Festival Les Mots Libres – 4e édition

La 13e édition des Mots Libres mettra à l’honneur le Mot sous toutes ses formes du 6 au 29 juin à Courbevoie, la Capitale du Mot. La ville célèbrera durant tout le mois de juin le Mot, de l’écriture à l’oralité en passant par le du théâtre ou de la musique, à l’occasion de plus de 80 rendez-vous participatifs et expérientiels, en présence d’une trentaine d’artistes dans cinq lieux principaux autour du « boulevard des Mots ».

Ce festival unique en France met en avant la création autour des mots grâce à la présence d’artistes reconnus, d’amateurs, de professeurs, de musiciens, de comédiens, des associations locales et des actions mises en place toute l’année par la Ville. La première édition du Festival de Mots Libres a vu le jour en 2010 avec pour objectif de donner le goût de la lecture et de l’écriture avec une place centrale au jeu littéraire. Le festival est devenu au fil des ans une des manifestations emblématiques de la ville. Cette 4e édition dans sa version 2.0 célèbre le Mot spécifiquement et la création en général. Son codage ADN dépasse la lecture et le domaine du livre, mais comprend le mot sous toutes les formes qu’il peut prendre et tous les domaines qu’il peut toucher. Créé initialement sous la forme d’un week-end devenu mensuel, il existe depuis 15 ans.

Le mot est le lien qui nous unit, qui nous permet d’exprimer nos idées, nos sentiments, nos envies, sans mots, il n’y a plus d’humanité. C’est pour cela que Courbevoie

s’engage tout au long de l’année afin que “tous puissent faire mot, comme l’on fait société” pour reprendre la formule de Sandrine Peney, élue à la Culture et au Patrimoine.

Pour cette nouvelle édition, le fil directeur sera « Les mots en corps » décliné par la danse, les cinq sens et l’espace, ces thématiques seront au cœur de la programmation où le mot devient un matériau de création qui s’expérimente ensemble. Spectacles, expositions, ateliers, rencontres, concerts, concerts littéraires, débats, lectures, performances, concours, jeux et spectacles vivants feront vibrer tous les visiteurs aux sons des mots. L’édition 2025 du festival fera la part belle aux grands noms de la scène française avec des hommages à Françoise Sagan et à Serge Gainsbourg ou encore les derniers spectacles de Bruno Solo, la Grande Sophie, Victor HuGOAT par Bart, En jeu par l’auteur – interprète – chorégraphe Laura Authier, Percujam, groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs.

À cette occasion sera lancée la 3e édition du Prix des Bruyères, concours d’écriture de nouvelles dont le sujet ou la thématique font rayonner Courbevoie. Les lauréats seront annoncés en novembre prochain et leurs œuvres publiées sous la forme d’un recueil aux éditions Novice.

Également sera remis le 18 juin prochain le Prix Libraires en Seine organisé par les librairies des Hauts-de-Seine. Il fut remis en 2024 à Eric Chacour pour “Ce que je sais de toi” et en 2023 à Gilles Marchand pour “Le soldat désaccordé”.

Lieux : Espace Carpeaux et sur le Boulevard Aristide Briand – 92400 – Courbevoie

En accès libre et gratuit (sauf pour les spectacles), tous les publics sont attendus avec des activités et des découvertes pour tous les âges et tous les handicaps.

Photo d’en-tête : / »Le dîner », avec Bruno Solo – Photo ©Alain Beaurain