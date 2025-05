« Le mur des enfants », et si le prochain collectionneur d’art avait 7 ans ?

Et si le prochain collectionneur d’art était un enfant ? Dans les musées, on leur demande de ne pas toucher. Dans les galeries, on attend d’eux qu’ils regardent sans trop s’attarder. L’art a toujours appartenu aux adultes, reléguant les enfants au rôle de spectateurs sages et silencieux. Mais que se passerait-il si, pour une fois, on leur donnait le premier rôle ? Si l’on osait leur confier la liberté de choisir, de ressentir, d’acquérir une œuvre d’art comme le ferait un collectionneur averti ?

C’est précisément l’expérience inédite que propose Le Mur des Enfants, un projet hors normes qui investira la Galerie Artistic Red Dot du 15 au 25 mai 2025. Dans une salle qui leur est entièrement dédiée, les enfants ne se contenteront pas d’observer des œuvres : ils pourront les choisir et repartir avec une pièce originale, achetée avec leur propre argent de poche. Une révolution silencieuse qui redéfinit l’initiation à l’art et pose une question essentielle : et si l’on considérait enfin les enfants comme de véritables amateurs d’art ? Et si c’était là une bonne manière de les familiariser à l’art en se l’appropriant ? De les ouvrir à la Culture ?

Loin d’un simple jeu, cette démarche constitue une première expérience de collection, une rencontre intime et personnelle avec la création. Une œuvre choisie à 7 ans ne sera jamais un simple objet décoratif : elle devient un fragment de mémoire, un point d’ancrage émotionnel, une fenêtre sur l’imaginaire.

Derrière la galerie The Artistic Red Dot, il y a son fondateur : Eric Dos Santos. Fervent passionné d’art, marié à l’artiste Danielle Burgart, Eric Dos Santos acquiert son tout premier tableau à l’âge de 19 ans. Aujourd’hui, sa collection a pris de l’ampleur et se compose de céramiques, tableaux, installations, gravures et monotypes. On y retrouve notamment des œuvres d’artistes contemporains tels que Marc Petit, Franta, Serge Labegorre, Ernest Pignon-Ernest, Fanny Ferré, Monica Mariniello, et bien d’autres.

En 2006, il cofonde la startup DIMELO (software entreprise). Une fois le marché français en poche, elle s’exporte ensuite en Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique où elle séduit de nombreux clients. En 2018, Dimelo est revendue à la société Ring Central (software entreprise en Californie). D’ores et déjà collectionneur d’art et entrepreneur, il ne manquait qu’une casquette à Eric Dos Santos : celle de Galeriste d’art. Il fonde donc la galerie d’art Artistic Red Dot, niché au sein d’un lieu historique en nord-Anjou.

Choisir et posséder une œuvre : un premier pas dans l’univers des collectionneurs

Ici, chaque enfant a un rôle actif. Non seulement il contemple, mais il choisit et acquiert une œuvre originale, avec une somme d’argent de poche comprise entre 5 et 50 euros. Mais Le Mur des Enfants va plus loin encore. Chaque acquisition réalisée par un enfant voit son montant doublé par la galerie et reversé à l’association “Culture pour l’Enfance“, qui œuvre pour favoriser l’accès à l’art et à la culture des plus jeunes.

Une approche audacieuse, qui fait de cette exposition bien plus qu’un simple événement : un manifeste artistique, une invitation à repenser notre rapport à l’art et à ceux qui, demain, en façonneront l’avenir.

Une immersion artistique à hauteur d’enfants

Il faut imaginer la scène. Une galerie en pleine campagne, à l’écart des circuits traditionnels de l’art contemporain. Un bâtiment où chaque salle est une porte vers une nouvelle expérience esthétique. Et, pour cette édition spéciale, une pièce entièrement dédiée aux enfants.

Dès l’entrée, une forêt textile signée Juliette Trébuchet marque une transition symbolique. En franchissant ce seuil, les jeunes visiteurs pénètrent dans un univers artistique pensé pour eux. Ici, l’art n’est pas figé derrière des barrières invisibles. Il se découvre avec les yeux, mais aussi avec l’émotion.

Dix-sept artistes ont relevé le défi de créer des œuvres à destination exclusive des enfants.

Parmi eux : Dominique Bellanger, Anne Brérot, Bernard Briantais, Danielle Burgart, Jérôme Delépine, Rogine Doré, Béatrice Elso, Elisabeth Gore, Didier Hamey, Catherine Legrand, Marie Morel, Isabelle Panaud, Jeanne Rebillaud, Christophe Ronel, Juliette Trébuchet et Yann Yvinec.

Et pendant que leurs enfants vivent cette immersion artistique unique, les parents ne sont pas en reste : ils peuvent profiter de leur venue pour visiter l’exposition OPUS 1, visible à la galerie jusqu’au 14 juillet.

Avec “le Mur des Enfants”, ce sont les enfants qui sont placés au centre de l’art. Pas des œuvres simplifiées, pas des œuvres “adaptées”, mais des créations authentiques, explorant des formes, des textures, des couleurs capables de capter leur regard et de stimuler leur imaginaire. Sans contrainte ni commentaire imposé, les enfants sont invités à flâner librement, à choisir ce qui les interpelle, à ressentir sans jugement. Loin du cadre scolaire et de l’apprentissage formaté de l’histoire de l’art, Le Mur des Enfants leur permet de développer leur propre langage esthétique.

Cette démarche, aussi ludique soit-elle, est surtout un apprentissage profond. Acheter une œuvre, c’est entrer dans une relation avec elle. Pourquoi celle-ci plutôt qu’une autre ? Qu’est-ce qui fait qu’une image nous touche ? Quel lien naît entre un enfant et une création qui, désormais, lui appartient ?

Dans cette logique, cette initiative dépasse la simple initiation artistique. Elle propose une véritable expérience de collectionneur, une première pierre posée dans la construction d’un regard personnel sur l’art. Et contrairement aux achats du quotidien, cette acquisition n’a pas vocation à être consommée, mais à être intégrée dans un univers intime, à grandir avec l’enfant.

Un achat qui a du sens, l’art au service de l’enfance

Cette galerie est hors du temps, entre nature et création. Si Le Mur des Enfants peut voir le jour, c’est parce qu’il s’inscrit dans l’identité singulière de la Galerie Artistic Red Dot. Ce lieu n’est pas une galerie comme les autres. Située à Parcé-sur-Sarthe, loin des foires et des grandes métropoles culturelles, elle propose une expérience de l’art plus intime, plus immersive, plus sensorielle. Ici, pas de vitrine figée, pas d’événements calibrés. Chaque œuvre se découvre dans un environnement qui lui permet de respirer, et chaque visiteur est invité à prendre le temps de ressentir, loin du tumulte des expositions classiques.

L’approche de la galerie repose sur un constat simple : le marché de l’art est souvent inaccessible, tant pour les artistes que pour les amateurs. En développant un modèle basé sur des rencontres privées et des événements sur mesure, elle réussit à créer un lien direct entre les créateurs et ceux qui aiment l’art, sans les filtres traditionnels.

Avec Le Mur des Enfants, cette philosophie s’étend aux plus jeunes. L’enfant n’est pas réduit au rôle de visiteur passif : il devient un acteur du monde de l’art, à son échelle, avec sa propre sensibilité.

Un événement à découvrir, qui pourrait bien redéfinir la place des enfants dans le monde de l’art.

Exposition « Le Mur des Enfants » à la Galerie Artistic Red Dot – La Saunerie, 72300 Parcé-sur-Sarthe

Dates du Mur des Enfants : du 15 au 25 mai 2025 (jeudi-dimanche, 10h-18h)

Réservation obligatoire (par mail, téléphone ou SMS) : 06 25 84 51 57

Plus d’infos : www.the-artistic-red-dot.art

→ Journées portes ouvertes : Visitez la galerie sans prendre de rendez-vous – Du jeudi 8 au dimanche 11 mai 2025, 10h à 18h.

→ Performance de Mathieu Duval : création et cuisson en live d’une œuvre céramique :

Jeudi 8 mai, vendredi 9 et samedi 10 mai : création de l’œuvre

Samedi 10 et dimanche 11 mai : cuisson de la pièce et sortie du four

→ Vernissage de l’artiste Catherine Legrand le vendredi 30 mai 2025 de 14h à 20h.