff et Luc Lang, Conditions d’existence d’Amaury Da Cunha et Doris Von Drathen.

Cet ouvrage à l’iconographie importante porte sur les commandes publiques et les expositions internationales réalisées par Emmanuel Saulnier ces douze dernières années et sur l’ensemble des publications qu’il a éditées ou dirigées. Toutes témoignent d’un engagement politique et d’une position engagée en France aujourd’hui.

==> Vernissage le jeudi 15 mai de 18 h à 21 h

Exposition Emmanuel Saulnier, Cloisons, du 15 mai au 14 juin 2025 – Galerie Les filles du calvaire, 17 Rue des Filles du Calvaire – 75003 Paris

(Mardi : 14h – 18h30 – Mercredi / Samedi : 11h – 18h30)