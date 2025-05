Machine arrière #1 : radio-transistor

La Cité des sciences et de l’industrie lance Machine arrière, une nouvelle série d’expositions sur l’histoire des techniques. Cette série s’inscrit dans le cadre de la ligne éditoriale « La science, toute une histoire » qui regroupe des expositions centrées sur des figures savantes, des grandes théories ou des avancées scientifiques majeures. L’occasion d’explorer l’histoire d’un objet du domaine de la communication. Le radio-transistor ouvre le bal, puis laissera la place à la machine à écrire et l’autochrome, premier procédé industriel de photographie couleur. Chaque exposition, présentée pendant plusieurs mois, rappelle que cette histoire s’est construite à partir de tâtonnements, hasards et interruptions. Elles proposent un retour dans le temps, qui met en évidence les liens complexes entre évolutions techniques et contextes sociopolitiques.

2025, point de départ de votre périple temporel. Quelles transformations la radio a-t-elle connues au cours des six dernières décennies ? Comment la mobilité a-t-elle changé nos pratiques d’écoute ? Quel rôle a joué le transistor dans cette histoire ?

Grâce à un savant mélange de textes, de graphiques, données statistiques, objets, repères historiques et sociopolitiques, l’exposition livre d’abord des clés pour comprendre comment la radio a entraîné une véritable révolution sonore. Puis des mises en scène s’offrent à vos yeux… et vos oreilles ! Dans une immersion en son spatialisé, revivez des scènes de Mai 68, époque à laquelle le radio-transistor, plébiscité par la jeunesse, s’emporte et s’écoute partout.

À travers trois objets et procédés emblématiques de la communication — le radio-transistor, la machine à écrire et l’autochrome — ces expositions proposent un voyage dans le temps, qui explore les ressorts tant sociétaux que technologiques de l’innovation. Faite de tâtonnements, de hasards et d’interruptions, l’histoire de ces icônes de la modernité contredit l’idée d’une invention individuelle comme celle d’un progrès décorrélé de son temps.

Machine arrière bénéficie du concours exceptionnel de Radio France Studios, permettant d’offrir au visiteur une expérience sonore immersive unique, imaginant ainsi une nouvelle façon de faire parler l’objet technique.

Première séquence : le radio-transistor, une révolution de l’écoute mobile

La première exposition de la série, présentée du 6 mai au 2 novembre 2025, est consacrée au radio-transistor, un objet qui a profondément transformé notre rapport à l’information et à la musique. Elle s’articule en deux séquences :

Retour dans le temps : la révolution de l’écoute mobile

Dans un parcours structuré autour de mises en scène emblématiques, les visiteurs découvrent le rôle clé du radio-transistor dans l’émergence d’une nouvelle culture de l’écoute. La radio devient en effet transportable et quitte dès lors le domicile, accompagnant la jeunesse des années 60. L’écoute mobile est née.

Plongée sonore au cœur de Mai 68

Dans un espace immersif sonore, le visiteur est transporté dans l’ambiance de Mai 68. Grâce aux technologies de son spatialisé, cette expérience unique met en lumière le rôle de la radio mobile dans le mouvement social de l’époque.

Commissaires de l’exposition : Samia Lorrain Djidar et Julia Maciel

et Frédéric Changenet, Ingénieur du son de Radio France Studios, partenaire de l’exposition

Exposition Machine arrière #1 : radio, transistor, du 6 mai au 2 novembre 2025 à la Cité des sciences et de l’industrie, 30 Avenue Corentin Cariou – 74019 – Paris

www.cite-sciences.fr