Voir autrement le monde au 44e Festival international Jean Rouch

Rendez-vous majeur au musée du Quai Branly-Jacques Chirac du cinéma documentaire associé aux sciences humaines et sociales, le festival invite toutes et tous à découvrir des films qui explorent les problématiques sociales, culturelles, économiques et écologiques des sociétés humaines à travers le monde, du 8 au 16 mai 2025. Un festival qui émeut et sensibilise aux enjeux d’aujourd’hui. Les projections débats avec des cinéastes des quatre continents et des chercheurs sont l’occasion de partager des regards qui osent voir et donner à penser autrement le monde.

Pour cette nouvelle édition, du 8 au 16 mai 2025, parrainée par la cinéaste Danielle Arbid, la programmation propose une sélection officielle de vingt-neuf films en compétition, dix ateliers création-recherche dont deux dédiés au documentaire sonore, trois séances spéciales consacrées aux films d’étudiant(e)s et de chercheur(e)s, un cycle : Réels et imaginaires autochtones – Mapuche et une carte blanche au photographe et cinéaste Jean Gaumy.

Le Festival international Jean Rouch est l’une des plus importantes manifestations européennes de cinéma documentaire lié aux sciences humaines et sociales. Fondé en 1982 par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch (1917-2004), il présente chaque année à Paris, au mois de mai, plus de 70 films documentaires programmés en sélection officielle ou en séances thématiques. L’entrée à toutes les séances et les événements est gratuite.

Les sections compétitives présentent une trentaine de films documentaires récents, réalisés par des cinéastes émergents ou confirmé·es du monde entier. L’objectif de la sélection est de rendre compte de la diversité et de l’originalité des genres et des récits cinématographiques, sans contrainte de thème, de durée ou de forme. Elle vise également à refléter la richesse de la recherche en sciences sociales. Trois sections compétitives rassemblent les films de la sélection officielle : Compétition internationale, Focus sur l’environnement et une troisième section dont le thème est déterminé chaque année.

Le comité de programmation souhaite privilégier les films qui révèlent une démarche cinématographique exigeante et portent un regard singulier sur le monde contemporain. Depuis plusieurs années, le comité de programmation attache un intérêt particulier aux films qui explorent les relations des humains au monde vivant, les questions de migration, et le patrimoine culturel immatériel ; ceci en lien avec certains prix décernés par les jurys de la compétition (Jury international, Jury INALCO, Jury du Prix Gaïa, Jury convergences migrations, Jury des laboratoires de recherche, et Jury des détenus de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis).

Parallèlement à la sélection officielle, plusieurs programmes thématiques sont dédiés tant au patrimoine cinématographique qu’à la création documentaire contemporaine. Tout au long du Festival, des hommages, des rétrospectives, des master classes, des séances pour les publics scolaires, ainsi que des ateliers et rendez-vous destinés aux chercheurs en sciences humaines et aux professionnels du cinéma, sont organisés dans différents lieux parisiens (musée du quai Branly-Jacques Chirac, BnF, EHESS, INALCO, musée de l’Homme).

Sciences sociales et création sonore, créée en 2022, est une programmation dédiée à la création sonore qui se déroule à la MSH Paris Nord. Ce programme propose trois journées comprenant des master classes, des tables rondes, des sessions d’écoute collective, ainsi que la présentation des travaux réalisés par les étudiant·es.

Conçu dès le départ comme le rendez-vous des cinéastes et des chercheurs en sciences sociales, le Festival favorise aussi le dialogue avec les publics les plus divers. Les films sont tous suivis de débats en présence de leur auteur accompagné de scientifiques et spécialistes en cinéma documentaire. Le Festival est ainsi devenu, au fil des années, un lieu unique et incontournable, qui offre aux professionnels et au grand public un espace de réflexion et de partage.

Il a attiré, en 2023, plus de 8000 spectateurs à Paris et plus de 3000 pour les séances hors les murs. Cette fréquentation assidue témoigne du besoin et de l’intérêt du public pour un cinéma documentaire audacieux qui valorise des regards singuliers, des formes stimulantes et permet de confronter des points de vue différents.

Organisé depuis 1982 par le Comité du film ethnographique, le festival se déroule principalement, depuis 2021, au musée du quai Branly – Jacques Chirac. Il investit d’autres lieux parisiens, au mois de mai et de novembre, mais aussi tout au long de l’année en régions et à l’étranger (universités, musées, salles de cinéma art et essai, médiathèques, centres culturels…).

Le Festival et les hors les murs sont soutenus par le CNRS, l’IRD, l’Inalco, le ministère de la Culture, le CNC, la Société française d’ethnomusicologie. Il est une action financée par la Région Ile-de-France.

Comité de programmation des sections compétitives | édition 2025 :

Léo Bouzagheti, mastérant en histoire, EHESS

Christian Delage, historien, cinéaste

Barberine Feinberg, programmatrice

Monique Laroze-Travers, conservateur de bibliothèque, programmatrice

Nathalie Luca, anthropologue, directrice du centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSOR).

Laurent Pellé, délégué général du Festival international Jean Rouch

Boris Svartzman, sociologue, photographe et cinéaste indépendant

Alexia Vanhée, déléguée artistique du Festival international Jean Rouch, chargée de projets culturels CNRS – UAR 2259 Appui à la Recherche et Diffusion des Savoirs (ARDIS)

Programmation complète et sélection officielle

Lieu : Musée du quai Branly – Jacques Chirac – 222, rue de l’Université 75007 Paris